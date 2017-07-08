«Присутствуй – только выйди!» Про жирный крест на нашей демократии

Недавно в подмосковном городе Ступино случился поразительный скандал: местный предприниматель Константин Фокин решил поприсутствовать на заседании муниципального совета депутатов. Казалось бы, что в этом страшного: маленький районный орган представительной власти, скромные, почти ничего не решающие депутаты – и абориген с таким редким в наше время желанием разобраться, что там делается в местной политике.

Однако депутаты не только отказались работать в присутствии избирателя, но и подняли целую бучу: «Присутствуй, пожалуйста – только выйди!», «С таких инцидентов начинаются оранжевые революции, а потом гражданская война!», «Он плюнул в душу каждому депутату!» В итоге политически любопытный гражданин был удален полицией.

А ведь он хотел проникнуть не на заседание Правительства РФ, Госдумы или Совета Федерации. Хотя, скажем, в какой-нибудь Канаде или Швеции присутствие рядового гражданина на заседании парламента не вызвало бы никаких вопросов. Опять же парламент – это народный орган власти. И у шведа, француза или голландца в мыслях не появится, что кто-то может его туда не пустить, если он соблюдает процедуры регламента и безопасности. А что до местного самоуправления – там заседают в качестве депутатов и мэров местные жители, которых все хорошо знают, и важные решения принимаются на общих собраниях со свободным посещением и правом высказаться.

Но не так у нас. Сегодня попасть даже в городскую администрацию невозможно без предварительной записи, письменного обоснования визита и т.д. За такими мелочами кроется суть российской системы управления, где специальный класс начальников принимает обязательные для всех решения кулуарно, за закрытыми дверями.

Ступинский инцидент раскрывает нечто большее, чем просто закрытость и неподконтрольность власти гражданам. В последующих событиях – а Фокин выиграл суд против его гонителей – из 20-и ступинских депутатов только один выступил в поддержку требований Фокина. Все остальные, будучи членами «Единой России», категорически остались на своей позиции: «держать и не пущать!»

Это еще одна вещь, которую невозможно представить в практике других демократических стран. Как бы депутат из условной Бельгии или Норвегии объяснил своим избирателем, что он против их присутствия на местных собраниях? Это было бы скандальным концом его карьеры.

В России же ситуация иная: никакой депутат никаким избирателям ничего объяснять не должен. В реальности с него спрос есть – но это ответственность перед мэром города, губернатором, кураторами из Администрации Президента. Вот они спросить могут – и очень даже строго. И на местном уровне сейчас в ходу такая порочная практика: толкать в депутаты бюджетных служащих (главврач, директор школы или детского садика). Эти люди, подконтрольные исполнительной власти, становятся ее заложниками в органах представительной власти.

Это очень удобно: граждане с удовольствием проголосуют за врача или директора школы, в которой учатся их дети – но такие избранники будут намертво подчинены главе района или города. В итоге органы местного самоуправления служат не представителями народа – а лишь нижним звеном административной вертикали.

Эта бюрократическая вертикаль поглотила собой и всю политику. Фокус России в том, что политиков в ней практически и нет. Мы склонны путать политиков и чиновников. Ведь политик – это не просто кто-то, у кого есть власть или кто к ней стремится. Это человек, который впитывает в себя, как губка, социальные и политические групповые интересы – чтобы отстаивать их затем в органах представительной власти. Зюганов, Жириновский, Медведев и другие лидеры крупнейших партий – разве отстаивают интересы своих избирателей? «Денег нет, но вы держитесь!» – вот их единственный политический лозунг, блестяще сформулированный Медведевым.

И ступинские депутаты – яркий пример сложившейся в России системы отношений граждан с пирамидой из всевозможных начальников, которые получают поручения свыше и спускают их вниз. Нормативно чиновники должны служить обществу, но реально они обязаны подчиняться лишь своему руководству. Служение обществу – вещь абстрактная, а вертикальные приказы и команды вполне конкретны. И нынешним депутатам глубоко плевать на то, что скажут их избиратели. Главное – организованно и тихо проштамповывать спущенные свыше законопроекты и решения.

Поэтому достучаться до власти у нас практически невозможно. Власть не зависит от общества и живет в своей, параллельной реальности.

Мэры городов получают указания от губернаторов, губернаторы – от федерального центра, а депутаты всех уровней служат просто копировальной машиной, кстати весьма дорогостоящей. Это логичный итог тех административных, бюджетных, муниципальных реформ, что проводились в последние годы. Это следствие строительства вертикали власти и партии власти, бюджетного централизма, жесткого контроля власти над СМИ – особенно «на местах».

Никого давно не удивляет, что в регионы на руководство присылают тех, кто там никогда не жил, кого силком протаскивают через чисто формальные выборы. Эти варяги отказываются от участия в предвыборных дебатах, окружают себя лютой охраной, делают общественные места режимными объектами, тратят колоссальные средства на пиар и представительские нужды.

И на выходе мы получаем абсолютно неэффективную систему управления с разрушенными каналами коммуникации власти и общества. В такой системе любой, даже самый ничтожный местный вопрос (например закрыть свалку в Балашихе) может быть решен только прямым доступом к президенту страны, который и является единственным у нас политиком.

Под ним – нагромождение из министров, губернаторов, мэров, глав районов, депутатов, партийных функционеров, декоративных демократических органов – и в итоге повальной коррупции. Иными словами, иерархизированный бюрократических хаос, который ограждает себя стеной от народа и управляет в отрыве от реальной жизни.

По материалам Константин Фокин

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107999/19393/-