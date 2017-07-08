Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 июля 2017

«Телекомпания Ан-Нусра»: как и где снималось кино о химатаке в Сирии. Расследование.

«Телекомпания Ан-Нусра» – достойный ответ голливудской киноимперии. Уникальные кадры от собственного источника «Звезды». Мы покажем, как снимался фильм о «химатаке в Сирии»



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Власти США рассказали к чему приведет перемирие в Сирии

Идея перемирия в Сирии заключается в прекращении насилия, а не в предоставлении преимуществ одной из сторон, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.

В ходе телефонного брифинга журналисты поинтересовались его мнением о том, что «если президент Сирии Башар Асад считает себя законным лидером страны, почему он согласился на перемирие, которое может привести к усилению оппозиции».

Представитель госдепартамента предпочел «оставить Асаду говорить о его мотивации».

«Идея перемирия заключается не в том, чтобы дать преимущество кому-то, а в прекращении насилия и создании фундамента для политических дискуссий по устранению конфликта», — сказал он.

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Сирия встретила великий православный праздник — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО)

7 июля православные верующие всего мира отпраздновали Рождество Иоанна Предтечи. Этот великий праздник, не смотря на близость боевых действий, празднуют и христиане в Сирии. Об этом в репортаже «Русской Весны» из столицы САР. В пятницу в Кафедральном соборе Пресвятой Богородицы антиохийского патриархата в Дамаске прошла торжественная служба, посвященная святому Иоанну Крестителю. Так помолиться святому пророку о помощи в церковь пришли десятки людей. Священник собора Петроса Альхури отметил, что Сирия всегда была светским государством, в котором с уважением относятся к представителям всех традиционных религий. В эти трудные дни, когда множество сил пытаются внести раздор между жителями Сирии, всем верующим особенно важно обратится к Богу, потому что все без исключения мировые религии несут только мир и согласие. При взгляде на уставших от войны прихожан, становится понятно, что варварам, уничтожающим памятники мировой культуры не место на этой земле. Читайте также: Ми-28 и Ми-35 в бою: Разъяренные осы ВКС РФ уничтожают боевиков ИГИЛ на пути к Дейр Зор (ВИДЕО)

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Любая попытка решения сирийского вопроса должна быть использована, — Госдеп

Любая попытка по урегулированию ситуации в Сирии и снижению насилия стоит того, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США. «Мы начали со скромными ожиданиями, это не перемирие по всей стране, это не немедленный переход к политическому урегулированию, мы достаточно реалистично смотрим на то, как быстро мы можем двигаться, учитывая, что это происходит в контексте довольно сложных отношений между США и Россией», — сказал представитель ведомства. По его словам, в Вашингтоне считают, что «попытка стоит того». «Они (Россия, — ред.) четко выразили заинтересованность в выполнении (соглашения, — ред.), желание и возможность сдержать свою часть сделки, использовать свое влияние на режим (президента Сирии Башара Асада, — ред.), все это открыло дверь к тому, чтобы мы по крайней мере сделали то, что сделали сегодня, попробовать это предложение, поскольку это того стоит», — отметил представитель Госдепа. «Учитывая тот факт, что мы хотим снижения насилия, прекращения страданий сирийцев, обеспечения безопасности соседей Сирии и наших союзников, это стоило того. Но мы идем на это, отдавая себе отчет в происходящем», — подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос о том, каковы ожидания Вашингтона в адрес России в контексте новых договоренностей. В пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Гамбурге на саммите «большой двадцатки», заявил, что США продолжают работу над соглашением по силам безопасности в зонах деэскалации в Сирии с РФ и Иорданией, соглашение может быть заключено в ближайшее время. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля, отметил министр. Как информировал министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией. Читайте также: Лавров рассказал об итогах встречи Путина и Трампа (ВИДЕО)

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Россия и США достигли соглашения по Сирии, — Госдеп

США и Россия достигли договоренности по карте линии соприкосновения конфликтующих сторон на юго-западе Сирии, сообщил высокопоставленный представитель Госдепа США. По его словам, одним из важных элементов достигнутого соглашения является то, что РФ и США «смогли достичь соглашения по карте линии соприкосновения» конфликтующих сторон на юго-западе Сирии. Он отметил, что стороны должны будут предпринять также дополнительные меры, чтобы укрепить это перемирие. «Эти шаги будут включать дополнительное размещение наблюдателей в области», — сказал дипломат. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля, отметил министр. Как отметил министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией. Читайте также: Лавров рассказал об итогах встречи Путина и Трампа (ВИДЕО)

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Продолжение боев в Мосуле

Как ранее и указывалось http://colonelcassad.livejournal.com/351 2042.html , сообщения об освобождении Мосула 29 июня были преждевременными. Несмотря на потерю развалин мечети Ан-Нури и рассечения анклава боевиков в старом городе на две части, они оружие не сложили и продолжили сопротивляться до конца, который очевидно победным для них не будет. Армия по-прежнему с существенными трудностями выдавливает боевиков к реке, но главное в этом деле – неотвратимость.По заявлениям иракских военных, в развалинах старого города еще остаются около 300 боевиков, которые за счет использования снайперов, мин и редких смертников, пытаются оттянуть момент полного освобождения Мосула. Изредка даже ходят в контратаки, пользуясь расслабленностью части иракских военных после объявления о победе. Пленных со стороны боевиков особо нет – те, кто досидел в Мосуле до июня, сдаваться изначально не собирались, да и иракская армия особо и не стремится к взятию подобных пленных, поэтому на фоне кадров разрушений и убитых боевиков, кадры с пленными весьма редки. Боевики также нацелены на нанесение максимально возможного в текущих условиях ущерба. В результате, бои продолжают носить весьма кровопролитный характер и обе стороны с момента объявления об "освобождении Мосула" еще успели потерять по несколько десятков человек (пропаганда сторон говорит о сотнях – иракцы заявили за неделю 200-250 убитых боевиков, "черные" заявили 475 убитых солдат противника). Ситуация для гражданских лиц в Западном Мосуле продолжает носить характер тотальной гуманитарной катастрофы. Ситуация конечно улучшиться после завершения боев, но на восстановление минимально-приемлемой жизни в городе потребуется не один месяц – одни мины и снаряды предстоит убирать не один месяц, не говоря уже о том, что оставшиеся в городе боевики постараются пересидеть разгром организованной обороны и через некоторое время перейти к сугубо террористической войне на улицах Мосула.Пленный боевик.Капитан и лейтенант иракской полиции погибшие 7 июля в Старом городе. https://apimagesblog.com/blog/2017/7/6/m osul-endgame-in-images-caught-by-airstri kes-islamic-state – часть фотографий из июльского Мосула вот отсюда

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Пропавшая крылатая ракета нанесла удар по врагам России и превратила в пыль объект террористов (ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», в минувшую среду, 5-го июля, стратегические бомбардировщики ВКС России нанесли ракетные удары по объектам террористов ИГИЛ в сирийской Хаме. 2 турбовинтовых стратегических ракетоносца Ту-95 МС выпустили 4 современные крылатые ракеты Х-101 по вражеским объектам, но на опубликованных Министерством обороны РФ кадрах были показаны моменты уничтожения лишь трех целей из четырех. Это стало поводом для недругов России и «диванных экспертов», которые заявили о том, что четвертая ракета якобы упала камнем на землю, не долетев до позиций террористов. В распоряжении «Русской Весны» оказались уникальные кадры 4-го точного поражения ракетой Х-101 здания ИГИЛ* на востоке провинции Хама. Как хорошо видно на видеозаписи ниже, взрыв уничтожает одно из двух зданий боевиков, буквально превращая его в пыль. Напомним, что военный источник ранее сообщил РВ, что все цели располагались в районе города Акербат, где базируется одна из больших банд ИГИЛ, численность которой составляет примерно 700 боевиков. «С высоты около 6000 метров 4 крылатые ракеты отделились от ракетоносцев Ту-95 и поразили вражеские цели. Позже данные объективного контроля подтвердили успешное поражение всех объектов боевиков. В ходе этой операции были уничтожены пункт управления и 3 склада боеприпасов террористов», — рассказали «РВ». Подписывайтесь на новый канал «Русской Весны» в Youtube. Читайте также: СРОЧНО: ВКС России разбомбили плотину ИГИЛ в Дейр-эз-Зор, предотвратив гуманитарную катастрофу (КАРТА) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Сделка №3

По итогам встречи Путина и Трампа наметился некоторый прогресс по Сирии, так что встречу нельзя будет назвать совсем пустой исключительно для рукопожатия, которое во многом чрезмерно обсуждали как раз потому, что большинству было совсем непонятно, чего можно ждать от Трампа. После двухчасового обсуждения разных вопросов, стороны договорились расширить сферу перемирия в Сирии, включив в них районы на Юго-Востоке – Дераа и Кунейтру, где США возьмут на себя обязательства по прекращению огня местными группировками, а РФ с помощью военной полиции обеспечит выполнение перемирия со стороны Дамаска. Анонимные источники сообщают, что США будут способствовать тому, чтобы режим перемирия выполняли также Израиль и Иордания. Перемирие вступает в силу 9 июля. По вопросу ситуации в провинции Ракка и в юго-западных районах Сирии, пока что конкретного решения нет.В конечном итоге, перед нами мини-вариант сделки Лавров-Керри в 3-й своей итерации, где теперь уже без всяких славословий, можно будет посмотреть, как Трамп будет выполнять взятые на себя обязательства по контролю над скопищем различных джихадистских группировок, в неспособности контролировать которые он неоднократно обвинял прежнюю администрацию. Для Дамаска ситуация двойственная с – с одной стороны у него неплохо шли дела в Кунейтре, даже несмотря на военные провокации Израиля, а с другой стороны кампания в Дераа превратилась в длительную кровавую мясорубку на истощение, которая не принесла существенных результатов. Но в прочем и без Кунтейры, у САА сейчас есть масса вариантов по расширению контролируемой территории. В Сувейде перемирие также скорее всего будет установлено, но там есть фактор "иранских прокси", что может вызвать осложнения ввиду борьбы США и Израиля с иранским влиянием.В конечном итоге, данная сделка представляет из себя существенный тест, который позволит определить фактическую, а не декларативную политику США в Сирии. Ну а по факту ее выполнения можно будет судить, насколько продуктивной оказалась эта встреча.В остальном же особых прорывов не произошло.1. Украину договорилсь обсуждать с помощью назначенного Госдепом спецпредставителя Курта Волкера. Никаких существенных договоренностей по Украине на данный момент нет.2. По КНДР договорились обсуждать проблему дальше.3. Дип.собственность РФ США возвращать не спешат.4. Также не решен вопрос с передачей РФ Бута и Ярошенко.5. Достигнута договоренность о назначении новых послов – Кисляк и Теффт едут домой.6. В качестве минутки юмора – Трамп спросил Путина, не вмешивался ли он в американские выборы. Путин отметил что не вмешивался. Интересно, чтобы было, если бы последовал другой ответ.В целом, все прошло по минималистичному варианту. Кое-какие подвижки есть, но особых прорывов не произошло, разве что на Украине подгорало, что на Порошенко выделили 6 минут, а тут встреча шла более двух часов, в том числе и про Украину без Украины. Тиллерсон по итогам отметил положительный настрой встречи и что стороны не хотели расставаться друг с другом, что привело к тому, что премьер-министр Японии был вынужден терпеливо дожидаться, пока за закрытыми дверями обсуждали Сирию и Украину, за что Путин официально извинился за себя и за Трампа. Тиллерсон также поведал, что жена Трампа пыталась прервать затянувшуюся встречу, но ей это не удалось.

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