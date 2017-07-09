Эту задачу смогут решить всего 2% людей
Загадка Эйнштейна — известная логическая задача, по легенде созданная Альбертом Эйнштейном в годы его детства. Также бытует мнение, что она использовалась Эйнштейном для проверки кандидатов в ассистенты на способность к логическому мышлению. Иногда автором головоломки называют Льюиса Кэрролла.
Некоторые приписывают Эйнштейну рассуждение, в котором тот утверждает, что лишь два процента населения земного шара способны оперировать в уме закономерностями, связанными сразу с пятью признаками. Как частное следствие этого, приведённая головоломка может быть решена без использования бумаги лишь теми, кто принадлежит к этим двум процентам.
В своём самом сложном варианте задача предполагает решение в уме, без использования каких-либо записей или средств сохранения информации. Без этих ограничений головоломка заметно теряет в сложности, поскольку может быть решена простым составлением таблицы с исключением заведомо противоречивых вариантов, и, следовательно, мало что говорит о способностях испытуемого.
Оригинальная задача Эйнштейна имеет два вопроса, но мы давайте попробуем ответить хотя бы на один:
5 разных человек в 5 разных домах разного цвета, курят 5 разных марок сигарет, выращивают 5 разных видов животных, пьют 5 разных видов напитков. Вопрос: кто выращивает рыбок?
Подсказки:
1. Норвежец живет в первом доме.
2. Англичанин живет в красном доме.
3. Зеленый дом находится левее белого.
4. Датчанин пьет чай.
5. Тот, кто курит Rothmans, живет рядом с тем, кто выращивает кошек.
6. Тот, кто живет в желтом доме, курит Dunhill.
7. Немец курит Marlboro.
8. Тот, кто живет в центре, пьет молоко.
9. Сосед того, кто курит Rothmans, пьет воду.
10. Тот, кто курит Pall Mall, выращивает птиц.
11. Швед выращивает собак.
12. Норвежец живет рядом с синим домом.
13. Тот, кто выращивает лошадей, живет в синем доме.
14. Тот, кто курит Philip Morris, пьет пиво.
15. В зеленом доме пьют кофе.
Попробуйте решить эту задачку без бумажных записок.
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А вот тут правильный ответ:
Решение задачи
Итак, у нас есть 25 позиций, которые необходимо заполнить следующими данными:
- Национальность: Норвежец, Англичанин, Датчанин, Немец, Швед.
- Цвет дома: Красный, Зелёный, Белый, Жёлтый, Синий.
- Марка сигарет: Ротманс, Данхилл, Мальборо, Пелл Мелл, Филипп Моррис.
- Животное: Кошки, Птицы, Собаки, Лошади, Рыбки.
- Напиток: Чай, Молоко, Вода, Пиво, Кофе.
По сути, нам надо заполнить вот такую табличку:
|Номер дома
|1
|2
|3
|4
|5
|Национальность
|Цвет дома
|Сигареты
|Животное
|Напиток
Из подсказок сразу же заполняем ряд ячеек таблицы:
- Норвежец живет в первом доме.
- Норвежец живет рядом с синим домом.
- Тот, кто выращивает лошадей, живет в синем доме.
- Тот, кто живет в центре, пьет молоко.
|Номер дома
|1
|2
|3
|4
|5
|Национальность
|Норвежец
|Цвет дома
|Синий
|Сигареты
|Животное
|Лошади
|Напиток
|Молоко
Раз англичанин живёт в красном доме, значит, норвежец в красном жить не может. Равно норвежец не может жить в синем. Не может он жить и в белом, так как зелёный дом находится левее белового, а дом норвежца — самый левый. В зелёном он тоже жить не может, так как справа от зелёного белый дом, а справа от норвежца — синий. Значит, он живёт в жёлтом. Отсюда же делаем и вывод, что норвежец курит Данхилл.
|Номер дома
|1
|2
|3
|4
|5
|Национальность
|Норвежец
|Цвет дома
|Жёлтый
|Синий
|Сигареты
|Данхилл
|Животное
|Лошади
|Напиток
|Молоко
Далее, раз зелёный дом находится левее белого, значит, у него номер либо 3, либо 4. Однако в третьем, среднем, доме пьют молоко, а в зелёном доме пьют кофе — значит номер зелёного дома = 4. Значит, белый дом у нас идёт под номером 5, а красный — под номером 3. Здесь же живёт англичанин. Кофе пьют в 4 доме.
|Номер дома
|1
|2
|3
|4
|5
|Национальность
|Норвежец
|Англичанин
|Цвет дома
|Жёлтый
|Синий
|Красный
|Зелёный
|Белый
|Сигареты
|Данхилл
|Животное
|Лошади
|Напиток
|Молоко
|Кофе
Далее, раз немец курит Мальборо, то он не курит Филипп Моррис, и потому не пьёт пиво. Не пьёт он и молоко, которое пьёт англичанин. Не пьёт и чай — это делает датчанин. Значит, немец пьёт либо воду, либо кофе. Норвежец не может пить пиво (он курит другие сигареты), молоко (не англичанин), кофе (живёт не в зелёном доме), чай (не датчанин). Значит норвежец пьёт воду, а потом немец пьёт кофе, и живёт в зелёном доме. Плюс не забываем, что немец курит Мальборо. И раз воду у нас пьёт норвежец, то его сосед (второй дом) курит Ротманс.
|Номер дома
|1
|2
|3
|4
|5
|Национальность
|Норвежец
|Англичанин
|Немец
|Цвет дома
|Жёлтый
|Синий
|Красный
|Зелёный
|Белый
|Сигареты
|Данхилл
|Ротманс
|Мальборо
|Животное
|Лошади
|Напиток
|Вода
|Молоко
|Кофе
Раз швед у нас выращивает собак, то он не может жить во втором доме (там выращивают лошадей), значит он живёт в пятом доме (белом). Значит во втором доме живёт датчанин, который пьёт чай.
|Номер дома
|1
|2
|3
|4
|5
|Национальность
|Норвежец
|Датчанин
|Англичанин
|Немец
|Швед
|Цвет дома
|Жёлтый
|Синий
|Красный
|Зелёный
|Белый
|Сигареты
|Данхилл
|Ротманс
|Мальборо
|Животное
|Лошади
|Собаки
|Напиток
|Вода
|Чай
|Молоко
|Кофе
Раз курильщик Пелл Мелл выращивает птиц, то это не швед, а значит — англичанин. Следовательно, швед курит Филипп Моррис и пьёт пиво.
|Номер дома
|1
|2
|3
|4
|5
|Национальность
|Норвежец
|Датчанин
|Англичанин
|Немец
|Швед
|Цвет дома
|Жёлтый
|Синий
|Красный
|Зелёный
|Белый
|Сигареты
|Данхилл
|Ротманс
|Пелл Мелл
|Мальборо
|Филипп Моррис
|Животное
|Лошади
|Птицы
|Собаки
|Напиток
|Вода
|Чай
|Молоко
|Кофе
|Пиво
И теперь у нас осталась последняя подсказка:
- Тот, кто курит Rothmans, живет рядом с тем, кто выращивает кошек.
Ротманс курит датчанин, что живёт во втором доме. Справа от него живёт англичанин, который выращивает птиц, значит, второй сосед датчанина (слева), норвежец, этих кошек и выращивает. А потом рыбок выращивает немец. Ответ найден.
|Номер дома
|1
|2
|3
|4
|5
|Национальность
|Норвежец
|Датчанин
|Англичанин
|Немец
|Швед
|Цвет дома
|Жёлтый
|Синий
|Красный
|Зелёный
|Белый
|Сигареты
|Данхилл
|Ротманс
|Пелл Мелл
|Мальборо
|Филипп Моррис
|Животное
|Кошки
|Лошади
|Птицы
|Рыбки
|Собаки
|Напиток
|Вода
|Чай
|Молоко
|Кофе
|Пиво
ОТВЕТ: НЕМЕЦ
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Источник: http://masterok.livejournal.com/3732830.html