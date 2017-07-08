„Святые” 90-е или почему либералы ненавидят И.В. Сталина?

Генеральная Ассамблея настоятельно призвала Фонд продолжать осуществление мероприятий, направленных на более глубокое осознание проблем народонаселения, включая их взаимосвязь с проблемами экологии и развития, и проведение Всемирного дня народонаселения. Впервые этот День был отмечен 11 июля 1990 года в более чем 90 странах. С тех пор этот День отмечается повсеместно.

«рекомендует, чтобы в целях привлечения внимания к неотложному и важному характеру вопросов народонаселения в контексте планов и программ общего развития и необходимости отыскания решений этим проблемам международное сообщество отмечало 11 июля как Всемирный день народонаселения».

Ежегодно Всемирный День народонаселения проходит под разным девизом, что позволяет рассмотреть проблему прироста населения с тех и иных сторон. Так, в разные годы девизом Дня были «1 млрд подростков», «Равенство придаёт силы», «Планируя семью, вы планируете своё будущее», «Каждый значим», «Уязвимое население в чрезвычайных ситуациях», «Расширение прав и возможностей девочек-подростков».

Тема Дня 2017 года — Планирование семьи: укрепление потенциала людей, обеспечение развития.

Таким образом, международный праздник призван не допустить гибель планеты и сосредоточиться на сложной демографической ситуации, найти выход из сложившихся обстоятельств и обеспечить достойный уровень жизни и здоровья каждого жителя планеты.

Как осуществлялась демографическая политика в нашей стране в разные периоды (СССР и России в 90-х), какие подходы к решению данных проблем были развиты в эти периоды и почему либералы так страстно защищают «лихие» 90-е, вопреки оценок этого периода подавляющим большинством населения? Все эти вопросы стали особенно актуальны в последнее время, когда жители страны ностальгируют по советскому периоду, когда Человек и его место в обществе, а не олигархический капитализм, ставились во главу как минимум — государственной идеологии и пропаганды.

Прежде чем коснуться темы демографической ситуации в стране в разные периоды её жизни, необходимо остановиться на череде событий последнего времени в рядах либеральной оппозиции, имеющих отношение к данной теме, прямо или косвенно.

Июнь 2017 года, помимо того, что лето так в этот месяц так и не наступило, был характерен тем, что отметился рядом уничижительных выпадов либералов в отношении исторического прошлого нашей страны, искажениями разного рода и истерическими выпадами в адрес И. Сталина.

В начале июня вдова Б. Ельцина заявила, что 90-е годы надо считать не «лихими», а «святыми.

Конец июня запомнится двойной либеральной истерикой по Сталину. Сначала «Левада-центр» огорошил либералов сообщением, что 38% россиян считают генсека ВКП(б) самым выдающимся деятелем мировой истории, далее — идёт В. Путин и А.С. Пушкин. В этом списке нет ни Б. Ельцина, ни Д. Медведева, что также возмутило либералов. Объяснять себе эту ситуацию они стали привычно тем, что народ «неправильный» или обработан «сурковской пропагандой», считая своё мнение единственно верным. Впрочем, как и всегда.

И пока прогрессивная общественность переводила дыхание, а «лучшие» умы «Эха Москвы» собирались с мыслями для очередного отпора «рабам НКВД», случилось «страшное». Адвокат Генри Резник заявил, что больше не будет работать в «храме юридической науки» МГЮА им. Кутафина. Обиделся он на возвращение мемориальной доски с именем Сталина.



Его почин тут же был поддержан деятелями Высшей школой экономики (о ВШЭ и её деятельности в целом читайте наши статьи — http://inance.ru/2016/09/vshe-1/, http://inance.ru/2016/09/vshe-2/, http://inance.ru/2016/09/vshe-03/) , которые призвали всех бойкотировать мероприятия в юридической академии до тех пор, пока там не снимут доску с именем «палача» и «убийцы».

И все эти события взаимосвязаны между собой, являясь своего рода матричным отражением (http://inance.ru/2015/09/matrix/) действий и решений власти. При этом эта либеральная истерия проявилась как раз накануне Всемирного дня народонаселения, поскольку демографическая политика, уровень и качество жизни населения — являются ярким и явным отражением деятельности государства и власти в разные периоды жизни нашей страны.

А так ли развивается наша страна (и развивается ли?), почему обществу столь рьяно после распада СССР навязывается либеральная идеология, в основе которой — десталинизация? Почему власть не просчитывает все свои действия, результатом которых являются такие негативные последствия, как: расслоение общества на бедных и богатых, крах образования, культуры, медицины, отрицание нашего советского прошлого? Что привело, вполне ожидаемо, к низкому образовательному уровню молодого поколения, которое Навальный вывел на улицы, которое, как и на Майдане, кричит и скачет. И эта тенденция очень опасна.

А переформатировать нашу историю пытаются на протяжении нескольких веков.

КТО И ЗАЧЕМ ПЕРЕПИСЫВАЕТ ИСТОРИЮ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА

Великий российский учёный Михаил Ломоносов в своём научном труде об истории славян сказал:

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

Действительно, у нас не сможет сложиться нормальное будущее, если мы свою российскую историю будем считать только чередованием кровавых и жестоких событий, а большинство своих правителей из прошлого считать исключительно «палачами и душителями свободы»,как это навязывает нам либеральная идеология.

А предыстория этой фразы здесь следующая. В 1749—1750 годах Ломоносов резко выступил против новой в то время версии русской истории, создаваемой немецкими академиками Г. Миллером и И. Байером. Он подверг публичной критике и диссертацию Миллера «О происхождении имени и народа российского», и дал уничтожающую характеристику трудов Байера по русской истории.

За что Михаил Ломоносов был приговорён к смертной казни? И кто был заинтересован в похищении научной библиотеки Михаила Ломоносова и в сокрытии, и, скорее всего, в уничтожении его многочисленных рукописей, над которыми он трудился в течении всей своей жизни?

М.В. Ломоносов попал в опалу из-за своих разногласий с немецкими учёными, составлявшие в XVIII веке костяк Академии наук. При императрице Анне Иоанновне в Россию хлынул поток иностранцев.

Начиная с 1725 года, когда была создана Российская академия и до 1841 года, фундамент русской истории переделывали прибывшие с Европы плохо говорящие по-русски, но быстро становившиеся знатоками русской истории западные «благодетели» русского народа, заполонившие историческое отделение Российской Академии.

Идеологи Ватикана обратили свой взор на Русь. Без лишнего шума в начале XVIII века в Санкт-Петербург направляются один за другим будущие создатели российской «истории», ставшие впоследствии академиками, Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлёцер, Г.З. Байер и мн. др. В виде римских «заготовок» в карманах у них лежали: и «норманнская теория», и миф о феодальной раздробленности «Древней Руси» и возникновении русской культуры не позднее 988 года н.э. и прочая дребедень. Фактически иностранные учёные своими «исследованиями» доказывали, что

«восточные славяне в IX—X веках были сущими дикарями, спасёнными из тьмы невежества варяжскими князьями».

Именно Готлиб Зигфрид Байер выдвинул норманнскую теорию становления Российского государства. По его теории

«прибывшая на Русь кучка норманнов за несколько лет превратила «тёмную страну» в могучее государство».

Непримиримую борьбу против искажений русской истории вёл Ломоносов и он оказался в самой гуще этой борьбы. В 1749—1750 годах он выступил против исторических взглядов Миллера и Байера, а также против навязываемой немцами «норманнской теории» становления России.

Ломоносов нередко ссорился с иностранными коллегами, работавшими в Академии наук. Кое-где цитируется его фраза:

«Каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина!»

В фальсификации русской истории были заинтересованы руководство Российского государства. Российскую историю писали иностранцы, специально для этой цели выписанные императором Петром I из Европы. И уже во времена Елизаветы, самым главным «летописцем» стал Миллер, прославившийся ещё и тем, что прикрываясь императорской грамотой, ездил по русским монастырям и уничтожал все сохранившиеся древние исторические документы.

Наша изуродованная и извращённая история России, даже через толщу многократных миллеровских мистификаций, кричит о засилье иноземцев. История России, как и история всего Человечества, была придумана вышеперечисленными «специалистами-историками». Они были не только специалистами по фальсификации историй, они были также специалистами по фабрикации и подделке летописей.

Всё больше появляется фактов, что история России была сознательно искажена. Много находят свидетельств о высокой культуре наших предков в древние времена. Найдены берестяные письма, написанные на глаголице (одной из наиболе древних наших родных азбук), и письма написаны обычными крестьянами. Но почему-то это скрывается. Мы знаем подробную историю нашей страны только от царствования Рюриков, а что было до этого, нам почти ничего не известно. Почему это делается и кому это выгодно, вот в чём вопрос.

И сейчас в наших школах и высших учебных заведениях ученики и студенты изучают историю России по учебникам, во многом написанным на деньги заокеанского мецената Джорджа Сороса. А как известно, «кто оплачивает банкет, тот и заказывает музыку!»

Одна из страниц современной фальсификации истории является как раз пропагандируемая с подачи Запада десталинизация советского периода нашей страны и всяческое «обеливание» жутких потрясений страны в горбачёвско-ельцинский период.

ЗАЧЕМ ПОДНИМАЕТСЯ ВОПРОС «ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ» СТРАНЫ?

Человек, не знающий прошлого своей Родины, — человек, не помнящий родства.

А. Н. Толстой

Постоянно муссируемая либералами тема десталинизации с подачи Запада направлена на разгром определённых жизненных ценностей, лежащих в основе нашего общества. Одного из американских сенаторов спросили, что нужно сделать для того, чтобы сильное государство в короткое время пало,то он ответил, что не нужно никакого огромного военного потенциала, а нужно сделать три вещи, всего лишь три:



сказать старшему поколению «большое спасибо» и отправить его на покой, то есть убрать из сферы общественной жизни;



среднему поколению внушить в очень короткое время, что их жизнь определяет идея карьеры и больше ничего;



а подрастающему молодому поколению вбить в голову идею об их, так сказать, «летящих крыльях» и вседозволенности.



После этого страна уже почти повержена.

А вопрос так называемой десталинизации расколол общество.

С 1991 года Россия сама вышла из числа великих держав: СССР, как часто говорят, «покончил жизнь самоубийством». Народный дух наш не хотел смириться с фактом перевода нашей державы во второразрядные и, не смирившись, тосковал все эти годы. Мы болели. Мы не уважали себя. Оказалось, что нам насущно необходимо себя уважать.

Когда совершилось воссоединение Крыма с Россией и над страной воспарил «КрымНаш!», народ всё чаще стал вспоминать, что был у него такой вождь — Сталин. Если идеалом в 90-е на короткое время представлялся вождь, не мешающий торговать и наживаться, то сейчас мы, слава Богу, дожили до времён, когда востребован вождь, побуждающий побеждать и развивать страну.

Владимир Владимирович Путин Оливеру Стоуну сообщил:

«Излишняя демонизация Сталина — это способ атаки на Россию».

Тут многие согласны с президентом.

Этапы десталинизации:

1.«хрущёвская оттепель» после XX-го съезда КПСС (об этом http://inance.ru/2015/02/iuda/),



в период горбачёвской Перестройки (об этом http://inance.ru/2015/10/perestrojka/) ,

27 декабря 2011 — Д. Медведев дал отмашку на начало Десталинизации (http://www.odintsovo.info/white/blog.a sp?id=13290).



В не столь далёком 2012 году, тогда ещё президент России, Дмитрий Медведев, инициировал проведение в стране, так называемой -— десталинизации.

Исполнять данное мероприятие было доверено Совету по правам человека при президенте РФ.

Сергей Караганов и Михаил Федотов должны были очистить головы наших граждан от «преступного коммунистического прошлого», а Сталина в очередной раз подвергнуть анафеме и «сжечь на костре» либерального «неполживого» правосудия.

Не случиться тогда данной пакости удалось благодаря инициативной группе граждан, которые своевременно, в 2011 году, провели рукопожатный опрос АКСИО-1 (https://eot.su/axio-result) — более 36000 опрошенных, в 1732 населённых пунктах, в 77 регионах РФ) и выявили, что 89,7% жителей России против данной вакханалии.

А чтобы разобраться до конца и в деталях был проведён следующий, не менее рукопожатный, опрос АКСИО-2 (http://eot-su.livejournal.com/191780.h tml) —

опрошено 24526 человек в 1357 населённых пунктах в 79 областях, краях и республиках России. Опрос был посвящён отношению наших граждан к Советскому прошлому. И наши граждане, в своём большинстве, сказали, что Советское прошлое им дорого и очернять его они не намерены, хотя конечно же помнят о всех сложностях и ошибках случавшихся на пути построения Советского государства.

В тот раз, удалось уберечь Россию от абсолютно пагубной и разрушительной идеи признания части нашей истории чёрной дырой, преступным государством и, как следствие, устроить акт покаяния населения за его прошлое.

Назывался тогда этот акт-презрения красиво — программа «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении». А по факту, являлось тем, что ни одно приличное государство себе не посоветует.

И каково же было удивление граждан страны, когда они узнали, что 18 августа 2015 года — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Соответствующий документ размещён на официальном сайте Кабмина (http://government.ru/docs/19296/).

Таким образом, Дмитрий Медведев проигнорировал мнение 89,7% граждан нашей страны.

Под красивыми лозунгами снова пропихивался документ, после принятия которого, русскому народу останется только покаяться. А следом, выплатить все претензии и репарации, народам от этого, «коммунистического-преступного-тоталитар ного режима», пострадавшим. Вы уже видите эту очередь во главе с обиженными прибалтами и поляками?

Концепция нам предписывает:

«Недопустимыми являются продолжающиеся попытки оправдать репрессии особенностями времени…»

Это вообще детский сад какой-то, если говорить серьёзно: задача ведь состоит не в том, чтобы что-то в истории оправдать или заклеймить, а в том, чтобы объяснить, разобраться в причинах. Теперь попытку сделать это будет легко переквалифицировать в категорию «попытка оправдания».



Прямо как у прибалтов: кто отрицает антиисторическую в своей сути концепцию «советской оккупации», того в суд. Не может, не должно в общественном взгляде на историю быть субъективности. Для себя лично мы можем что-то в истории оправдывать или осуждать, а делать так в общенациональном масштабе — вещь заведомо конъюнктурная.

Исполнитель этого акта зла, тот же — господин Федотов.

Читая фразу о «недопустимости оправдания», стоит вспомнить о «письме 42» от 5 октября 1993 года. Его ещё иногда в интернете называют «Раздавить гадину!». Вот цитата из него:

«Хватит говорить… Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли её продемонстрировать нашей юной… демократии?»

Тупые негодяи — это сограждане тех «деятелей культуры», кто подписал это письмо. Просто в конфликте октября 1993 года они были оппонентами Ельцина и его окружения. Или вот ещё один документ — «Обращение собрания демократической общественности Москвы к президенту России Б.Н. Ельцину» от 8 октября 1993 года. В нём тоже репрессии не просто оправдываются, к ним призывают!

Кто призывает? Борцы за «права человека» и «свободы». Те из подписавших эти документы, кто ещё жив и в своей позиции не раскаялся, наверное, радуются, что сегодня есть надежда уже в рамках государственной программы заставлять каяться за другие репрессии, а не за те, к которым они сами призывали власть.



Сама же власть тоже не готова сказать всю правду о событиях того октября, о том, как она расправилась со своими противниками — рядовыми защитниками Верховного Совета, но свои репрессии объясняет именно особыми обстоятельствами того исторического момента в жизни нашей страны, или, как деликатно пишут авторы концепции, «особенностями времени».

В интересах капитала предполагается смазать празднование 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции навязыванием стране одновременного «покаяния» в связи с 80-летием репрессий 1937 года. Они, как известно, были направлены, прежде всего, против самих революционеров и защитников левой идеи в Гражданской войне.



А война эта, напомним, шла со сторонниками буржуазной революционной идеи, точно так же готовыми прибегнуть к инструменту политических репрессий, как в то время социалистически ориентированные социальные группы большевики и как ельцинисты в 1993 году.

И последнее. Как же авторы концепции намерены оценивать её «эффективность»? В соответствующем разделе девять пунктов. В семи из них говорится о количестве — объектов, экспозиций, публикаций, пользователей (наверняка за счёт средств налогоплательщиков!). В двух — о численности (работников, студентов и исследователей). И ни в одном — о качестве. Качестве понимания своей истории. Причём не утилитарно-политическом, а настоящем.

С учетом сказанного утверждённая концепция десталинизации, предполагающая массированную промывку мозгов, навязывание обществу комплекса исторической вины, возрождение практики «монументальной пропаганды» в духе заветов Ильича, а также политику «поражения в правах» (люстрации) по идеологическому основанию, — не только не устраняют реальную почву «неосталинизма», но обильно её удобряют и вспахивают.



Ясно, что национального примирения эта программа не обеспечит, а вот новый раскол в российском обществе — наверняка. Нет более верного средства разжигать атмосферу внутренней гражданской войны, чем осуществлять кампанию по десталинизации сверху. Она неизбежно вызывает обострённую ответную реакцию, поддерживая в обществе сталинистский невроз.

У нации, как и у человека, должно быть адекватно отношение к своему прошлому. Тогда она не таит обиды, ни на кого не держит зла, никого не боится и с оптимизмом смотрит в будущее. Сложно смотреть в будущее с оптимизмом, когда тебя ежедневно тычут носом в самые страшные и мерзкие страницы собственной истории.

И хотелось бы искренне пожелать авторам «программы десталинизации» дожить до тех времен, когда в России несовместимым с пребыванием на государственной службе станет публичное отрицание либо сомнение в преступлениях «ельцинского режима».

О том, что надо ценить и уважать историю в разные годы, говорят следующие строки стихотворения:

Времена не выбирают,

В них живут и умирают.

Большей пошлости на свете

Нет, чем клянчить и пенять.

Будто можно те на эти,

Как на рынке, поменять…

За 26 лет правления либеральная власть, в отличие от сталинского периода, не добилась развития страны, а значит, и роста благосостояния населения ( о чём будет сказано ниже), потому и идёт массированная атака на советский период путём так называемой десталинизации.

А как положения данной Концепции либералами проявляются в жизни, демонстрируют следующие примеры.

«СВЯТЫЕ» 90-Е И ИХ ЗАЩИТНИКИ

Вдова первого президента России Наина Ельцина на книжном фестивале «Красная площадь» в начале июня 2017 года провела презентацию мемуаров «Личная жизнь», в ходе которой назвала 1990-е годы «святыми» (http://www.interfax.ru/russia/565416) .

Что касается шоковой терапии Егора Гайдара, то, по её словам,

«…нельзя было призвать людей: потерпите два-три года». Да, Гайдар пошёл на шоковую терапию, но, как и у хирургов с тяжёлым больным, — а развалившаяся страна именно такой была — шоковая терапия была необходима для того, чтобы резко перейти на новый уровень», — объяснила Ельцина.

И каков же новый уровень для страны, являвшейся одной из первых в мире по уровню экономических и общественных достижений до так называемой Перестройки, получился в итоге?

90-е вполне можно считать одним из самых страшных периодов в нашей истории. Временем разорения и позора. Временем, сравнимым с нашествием Гитлера в 1941 году, только растянутым на 26 лет. Кстати, на Прямой линии Путина в 2017 году Владимир Владимирович сравнил демографическую ситуацию периода 90-х с потерями в Великой Отечественной войне.



Действительно, как и остальные страны СНГ, Россия понесла страшные демографические и экономические потери, но если после войны страна очень быстро восстановилась, то после 90-х и нулевых у страны было тяжёлое время. И не следует ждать может чуда, пока либералы от власти свободно будут нам врать про «святые 90-е» и принимать антинародные концепции.

Стоит отметить, что как легко и просто «святость народа», прошедшего через искусственно устроенный ад, но ценой уже не поддающихся исчислению потерь сохранившего страну в хоть каком-то приемлемом виде — превращена в «святость 90-х»…

А Святыми были простые люди, которые пережили 90-е, а не повесили всю эту ельцинскую банду с лицом либерального фашизма.



«Святые» апостолы 90-х





Мученики «святых» 90-х

Опасность в том, что те фашизоидные черты, которые в 1992 и даже 1993 годы воспринимались как детская болезнь, временные деформации, интеллектуальные искания «золотой молодёжи» типа Гайдара и Немцова, в ходе приобретения ими денег и опыта превратились в приземлённые, но практичные установки обыкновенного фашизма. И тут надо вспомнить фильм Ромма — он эти черты верно ухватил.



Обыкновенный фашизм — это не герой с мечом Зигфрида, не мистика Ницше, это именно лавочник с лицом и мозгом провинциального завлаба, вырвавшегося на оперативный простор. И главная его черта — ненависть к жизни обычного честного человека, радость от того, что имеешь власть его растоптать.

Пример тому взгляды А. Чубайса, когда он уже «вкусил», во время ваучерной приватизации. В. Полеванов рассказывает:

«Когда я пришёл в Госкомимущество и попытался изменить стратегию приватизации, Чубайс заявил мне открытым текстом: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут» (https://www.pravda.ru/politics/part ies/sps/14-01-2004/46126-chubais-0/).

Это уже — обыкновенный фашизм.

Ромм в фильме высказал важную мысль: для становления характера фашистов была важна их уязвленная психика, несбыточные амбиции, комплекс неполноценности, соединённый с болезненным самолюбием.

Именно это мы и видим в Чубайсе и его соратниках, том же Гайдаре, Кудрине, да и в других представителях либеральной общественности, в том числе, во власти, «в сильных мира сего».

Другой пример идейно близкого этой братии — Генри Резник.

«Сталин — это антиправо. И в честь могильщика права — главной ценности современной цивилизации — памятная доска устанавливается в храме юридической науки. Нет, увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю», — написал он.

Ну а то, что главная ценность современной цивилизации, — право, можно поспорить, поскольку любое право проистекает из представлений о справедливости этого общества и вместе с судебной системой является средством защиты доминирующей концепции управления (как совокупности идей о том как должно жить общество) от проникновения в него чуждых концепций.



Сегодня правовая система заточена под защиту концепции порабощения общества через развитие ростовщического капитала. И потому прав тот, у кого больше денежного капитала — это знают даже школьники. Про международное право вообще можно не говорить. Есть «право» сильного, то есть «право» мирового глобального государства навязывать неправовыми методами другим странам всё, что им заблагорассудится.

Но что же со Сталиным? Что такое «могильщик права», ведь явно не юридический термин?

Прямо Резник не называет Сталина преступником, но ссылается на «разоблачения» XX и XXII съездов КПСС. И даже если бы разоблачения были представлены компетентными органами (а всякие съезды хоть КПСС, да хоть Госдумы РФ это не уполномоченная комиссия профессионалов уголовного сыска), даже в этом случае нельзя называть человека преступником.

Иосиф Виссарионович Сталин, равно как и его деятельность на посту руководителя государства, ни одним судом на планете Земля не признавался преступником, а его действия не осуждались как преступные. Любой юрист знает, что признание вины — это компетенция суда. Так что, ссылаясь на съезды КПСС, Резник демонстрирует именно свою приверженность к «антиправу», концепции несправедливости.

Почему же Г. Резник и ему подобные не протестовали, когда в Екатеринбурге строили Ельцин-центр? Когда на деньги россиян, которых под руководством Ельцина грабили, решили возвести символ ельцинского беспредела и разграбления страны?

Почему не протестовал против установления памятников идеологу «шоковой терапии» Егору Гайдару? Почему не протестовал против демонстрации в «Ельцин-Центре» детской аудитории шведских порнофильмов (http://ru.truthngo.org/печально-извест ный-ельцин-центр-испо/)?

Такие, как Резник, не будут вопить против Ельцин-центра и памятников «реформаторам» 90-х. Времена ельцинизма для них действительно святые, как заявила вдова Ельцина. Ведь именно во времена Ельцина Резник и ему подобные расцвели во всей красе и сколотили себе неплохие состояния на гонорарах, защищая олигархов и их «братков».



Именно подобные Резнику в 90-е получали пухлые конверты, осуществляя адвокатское сопровождение сделок по переводу государственной (нашей с вами!) собственности в частные руки немногочисленной шайки воров. Ельцин был для Резника кумиром, мессией и праведником. При Сталине Резнику такого бы не позволили.

Мы-то знаем, где правда. И, в конце концов, такие, как Резник уходят в забвение, а Сталин остаётся.

И, кстати, где был бы Резник, и был бы он вообще, не победи мы под руководством Сталина в той Войне?

А потому они и боятся любого народного выступления против режима Ельцина, против тех, кто не считает Крыма российским.

26 августа 2014 года адвокат Генри Резник устроил часовой одиночный пикет у памятника И. Бродскому на Новинском бульваре с плакатом «Защитим страну от телехунты».

Непосредственным поводом к пикету стала демонстрация на телеканале НТВ фильма под названием «13 друзей хунты», в котором его авторы обвинили больше десятка публичных персон в пособничестве «киевской хунте» — именно так, а ещё «фашистами» на официальных российских телеканалах нередко называют новую власть на Украине.

Среди «национал-предателей» «пятой колонны», по версии телеканала НТВ, оказались Андрей Макаревич, Диана Арбенина, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Ксения Собчак, Илья Пономарёв, Станислав Белковский.

Почему бы господину Резнику не оценить со своих «правовых» и нравственных позиций деятельность М. Горбачёва, а также Б. Ельцина и его правительства, которая привела к многочисленным жертвам в 90-е годы (для убедительности пусть заглянет на любое кладбище), спаду демографической политики и благосостояния населения?

Об этом — читайте вторую часть статьи о «святых» 90-х.







ИАЦ

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