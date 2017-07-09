По данным ряда СМИ, Россия поставит сирийской береговой охране новые патрульные катера для увеличения обороноспособности на побережье Средиземного моря. По предварительным данным, Москва готова обеспечить сирийских военных патрульными катерами проекта 03160 «Раптор». Поставки начнутся уже в текущем году и продлятся вплоть до 2019 года.

Отмечается, что проект 03160 является одним из самых современных в мире патрульных катеров. «Раптор» способен развивать скорость до 90 км/ч с боевым радиусом 100 морских миль (более 185 км). Быстроходность проекта 03160 обеспечивается 2000-сильным двигателем CAT C18 ACERT со сдвоенным водомётным движителем, также «Раптор» оборудован современным морским радаром, гиростабилизируемым оптико-электронным модулем и системой управления огнём. Из вооружения в распоряжении новейшего российского патрульного катера имеется боевой модуль «Управа-Корд» с пулеметом «КПВТ» калибра 14,5 мм, а также двумя 7-62 мм пулеметами «Печенег». «Рапторы» могут быть использованы как для борьбы с терроризмом, поисково-спасательных мероприятий, так и для проведения специальных операций.

Этим шагом Россия стремится расширить возможности сирийской береговой охраны и усилить ВМС Сирии. Новые катера помогут защитить сирийское побережье от возможных террористических атак, а также позволят перекрыть пути контрабанды. Ранее российские военные отправили два «Раптора» на морскую базу в Тартусе. Однако до сих пор неясно, перейдут ли именно эти катера в распоряжения Сирии. Тем не менее, Россия демонстрирует готовность оказывать содействие развитию сирийского военно-морского флота в соответствии с соглашением по организации военно-морской базы в Тартусе.

https://inforeactor.ru/86227-siriiskaya-beregovaya-ohrana-poluchit-russkie-raptory