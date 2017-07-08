Вторжение чужих на грядки. Чем опасны занесённые к нам виды растений?

Растения-мигранты, оказавшись на новых территориях, зачастую начинают захватывать их, вытесняя «аборигенов». Всё как у людей.

Внедряясь в чуждую экосистему, пришельцы меняют среду обитания, снижают биоразнообразие, наносят экономический ущерб, вредят здоровью людей.

На языке науки такие виды называют инвазионными (от англ. invasion – «нашествие»). В России учёные составляют Чёрную книгу флоры – список растений-мигрантов, которые вредят нашей природе. В него могут войти около 100 видов. Эти списки нужны не только государственным органам, которые по долгу службы заняты борьбой с опасными растениями. Дачникам тоже необходимо знать нахальных пришельцев в лицо, чтобы не дать им прижиться на своих участках.

Борщевик Сосновского

Откуда родом. Выходец с Кавказа, поэтому полноценным чужаком его назвать нель­зя. В Россию его завезли как ценную кормовую культуру для скота. Борщевик внедряли в колхозы, но в 1970-е гг. он вышел за пределы мест выращивания и быстро распространился по средней полосе России. Особо проблемные зоны – северо-западный и центральный регионы страны.

Чем опасен. Крайне агрессивный вид. Очень плодовит, распространяется с высокой скоростью, создаёт непроходимые заросли, вытесняет местные, в том числе редкие, виды растений. Главная опасность для человека – вызывает серьёзные ожоги. Они появляются после воздействия на кожу солнечных лучей, сопровождаются тошнотой, рвотой, головокружением. А попадание сока борщевика в глаза может привести к слепоте.

При контакте с растением нужно тщательно промыть кожу водой с мылом и полностью исключить воздействие солнечных лучей на это место в течение трёх суток.

Амброзия

Откуда родом. Род трав, распространённых главным образом в Северной Америке. Не имея врагов, быстро проникла почти на всю территорию России, особенно заполонила земли южных регионов.

Чем опасна. Пыльца амброзии вызывает «сенную лихорадку» и у особо к ней восприимчивых даже может привести к летальному исходу. На юге, в Ставропольском и Краснодарском краях, в период пыления от аллергии страдают 30-40% населения. Это настоящая экономическая катастрофа: многие жители этих регионов вынуждены куда-либо уезжать на период цветения амброзии либо подолгу принимать антигистаминные препараты.

Кроме того, амброзия иссушает почву и приводит её в негодность, высасывая из неё воду и минеральные вещества.

Амброзия

Клён ясенелистный (американский)

Откуда родом. Из Северной Америки. Листья этого дерева из семейства Клёновые совсем не похожи на классические листья клёна, а само растение иногда ошибочно называют ясенем. Был завезён в Россию в конце XVIII в., затем использовался для рекультивации земель и создания ветрозащитных полос. Стремительно расселяться в естественных условиях на территории России начал лишь во второй половине ХХ в. Американский клён вышел из парков и внедрился в традиционный растительный покров.

Ядовитые и опасные растения на даче. Справка

Чем опасен. Ботаники называют его «клёном-убийцей». Один из самых агрессивных древесных сорняков. Вытесняет наши хвойные и хвойно-широколиственные леса. По долинам рек образует густые заросли, где больше ничего не растёт. Вытесняет из пойменных лесов ивы и тополя, с лесных опушек – ясень, липу и клён остролистный. Массово поражается вредителем – американской белой бабочкой, которая заодно повреждает ещё 250 видов растений.

Пыльца этого клёна – сильнейший аллерген, вызывает «сенную лихорадку». А по некоторым данным, пыльца ещё и канцероген.

В то время как растения в городе очищают воздух от вредных примесей, американский клён, наоборот, окисляет вещества автомобильных выхлопов до ещё более ядовитых.

Клён ясенелистный (американский)

Робиния (лжеакация)

Откуда родом.У нас её часто называют белой акацией, что неверно с точки зрения ботаники. Растение происходит из Северной Америки, но прижилось во многих регионах планеты с умеренным климатом. В Европе появилось в первой половине XVII в. Используется как декоративное растение, а также для укрепления песков и создания ветрозащитных полос.

Чем опасна. В конце XX в. лжеакация превратилась в агрессивный сорняк, вытесняющий виды местной флоры. Она оказалась способна изменять характер деятельности местной экосистемы, нарушая цикл азота в почве. Внедрившиеся в лесопосадки популяции робинии невозможно уничтожить: её корни очень сильно разрастаются, а семена сохраняют всхожесть до 50 лет!

Растение включено в сотню наиболее опасных чужеродных видов во флоре Европы.

Робиния (лжеакация)

Эхиноцистис (колючеплодник лопастный)

Откуда родом. Тоже прибыл из Северной Америки. Имеет много народных и местных названий – пузырник, ежеплодник, иглистый огурец, стреляющий плющ. Иногда его называют диким или бешеным огурцом, но это совсем другое растение.

Был завезён в Европу через ботанические сады и коллекционеров экзотики. В Сибирь попал с крестьянами-переселенцами. Широко используется как вьющееся декоративное растение (в том числе на дачах), но легко дичает.

Чем опасен. Агрессивно внедряется в естественные сообщества, вытесняя мест­ные виды флоры. Например, в Московской области колючеплодник лопастный потеснил повой и хмелевидную повилику. Расселяется на влажных местах, в поймах рек. Заполоняет сады в дачных посёлках. Иногда занимает довольно большие пространства как в окрестностях населённых пунктов, так и достаточно далеко от них. Заросли эхиноцистиса становятся похожи на лианы, и пройти их можно только с ножом.

Эхиноцистис (колючеплодник лопастный)

Рейнутрия японская

Откуда родом. Её родина – Япония, Китай и Корея. В Европу растение было завезено в середине XIX в., но через несколько десятилетий оказалось в дикой природе и стало активно расселяться по странам Старого Света.

Чем опасна. Рейнутрия включена в список самых опасных инвазионных видов по версии Международного союза охраны природы. Её густые заросли увеличивают эрозию почвы при весеннем половодье, так как местные виды растений вытесняются, и почва оказывается не защищённой от смыва. Более того, корневища способны повреждать гидротехнические сооружения.

Поселяясь в городах, рей­нутрия разрушает асфальтовые покрытия, повреждает фундаменты зданий и лёгкие постройки. В странах Европы наличие зарослей этого растения на строительной площадке сразу увеличивает стоимость строительства на 10%!

Рейнутрия японская

Мнение эксперта

Главный научный сотрудник Главного ботанического сада им. Цицина РАН, доктор биологических наук Юлия Вино­градова:

- Про борщевик Сосновского сейчас знают все, он у нас вредитель №1. А про белую акацию? А ведь она способна разрушать железные дороги – её мощные корни поднимают шпалы!

Белая акация происходит из Северной Америки. Примечательно, что выходцы именно с этого материка занимают первые строчки в «чёрном списке» флоры России. Причина, видно, в том, что наш климат схож с североамериканским, и пришельцы с этого континента легко приспосабливаются к нашим условиям.

Заносные виды растений обязательно надо изучать. А Чёрная книга флоры должна иметь такую же юридическую силу, как и Красная книга. Причём желательно, чтобы в каждом регионе страны имелась своя такая книга – всё-таки страна у нас огромная и природные условия разные.