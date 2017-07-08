Состоялась первая встреча Трампа и Путина и она была самой интересной и информативной из всех заочных диалогов между этими двумя супертяжеловесами мирового политического бокса. Информативной потому, что при непосредственном контакте выявилось то, что не выявлялось в других формах общения.

Посмотрите на фото итоговой беседы. Это невероятно интересная фотография. Вообще в сети есть и видео, но его надо смотреть С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ЗВУКОМ, чтобы увидеть главное и не отвлекаться на слова, которые как раз ничего не значат. С выключенным звуком тела говорят лучше слов.

Давайте посмотрим на фото. Что бросается в глаза сразу?

Главный вывод для меня парадоксален: ТРАМП БОИТСЯ ПУТИНА. Да, да, именно так! Трамп боится Путина.

Этот страх у Трампа глубоко внутри, он спрятан, но ТЕЛО НЕ ВРЁТ. Трамп может сколько угодно хмурить брови и делать сильное лицо, сидеть в кресле, сложив, как обычно, руки домиком шпилем вниз вниз, что означает, что у него работает психологическая установка на лидерство и самоощущение себя руководящей стороной. И это имеет основания: Трамп - президент самой сильной на планете страны.

Но Трамп не верит в своё личное лидерство в личном контакте с Путиным. НЕ ВЕРИТ!

Трамп более напряжён, чем Путин. Путин более спокоен и сидит в глубине кресла, руки на подлокотниках, тогда как Трамп сидит на его краю, подлокотникам не доверяет. Это напряжённая поза при напускном внешнем спокойствии.

Путин, однако, подал корпус немного вперёд, что так же говорит о повышенном внутреннем напряжении и собранности. Но его поза в глубине кресла говорит о большей личной уверенности, чем у Трампа.

Трамп, подав тело вперёд, стремится занять активную позу. Руки домиком - активная поза, сигнал о власти.

Руки Путина замкнуты в кольцо. Это оборонительный контур. Путин замкнул энергетический поток и не даёт прорваться в него извне. То есть Путин чувствует давление и защищается от него. Ноги Путина, однако, разомкнуты, что говорит о свободном и уверенном самоощущении. Голени стоят вертикально. Это поза царя на троне - расслаблен и спокоен. Ноги Трампа согнуты больше, чем на 90 градусов. Он напряжён сильнее и нуждается в энергетической помощи. Он боится и потому мобилизует излишние ресурсы организма.

Сравните позы политиков тут

и тут.

Кто хозяин положения на каждом фото? Кто сильнее боится и демонстрирует страх?

Комментарии излишни. Трамп с Порошенко и Трамп с Путиным - это два разных Трампа.

Что подтверждается ещё вот этим:

Посмотрите на взгляды политиков друг на друга. Путин улыбается волчьей улыбкой: "Ну наконец-то я тебя встретил! Сейчас я тебя съем. Красная шапочка!" Трамп: "Не ешь меня. Серый Волк! Я тебе ещё пригожусь!"

Трамп жмёт руку Путина двумя руками. Это поза личного подчинения и почитания.

А как жмёт Трамп руку Порошенко?

А это уже поза полного контроля собеседника - вторая рука выше локтя! Локоть - точка залома руки и контроля тела партнёра, управляя локтем, вы управляете человеком. Поза уже не перед партнёром, а чуть сбоку. Это уже борьба, точнее, захват. Здесь рукопожатие - выражение полного доминирования и власти над Порошенко. Осталось только положить руку на плечо - это будет почти жестом усыновления. Рука на плечо - жест рукой сверху вниз. Опускание собеседника. Почти поглаживание по голове. Видно, кто здесь папа, а кто - сынок. Жест высокомерия и покровительственного снисхождения. Но Порошенко пока не дорос до такого статуса. Его держат за локоть. А так же за все прочие важные места. Улыбка у Порошенко заискивающая. Руки по швам.

Теперь обратимся к членам команд сторон переговоров.

Особая тема - позы двух министров иностранных дел, Лаврова и Тиллерсона.

Тиллерсон - воплощённое расслабление. Он - РЕЖИССЁР этих переговоров. Сценарий был написан заранее, главная роль выучена Лидером и сейчас он её старательно играет. Тиллерсон сидит в глубине кресла, руки лежат на подлокотниках, тело откинуто назад, как в шезлонге на пляже, ноги стоят вертикально и разомкнуты. Сразу видно - это не переговоры Тиллерсона, он тут зритель. Тиллерсон всей позой говорит: Я СВОЁ ДЕЛО СДЕЛАЛ И ТУТ СЕЙЧАС В КАЧЕСТВЕ ДЕКОРАЦИИ. Однако всё под контролем.

Лавров так же в позе спокойствия и расслабленности, но скрещённые ноги говорят так же о закрытии энергетического контура. Поза обороны. Подконтрольного волнения. Лавров чуть больше напряжён, чем Тиллерсон. У Лаврова Лидер не нуждается в тренинге, натаскивании, прокачке переговорных сценариев и выучивании роли, Путин сам и Лидер, и режиссёр в переговорах, потому Лавров в позе помощника режиссёра, который смотрит премьеру спектакля в зрительном зале.

Таким образом:

1. В личностном плане Трамп боится опытного Путина. Это видно по тысяче сигналов его тела и лица. И никакое ощущение могущества Америки за спиной не спасает при контакте двух личностей. Трамп очень волнуется, хотя тщательно это скрывает. Тут Путин явный Лидер.

2. Свой страх Трамп вытесняет позой силы, которую тщательно дозирует: Путин - не Порошенко. Трамп проходит у Путина смотрины на роль Царя, где Путин - в жюри. Потенциалы возглавляемых царями стран в личном соперничестве в зачёт не идут и роли не играют. Тут борьба личностей. Видно, что Трамп серьёзно запуган своими советниками и боится сделать или сказать что-то ошибочное.

3. У ТРАМПА ПОЗИЦИЯ СЛАБОСТИ ПОТОМУ, ЧТО ЕМУ ОЧЕНЬ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ. У Трампа более высокая точка нужды, чем у Путина. Результат Трампа - это очень эфемерная конструкция, где он должен одновременно и не показать себя слабым, и не показать себя грубым.

4. У ПУТИНА ПОЗИЦИЯ СИЛЫ ПОТОМУ, ЧТО У НЕГО НЕТ ЗАЦЕПКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТ, Он приехал просто знакомиться и ему ничего никому не надо доказывать. Позиции сторон ясны, хуже уже не будет, так что главное для Путина - это не задача не уступить Трампу, а СЛУЧАЙНО НЕ УДАРИТЬ ЕГО СЛИШКОМ СИЛЬНО, за что Трампа потом съедят в Конгрессе. Играя с Россией, Трамп играет с Путиным, а это проигрышный для него вариант: Путин - самый профессиональный и опытный в мире игрок на сегодняшний день. А вот Путин, играя с Трампом, играет с Америкой, что и вызывает в позе Путина напряжение. Путин на переговорах работает не с Трампом, а со всеми враждебными американскими элитами. Отсюда напряжение и собранность.

5. Лавров понимает задачи шефа и смотрит на его соло как секундант на боксёра. Противник не силён, но сильна его команда, которая за кулисами. На ринге можно и победить, но потом на улице придётся отбиваться от большой банды хулиганов. И партнёры этого не скрывают. Наоборот - предупредили заранее. Давление сильное, поэтому Лавров не даёт утекать своей энергии, закольцевав ноги.

6. Тиллерсон в самой льготной позиции. Это не его бой. Он подготовил поединок и отошёл в сторону. За его спиной мощь Америки и на ринге сейчас не он. И вообще он НЕ УЧАСТНИК КОНФЛИКТА - ни с Путиным, ни с Конгрессом, ни с партиями. Он хоть сейчас вообще может уволиться и вернуться в свой нефтяной бизнес. Так как Тиллерсон свободен от давления ответственности, его позиция самая сильная. Но мало значащая.

7. Позы Путина и Лаврова содержат элементы защиты (сомкнутые руки и скрещённые ноги), что говорит, что они ощущают сильное давление и противостоят ему. Давление идёт от позиций партнёров. Но разомкнутые руки у Лаврова и ноги у Путина говорят об их Личной Силе, ведь сила - это способность противостоять давлению. Синхронность поз Путина и Лаврова говорит о том, что психологически и энергетически они - единая команда.

8. Позы Трампа, который волнуется, и Тиллерсона, который не волнуется, говорят о том, что психологически они НЕ ЕДИНАЯ КОМАНДА. Проблемы Трампа - не проблемы Тиллерсона. Наши аналитики непременно это отметят и не раз используют. Хотя ИХ аналитики это тоже отметят и постараются не дать нам это использовать.

Так и будем жить до следующей встречи. Которая так же даст огромное количество материала для изучения и выводов. Но то, что Трамп не в силах скрыть страха перед Путиным - это для мня лично очень интересный симптом. Это будет иметь неявные, но очень далеко идущие последствия во всей мировой политике - во всяком случае в планах других стран это будет учтено. В этом можно не сомневаться.

Александр Халдей

p/s: