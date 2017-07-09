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Как действует водородная бомба и каковы последствия взрыва. Инфографика

23:08. 9 июля 2017 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:
16 января 1963 года, в самый разгар холодной войны, Никита Хрущёв заявил миру о том, что Советский союз обладает в своём арсенале новым оружием массового поражения — водородной бомбой. За полтора года до этого в СССР был произведён самый мощный взрыв водородной бомбы в мире — на Новой Земле был взорван заряд мощностью свыше 50 мегатонн.

 

Во многом именно это заявление советского лидера заставило мир осознать угрозу дальнейшей эскалации гонки ядерных вооружений: уже 5 августа 1963 г. в Москве был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

Как действует водородная бомба и каковы последствия взрыва. Инфографика

 

 
https://topwar.ru/119433-kak-deystvuet-vodorodnaya-bomba-i-kakovy-posledstviya-vzryva-infografika.html
 
Первоисточник: http://www.aif.ru/
Метки: аналитика, водородная бомба, история, ссср
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