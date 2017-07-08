МАГОМЕДУ НУРБАГАНДОВУ

Что снилось тебе в ту последнюю ночь,

Когда тебя сонного взяли в полон?

Наверно, ты видел и сына, и дочь,

И мать их, в которую с детства влюблен.

А может, во сне ты играл с детворой

На поле с клубящейся пылью в футбол,

И в шутку тебя называли: «герой»,

Когда забивал ты соперникам гол.

А может быть, сон был наполнен дождем

И теплым весенним дыханием гор,

И шли вы с невестой по лесу вдвоем,

И был у нее ослепительным взор.

Возможно, приснилось, как Абдурашид,

Твой брат, посвящал тебя в тайны борьбы,

И как ты потом защищал от обид,

Кто был обессилен по воле судьбы.

Присниться могло и врученье погон,

И как был доволен отец Нурбаганд,

Сказавший с улыбкой: «Ты начал разгон,

Пусть младший пока, но уже лейтенант!».

Но знаю, не снился тебе твой палач,

Сведенный с ума прародителем тьмы…

На сердце у мамы пожизненный плач,

У папы в душе бесконечность зимы.

И каждую ночь в их мучительных снах

Являешься ты во плоти и живым;

Приходится им просыпаться впотьмах

И вновь разговаривать с горем своим.

Одно утешение – не посрамил

Ты имя своё и родную страну,

Оставив для братьев источником сил

Два слова, поднявших тебя в вышину.

Ты рано ушел… и погиб не во лжи -

На это не каждый посмел бы посметь.

Но поняли все, что достойную жизнь

Должна подытожить достойная смерть.

P.S. 1. 10 июля исполняется год со дня трагической, но мужественной гибели Героя России Магомеда Нурбагандова. Публикуемое стихотворение – одно из пяти, посвященных мной этому бесстрашному дагестанцу и его матери.



2. На фото - стенд с уличной фотовыставки «Поэты Дагестана о любви», проходившей в октябре-ноябре 2016 года в Москве на Старом Арбате, куда моё стихотворение «ПАМЯТИ МАГОМЕДА НУРБАГАНДОВА» было добавлено в виде исключения.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ