Подмена понятий и образов как способ влияния на сознание

Подмена понятия – это психологический приём влияния на сознание человека, в ходе реализации которого термины, закреплённые в сознании и несущие определенные эмоциональные реакции, подменяются на другие слова или термины, к которым общество пока ещё относится нейтрально. В информационном пространстве используемый новый термин вскоре также исчезает из оборота как «неприемлемый» или «оскорбительный» и заменяется уже другим определением. Задача такой манипуляции заключается в том, чтобы увести суть проблемы от её реального обозначения, формируя общественное мнение так, чтобы общество приняло все необходимые социальные изменения или действия смиренно и без возмущения, как норму повседневной жизни.

В результате «военное вторжение» превращается в «миротворческую миссию». А в то время как реальный агрессор проводит военные действия и геноцид населения, во всем остальном мире это выглядит как «миротворческая миссия борцов за свободу и демократию».

Другой стороной такой манипуляции является «подмена образов».

Подмена образов – это социально-психологический приём перепрограммирования сознания с целью замены в сознании человека реального представления о сути объекта или ситуации искажёнными образами. Такой приём хорошо работает в паре с подменой понятия и оказывает наибольшее влияние на необразованных людей или тех, кто не обладает достаточными знаниями в конкретной области. В результате комплексных влияний, манипуляторы имеют возможность заменить в сознании общества, например, образ доброго человека на образ отпетого негодяя, создавая различные выдуманные истории, которых никогда не было.

Основными источниками психологического влияния и формирования общественного мнения являются:

В совокупности все представленные источники влияния успешно справляются с поставленными перед ними задачами и превосходно сегментируют аудиторию как по возрастным, так и по мировоззренческим признакам, захватывая сознание человека с самых юных лет. Далее разберём конкретные примеры применения рассматриваемой нами технологии.

Подмена образа «Настоящий мужчина»

Кто же такой настоящий мужчина? Как он выглядит? Чем должен обязательно обладать, чтобы по праву называть себя настоящим? Думаю, что каждая женщина имеет в голове некий образ идеального мужчины, которого она, возможно, мечтает встретить в своей жизни. Известно, что каждый человек обладает различными качествами, некоторые из которых в той или иной степени выражены больше чем остальные. Так чем же отличается мальчик от мужчины?

В современном обществе можно выделить 5 качеств настоящего мужчины, с которыми вы можете ознакомиться, посмотрев видеоролик.

На сегодняшний момент все эти качества постепенно уничтожаются в наших детях через всё те же инструменты влияния: СМИ, телевидение, кино и музыку. На экранах телевизоров мы часто видим образы главных героев как личностей безответственных, инфантильных, неуравновешенных и в большинстве случаев глупых людей, которые либо представлены супергероями, спасающими мир, либо моральными выродками, убивающими или предающими других ради спасения своей жизни..

Главные герои фильмов или телепередач зачастую не имеют положительных качеств, поэтому, наблюдая такие сцены, ребёнок просто копирует образы поведения действующих лиц и в дальнейшем начинает вести себя точно так же как и герои с экрана телевизора. Другими словами — подмена образа настоящего мужчины заключается в подмене того, какими качествами этот мужчина должен обладать. В результате таких постоянных манипуляций ответственность меняется на безответственность, целеустремленность заменяется на желание развлечений, где отдых без алкоголя — деньги на ветер, а любовь и уважение к своей Родине подменяются ненавистью к своему народу и желанием «свалить» при первой же возможности заграницу..

Подмена образа «Настоящая женщина»

Образ настоящей женщины, верной своему мужу жены, любящей и заботливой матери, на сегодняшний момент целенаправленно подменяется на образ похотливой безответственной и корыстной женщины лёгкого поведения. Под влиянием всё тех же инструментов влияния (СМИ, телевидение, кино, музыка) в сознании девушек постепенно вырисовывается образ некой «Красавицы», которую будут любить и уважать мужчины. Такая девушка быстро впитывает информацию о том, как правильно надо одеваться, ведь если одеваться не по моде, то она не будет нравиться мужчинам, поэтому надо носить короткую юбку, чтобы парни по достоинству оценили красоту её длинных ног.

Теперь будущее поколение девочек знает, как и зачем краситься, ведь природа почему-то не дала ей той красоты, которую она хотела «с самого рождения»! Чтобы нравиться мужчинам, надо овладеть навыками макияжа и шоппинга, в общем, быть «в тренде». Во всей этой суматохе и проблемах на учёбу совершенно не хватает времени, да и зачем учиться, когда она уже точно знает, что выйдет замуж за олигарха, ну на крайний случай станет киноактрисой или певицей.

В массовой культуре образ любящей и верной своему мужу женщины успешно подменяется на образ девушки лёгкого поведения, которая обязательно должна набраться сексуального опыта с как можно большим количеством партнёров, ведь для мужчин (по мнению таких женщин) секс необходим чуть ли не как воздух. Поэтому логично предположить, что девушка с большим опытом сможет удовлетворить потребности своего будущего мужчины.

Для всех тех девушек, которые воспринимают эту и подобную информацию как часть нормальной жизни, нет времени и места в сердце для доброты, любви, желания завести крепкую семью, родить и воспитать здоровых детей. Сознание таких женщин забито совершенно другими проблемами, где вопрос создания семьи находится на самых последних местах. Так кто же тогда настоящая женщина? Посмотрите прямо сейчас фильм «Тайна природы женщины».

Подмена термина «Педераст»

Педераст (греч. παιδεραστ?ς от πα?δος, «мальчик» +?ραστ?ς, «любящий») — на начальном этапе этот термин был изменен и введён в оборот как «гомосексуалист». Как только в сознании общества этот термин получил негативное обозначение, его признали «не политкорректным» и заменили на другой термин «гей», с которым общество было ещё не знакомо. Параллельно с этим людям вбрасывается информация, имеющая, как правило, внешнюю историческую, мифологическую или научную основу. Чаще всего это выдуманная ложь, которая в глазах людей была вскоре обоснована и доказана исследователями наподобие «Британских учёных».

Когда эта подмена потеряла свою значимость в глазах общества, то появились другие термины, такие как «сексуальные меньшинства» или «голубой», и алгоритм манипуляции повторялся снова и снова до тех пор, пока западное общество не приняло педерастов как норму жизни. Аналогичные процессы сегодня запущены и в России.

Подмена термина «Негр»

Негр (лат. Niger, negrus, negra, исп. negro) – переводится как тёмный или чёрный. Изначально людей с чёрным цветом кожи называли неграми, что вполне нормально. В науке есть такой термин как «Негроидная раса», а на карте мира есть государство «Нигерия».

В сознании тёмного населения Америки слово «негр» несло за собой негативный образ, связанный с рабовладельчеством. В скором времени термин «негр» был заменён на «чёрный», который в дальнейшем также был признан «неполиткоректным». В результате был придуман и закреплён на уровне закона другой термин — «афроамериканец», что негативно отразилось на литературе США. Многие хорошие книги американских авторов, в которых негров называли «неграми», а не афроамериканцами, были изъяты из школьной программы. Одной из жертв такой манипуляции стала книга известного автора Марка Твена «Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна». Также исключены были многие книги О. Генри и множество литературных произведений других авторов..

К примеру, детективный роман английской писательницы Агаты Кристи «Десять негритят» (англ. Ten Little Niggers), написанный в 1939 году, из-за недостаточной политкорректности был переименован в «Десять маленьких индейцев» (англ. Ten Little Indians), затем, когда уже и это название перестало удовлетворять, — в «Десять солдатиков» (англ. Ten Little Soldiers). Ныне же книга печатается под названием «И никого не стало» (англ. And Then There Were None).

Вот, что интересно! Если «афроамериканца» в Америке назвать «негром», то это будет восприниматься как дискриминация его личности вплоть до судебных исков. А если белого человека «негр» назовет «белым», то тут почему-то нет никакой расовой дискриминации.

Подмена термина «аборт»

Аборт – медицинский термин, означающий искусственное прерывание беременности. Врачи под абортом понимают удаление тканей ещё не сформировавшегося ребёнка из утробы матери. Когда в соответствующую клинику приходит женщина со словами «у меня проблема, я беременна», местные врачи её быстро успокоят, объяснив, что ребёнок ещё не сформировался в утробе, поэтому его можно удалить, и всё будет в порядке. Надо только денег заплатить за операцию и всё! При этом всё это выдается с такой позиции, как будто в этом нет ничего плохого.

Чтобы понять, в чём разница, и где тут подмена понятия, надо знать, что аборт -это убийство ребёнка в утробе матери и самое тяжкое нарушение законов природы, поэтому никакими другими сказками и выдумками не удастся оправдать этот поступок. Определение «Аборт – искусственное прерывание беременности» — это и есть подмена, которая уводит сознание человека от сути явления.

Таким образом, истинное обозначение — «убийство ребёнка в утробе матери», было заменено термином «аборт», а затем этому термину было придумано новое определение.

Подмена понятия «спирт этиловый»

Каждый знает, что этиловый спирт является частью всех алкогольных напитков, но не каждый знает, что определение этилового спирта было специальным образом подменено, а из ГОСТа в течение 20 лет пропало несколько строк текста. В результате этиловый спирт превратился в пищевой продукт, а напитки его содержащие заполонили прилавки продовольственных магазинов.

Давайте разберемся, в чём заключалась подмена понятия об этиловом спирте?! В 1972 году государственным комитетом СССР по стандартам (ГОСТ 18300-72) было принято следующее определение:

«Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы».

Спустя 10 лет в ГОСТ были внесены изменения, и определение стало звучать по другому:

«Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам».

В 1993 году ГОСТ был изменен в последний раз, после чего спирт стали считать пищевым продуктом, а определение звучит так:

«Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся жидкость с характерным запахом».

Для того, чтобы понять, в чём секрет таких манипуляций, связанных с подменой понятия этилового спирта, посмотрите документальный фильм «Секреты манипуляции. Алкоголь».

