Пишет colonelcassad в День ВМС Украины



Фотоподборка от товарища Дамбиева посвященная "Дню ВМС Украины". Достаточно фактурные фотографии хорошо показывающие к чему пришел флот несостояшейся "океанской державы".



День ВМС Украины

Как сообщает украинский интернет-портал telegraf.com.ua в воскресенье, 2 июля, отмечается День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. День установлен согласно указу президента от 12 июня 2015 года. Впервые День ВМС Украины был отпразднован в Севастополе 1 августа 1997 года. В этот день на бывших кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, которые перешли в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины. День ВМС ВСУ был установлен по просьбе Военного совета Военно-морских сил, в честь первых широкомасштабных учений украинского военного флота "Море-96" (30 июля - 1 августа 1996), указом президента от 17 августа 1996 года. Празднование дня ВМС стало всенародным смотром боевой готовности украинского флота. Впоследствии, согласно указу президента Виктора Ющенко от 24 марта 2006 года, День Военно-морских сил ВСУ отмечался ежегодно в первое воскресенье июля. С 2012 года начали отмечать в последнее воскресенье июля. В 2015 году мы опять вернулись к празднованию Дня Военно-морских сил в первое воскресенье июля. Примечательно, что на июль приходятся наиболее значимые даты в истории украинского военного флота. 5 июля 1918 года был обнародованный закон об униформе для украинского флота; 18 июля 1918-го был принят закон о Военно-морском флаге Украины; того же таки июля 1918-го было создано постоянно действующее соединение Военно-морского флота Украинского государства - бригада тральщиков. 21 июля 1992 года сторожевой корабль СКР-112 поднял украинский флаг и перешел под юрисдикцию Украины, а 30 июля 1996 года состоялись первые оперативно-тактические учения ВМС Украины под флагом Верховного главнокомандующего ВСУ "Море-96". А если смотреть в совсем седую древность, то нельзя не вспомнить морской поход и блестящую победу киевского князя Олега под Константинополем в июне - июле 907 года (sic!!!!).



Председатель Верховной рады Андрей Парубий выразил уверенность в том, что украинские моряки смогут вернуть Крым. Об этом бывший комендант Евромайдана написал в поздравлении с Днем ВМС Украины, размещенном на официальном сайте парламента.

«Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове. Будьте всегда верны сине-желтому флагу, который подняли ваши героические предшественники на кораблях украинского Военно-морского флота в Крыму в 1918 году», – написал председатель Верховной рады.



Бывший комендант Евромайдана не впервые предается грезам, связанным с Российской Федерацией и местом Украины в Европе. Ранее он заявлял, что только евроатлантические структуры коллективной безопасности являются действенным механизмом защиты национального суверенитета и территориальной целостности от «российской угрозы».



«Мы еще увидим флаг Украины перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе», – сказал тогда Парубий.

По такому случаю в Одессу прибыл начальник Генерального штаба генерал Виктор Муженко-Иловайский, который примет участие в торжествах.



