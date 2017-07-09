Эту задачу смогут решить всего 2% людей

Загадка Эйнштейна — известная логическая задача, по легенде созданная Альбертом Эйнштейном в годы его детства. Также бытует мнение, что она использовалась Эйнштейном для проверки кандидатов в ассистенты на способность к логическому мышлению. Иногда автором головоломки называют Льюиса Кэрролла.

Некоторые приписывают Эйнштейну рассуждение, в котором тот утверждает, что лишь два процента населения земного шара способны оперировать в уме закономерностями, связанными сразу с пятью признаками. Как частное следствие этого, приведённая головоломка может быть решена без использования бумаги лишь теми, кто принадлежит к этим двум процентам.

В своём самом сложном варианте задача предполагает решение в уме, без использования каких-либо записей или средств сохранения информации. Без этих ограничений головоломка заметно теряет в сложности, поскольку может быть решена простым составлением таблицы с исключением заведомо противоречивых вариантов, и, следовательно, мало что говорит о способностях испытуемого.

Оригинальная задача Эйнштейна имеет два вопроса, но мы давайте попробуем ответить хотя бы на один:

5 разных человек в 5 разных домах разного цвета, курят 5 разных марок сигарет, выращивают 5 разных видов животных, пьют 5 разных видов напитков. Вопрос: кто выращивает рыбок?

Подсказки:

1. Норвежец живет в первом доме.

2. Англичанин живет в красном доме.

3. Зеленый дом находится левее белого.

4. Датчанин пьет чай.

5. Тот, кто курит Rothmans, живет рядом с тем, кто выращивает кошек.

6. Тот, кто живет в желтом доме, курит Dunhill.

7. Немец курит Marlboro.

8. Тот, кто живет в центре, пьет молоко.

9. Сосед того, кто курит Rothmans, пьет воду.

10. Тот, кто курит Pall Mall, выращивает птиц.

11. Швед выращивает собак.

12. Норвежец живет рядом с синим домом.

13. Тот, кто выращивает лошадей, живет в синем доме.

14. Тот, кто курит Philip Morris, пьет пиво.

15. В зеленом доме пьют кофе.

Попробуйте решить эту задачку без бумажных записок.

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А вот тут правильный ответ:

Решение задачи

Итак, у нас есть 25 позиций, которые необходимо заполнить следующими данными:

Национальность : Норвежец, Англичанин, Датчанин, Немец, Швед.

Цвет дома : Красный, Зелёный, Белый, Жёлтый, Синий.

Марка сигарет : Ротманс, Данхилл, Мальборо, Пелл Мелл, Филипп Моррис.

Животное : Кошки, Птицы, Собаки, Лошади, Рыбки.

Напиток: Чай, Молоко, Вода, Пиво, Кофе.

По сути, нам надо заполнить вот такую табличку:

Номер дома 1 2 3 4 5 Национальность Цвет дома Сигареты Животное Напиток

Из подсказок сразу же заполняем ряд ячеек таблицы:

Норвежец живет в первом доме.

Норвежец живет рядом с синим домом.

Тот, кто выращивает лошадей, живет в синем доме.

Тот, кто живет в центре, пьет молоко.

Номер дома 1 2 3 4 5 Национальность Норвежец Цвет дома Синий Сигареты Животное Лошади Напиток Молоко

Раз англичанин живёт в красном доме, значит, норвежец в красном жить не может. Равно норвежец не может жить в синем. Не может он жить и в белом, так как зелёный дом находится левее белового, а дом норвежца — самый левый. В зелёном он тоже жить не может, так как справа от зелёного белый дом, а справа от норвежца — синий. Значит, он живёт в жёлтом. Отсюда же делаем и вывод, что норвежец курит Данхилл.

Номер дома 1 2 3 4 5 Национальность Норвежец Цвет дома Жёлтый Синий Сигареты Данхилл Животное Лошади Напиток Молоко

Далее, раз зелёный дом находится левее белого, значит, у него номер либо 3, либо 4. Однако в третьем, среднем, доме пьют молоко, а в зелёном доме пьют кофе — значит номер зелёного дома = 4. Значит, белый дом у нас идёт под номером 5, а красный — под номером 3. Здесь же живёт англичанин. Кофе пьют в 4 доме.

Номер дома 1 2 3 4 5 Национальность Норвежец Англичанин Цвет дома Жёлтый Синий Красный Зелёный Белый Сигареты Данхилл Животное Лошади Напиток Молоко Кофе

Далее, раз немец курит Мальборо, то он не курит Филипп Моррис, и потому не пьёт пиво. Не пьёт он и молоко, которое пьёт англичанин. Не пьёт и чай — это делает датчанин. Значит, немец пьёт либо воду, либо кофе. Норвежец не может пить пиво (он курит другие сигареты), молоко (не англичанин), кофе (живёт не в зелёном доме), чай (не датчанин). Значит норвежец пьёт воду, а потом немец пьёт кофе, и живёт в зелёном доме. Плюс не забываем, что немец курит Мальборо. И раз воду у нас пьёт норвежец, то его сосед (второй дом) курит Ротманс.

Номер дома 1 2 3 4 5 Национальность Норвежец Англичанин Немец Цвет дома Жёлтый Синий Красный Зелёный Белый Сигареты Данхилл Ротманс Мальборо Животное Лошади Напиток Вода Молоко Кофе

Раз швед у нас выращивает собак, то он не может жить во втором доме (там выращивают лошадей), значит он живёт в пятом доме (белом). Значит во втором доме живёт датчанин, который пьёт чай.

Номер дома 1 2 3 4 5 Национальность Норвежец Датчанин Англичанин Немец Швед Цвет дома Жёлтый Синий Красный Зелёный Белый Сигареты Данхилл Ротманс Мальборо Животное Лошади Собаки Напиток Вода Чай Молоко Кофе

Раз курильщик Пелл Мелл выращивает птиц, то это не швед, а значит — англичанин. Следовательно, швед курит Филипп Моррис и пьёт пиво.

Номер дома 1 2 3 4 5 Национальность Норвежец Датчанин Англичанин Немец Швед Цвет дома Жёлтый Синий Красный Зелёный Белый Сигареты Данхилл Ротманс Пелл Мелл Мальборо Филипп Моррис Животное Лошади Птицы Собаки Напиток Вода Чай Молоко Кофе Пиво

И теперь у нас осталась последняя подсказка:

Тот, кто курит Rothmans, живет рядом с тем, кто выращивает кошек.

Ротманс курит датчанин, что живёт во втором доме. Справа от него живёт англичанин, который выращивает птиц, значит, второй сосед датчанина (слева), норвежец, этих кошек и выращивает. А потом рыбок выращивает немец. Ответ найден.

Номер дома 1 2 3 4 5 Национальность Норвежец Датчанин Англичанин Немец Швед Цвет дома Жёлтый Синий Красный Зелёный Белый Сигареты Данхилл Ротманс Пелл Мелл Мальборо Филипп Моррис Животное Кошки Лошади Птицы Рыбки Собаки Напиток Вода Чай Молоко Кофе Пиво

ОТВЕТ: НЕМЕЦ

Энштейн не указал как считать дома - со стороны прохожего, идущего по улице, либо человека, сидящего в одном из этих домов. В первом случае - зеленый это 4 дом, а белый 5. Во втором случае, если сидеть в окне белого дома, то зеленый тоже будет 4, но белый то будет 3 домом.. И ответом будет Англичанин. А вот тут для помощи в решении подобных задачек такой механизм - http://baburyc.narod.ru/zagadka.htm

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Источник: http://masterok.livejournal.com/3732830.html