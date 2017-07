Гидроразрыв 2.0: Америка объявила о второй сланцевой революции?

В Америке назревает вторая сланцевая революция, с гордостью пишут заокеанские СМИ. Инвестиционные «зазывалы» обещают неслыханные доходы тем, «кто вложится в новые проекты, несмотря на недавний крах на этом рынке».

«Теперь гидроразрыв вернулся, и прибыль, которую он создаст, будет даже больше, чем в первый раз», — пишет Ник Хобге. По его словам, это связано с новой технологией, получившей в американской прессе условное название «Fracking 2.0». Судя по публикациям, в США не только удешевили нефтедобычу, но и научились вторично собрать углеводороды там, где, казалось бы, уже ничего не осталось.

И в самом деле, спад мировых нефтяных цен заставил ряд энергетических компаний Соединенных Штатов вложиться в разработку новых эффективных решений. В итоге добытчики сланцевой нефти оптимизировали свои затраты, и теперь бурят только там, где «это научно обосновано». Пионером в продвижении новой технологии стала компания EOG Resources Inc, которую неформально называют нефтяным Apple. Её аналитики разработали программно-аппаратное приложение iSteer, которое позволяет существенно снизить стоимость разведки, бурения и добычи нефти в сланцевых образованиях.

Напомним, именно компания EOG Resources Inc получила широкую известность во время первой сланцевой революции, став первопроходцем в горизонтальном бурении, причем в плотных слоях горных пород, которые удерживают нефть и газ в крошечных порах. Тогда буровиков из EOG Resources Inc сначала называли безумцами, так как расчеты показывали очевидную убыточность этого проекта, но затем — гениями.

И вот инженеры EOG Resources Inc анонсировали новую технологию, которая позволяет безубыточно работать в условиях низких цен на нефть от $ 40 до $ 50 за баррель. Первые публикации о технологии «Fracking 2.0» появились в марте-апреле этого года, но тогда не были известны детали.

«Теперь стало известно, что EOG бурит в Западном Техасе горизонтальные скважины длиной более чем на одну милю в течение 20 дней, по сравнению с 38 днями в 2014 году, — пишет Ник Хобге. — Зафиксирован рекорд — всего за 101/2 дня. Невероятно. И самое главное, по цене на четверть дешевле, чем это было три года назад». Основной эффект достигается за счет снижения капитальных затрат при разведке и бурении на 25%, а также благодаря более точному определению богатых пластов, что сокращает еще 15% расходов.

А инженеры из Baker Hughes Inc., к слову, сообщили об инновационных восстановительных методах на старых скважинах, которые, как правило, используются всего 9−12 месяцев. Это позволило Baker Hughes Inc увеличить до 46 месяцев эксплуатацию нефтеносного слоя и добывать в среднем дополнительно 69% нефти по сравнению с традиционной технологией. При этом стоимость восстановления не превышает $ 1,8 млн. за единицу, или 25% от цены новой скважины. Они назвали это «нокаутом» капитальным расходам.

Еще две компании — Chesapeake Energy Corp. и Pioneer Natural Resources Co. — заявили, что достигли таких же результатов своим путем. Причем помимо приложения iSteer появились и другие инновации, призванные также резко снизить цену «сланца». В частности, стало известно об экспериментах со сверхтонкими скважинами в нефтеносных песках, которые позволяют получить больше нефти на каждый потраченный доллар по сравнению с традиционными методами.

Понятно, что издержки на каждой скважине отличаются, но в целом у американцев есть резерв для снижения средней себестоимость добычи сланцевой нефти на 40% по сравнение с 2014 годом. Или до $ 35 за баррель, утверждает Ник Хобге. Хотя три года назад о таких цифрах даже не мечтали.

И все-таки логично говорить не о второй сланцевой революции, а об эволюции, которая, кстати, не состоялась бы без новейших американских достижений в материаловедении, в приборостроении и в математическом моделировании.

Напомним, в начале 2015 года эксперт Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, в интервью «Свободной Прессе» предупреждал, что сланец себя еще покажет. «Американцы имеют уже большой опыт в этом деле, — комментирован тогда Сергей Пикин. — Вспомним, что активное освоение сланцевой нефти началось в 2009 году, а по газу — еще раньше, в 2005 году. Понятное дело, что за это время ими достигнуты определенные результаты, поэтому вполне вероятно, что имеются наработанные „ноу-хау“. Кроме того, те, кто занимается этим бизнесом, максимально мотивированы. Так что мы может стать свидетелями новых изобретений в этой области и новых потрясений на рынке нефти».

Так или иначе, но по расчетам Минэнерго США, за счет инноваций ежедневный объем производства нефти в 2018 году достигнет 9,7 млн. баррелей, отскочив от «дна» — 9,2 млн. баррелей. Следовательно, ОПЕК, и прежде всего Саудовской Аравии, придется снижать свою добычу пропорционально росту в США, чтобы сохранить текущие цены.

В то же время, эти цифры свидетельствуют лишь о восстановлении нефтедобычи в Америке до уровня 2014 года. Дело в том, что большинство игроков местного сланцевого рынка признались, что снижение издержек в рамках «Fracking 2.0» не дает им надежды не то, что на рывок — даже на элементарное выживание. Им нужно, по крайне мере, от $ 55 до $ 60 за баррель, чтобы действительно началась вторая сланцевая революция. При этом успех компаний EOG Resources Inc, Chesapeake Energy Corp., Pioneer Natural Resources Co и Baker Hughes Inc они связывают с конкретными благоприятными обстоятельствами. В любом случае, надеяться на возврат высоких нефтяных цен на мировом рынке уже не приходится.