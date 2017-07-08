Сводки от ополчения Новороссии 08 июля 2017

ВСУ за сутки обстреляли 16 городов и сел ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сорок четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы шестнадцать населённых пунктов Республики, по которым применялись: минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Взрыв на оккупированной Киевом территории ДНР: есть погибший

Вечером 7 июля на сельской дороге между прифронтовыми поселками Майорск и Зайцево, на оккупированной Киевом территории ДНР, произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. В результате пострадали двое местных жителей, мужчина от полученных травм скончался. Как уточнили в оккупационном управлении нацполиции «в Донецкой области», в результате взрыва пострадали 36-летняя женщина и 38-летний мужчина, оба — жители прифронтового поселка Жованка. Мужчина от полученных ранений скончался, женщина находится в больнице декоммунизированного Артёмовска (теперь носящего название Бахмут). Читайте также: Названа цель терактов в Луганске

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Теракты в Луганске — это подготовка ВСУ к наступлению на ЛНР

Целью организаторов двойного взрыва в Луганске, по данным правоохранителей ЛНР, были офицеры местной комендатуры, пишет Лайф.

Притом взрывы были продуманы таким образом, чтобы после первого, когда на место происшествия прибыло руководство Вооружённых сил и оперативных служб, сработало второе взрывное устройство.

«Мину заложили возле магазина, где обычные военные НМ ЛНР кофе пьют. Это не первые лица, младшие офицеры, обычно тут 3–5 человек армейских всегда есть. Кстати, неподалёку и детская площадка — буквально в 100 метрах. Расчёт был на то, что после первого взрыва на место приедет руководство — первые лица Народной милиции, МВД, МЧС, и тогда сработает второе устройство, заложенное в машине», — рассказал источник в силовых структурах республики.

По словам правоохранителей, основной удар от второго взрыва принял на себя стоящий рядом армейский Камаз, что помогло избежать новых жертв. Кроме того, высшее командное звено приехало на место первого взрыва на 15–20 минут раньше, чем было рассчитано время для срабатывания второго взрывного устройства.

«Очевидно, за терактами стоит украинская сторона. Вполне возможно, что это — подготовка к наступлению. Если бы они убили серьёзных военных, то это как-то дезорганизовало оборону. А в посёлке Крымское сейчас зафиксирована большая концентрация военной техники и живой силы ВСУ. Сейчас ведётся расследование. Ищут, проверяют, где зарегистрирована машина. По всем адресам, которые вызывают подозрения, выехали сотрудники. Местные жители дают показания», — уточнил представитель силового ведомства.

Напомним, что вчера в столице Луганской Народной Республики прогремел взрыв в районе Дома Правительства.

Позже, в том же районе в Луганске прогремел ещё один взрыв. По сообщениям военного корреспондента News Front ещё более мощный.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская армия за сутки четыре раза нарушила перемирие

Вооруженные силы Украины за прошение сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

«Обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районе населенных пунктов Желобок, Веселогоровка, Калиново», — говорится в сообщении.

При обстрелах силовики применяли минометы калибра 82 мм и 120 мм, станковые противотанковые гранатометы (СПГ), автоматические гранатометы станковые (АГС), зенитные установки ЗУ-23-2, вооружение БМП-1 и стрелковое оружие.

«Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет», — уточнили в Народной милиции.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Запад должен отреагировать на серию терактов в Луганске, или признать, что покрывает украинских террористов, — депутат

Депутат Государственной Думы России, координатор Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко прокомментировал «Русской Весне» ситуацию в Луганске, где несколько часов назад прогремели два взрыва. По его словам, между сегодняшней серией терактов в Луганске и террористическими атаками на Ниццу, Лондон, Париж, Брюссель и другие города стоит знак равенства. «Если европейские политики не признают это публично, то тем самым продемонстрируют, что жители Донбасса для них — люди второго сорта», — сказал он. «Причина любых терактов одна — агрессивная человеконенавистническая идеология, которая позволяет использовать самые грубые и жестокие способы достижения своих целей», — отметил Козенко. «Запад должен дать жесткую оценку произошедшим в Луганске терактам, или признать, что покрывает украинских террористов. Преступники пока не установлены, но будет проведено тщательное и компетентное расследование. Однако после целого ряда кощунственных заявлений украинских политиков, мне кажется, заказчик очевиден», — заявил депутат. Он подчеркнул, что теракты в центре Луганска были направлены против мирного населения. Андрей Козенко выразил свою поддержку Главе Луганской Народной Республики Игорю Плотницкому в телефонном разговоре и пообещал отстаивать интересы жителей Донбасса всеми доступными способами. «Россия — вместе с вами. Мы соболезнуем, поддерживаем и сопереживаем», — сказал он. Читайте также: МОЛНИЯ: ВСУ передислоцирует мощную группировку для наступления на народные республики

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Названа цель терактов в Луганске

Целью терактов в Луганске было убийство командиров обороны ЛНР, сообщил «ПолитНавигатору» источник в силовых структурах республики. По его словам, первый взрыв раздался возле магазина, расположенного неподалеку от комендатуры, где обычно пьют кофе военные. «Теракт был не целевым. Мину заложили возле магазина, где обычные военные НМ ЛНР кофе пьют. Это не первые лица, младшие офицеры, обычно тут 3–5 человек армейских всегда есть. Кстати, неподалеку и детская площадка — буквально в 100 метрах. Расчет был на то, что после первого взрыва на место приедет руководство — первые лица Народной милиции, МВД, МЧС, и тогда сработает второе устройство, заложенное в машине. Взорвавшаяся машина „Ланос” разлетелась вдребезги — осколки разбросало на 150 метров. Спасло то, что взрывную волну погасил стоявший рядом армейский „Камаз”. В результате только поцарапало осколками комендантских сотрудников. Организаторов теракта также подвело то, что первые лица министерств прибыли на 15–20 минут раньше, нежели было рассчитано время активации взрывного устройства. Очевидно, за терактами стоит украинская сторона. Вполне возможно, что это — подготовка к наступлению. Если бы они убили серьезных военных, то это как-то дезорганизовало оборону. А в поселке Крымское сейчас зафиксирована большая концентрация военной техники и живой силы ВСУ. Сейчас ведется расследование. Ищут, проверяют, где зарегистрирована машина. По всем адресам, которые вызывают подозрения, выехали сотрудники. Местные жители дают показания. Но в целом — расчет „укропов” не оправдался. Паники у нас нет», — сказал собеседник «ПолитНавигатора». Читайте также: Опубликованы кадры последствий терактов в Луганске (ВИДЕО) «ПолитНавигатор»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su