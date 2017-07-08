Открытым текстом 07.07.2017

Главные новости недели от “Большой двадцатки” — руководителей стран и международных организаций, в сумме составляющих львиную долю экономического, политического и военного могущества мира. Но интереснее всего встреча двоих из этих двадцати. Президенты Российской Федерации и Соединённых Государств Америки впервые пообщаются лично.

Лишь за неделю до саммита официально объявлено, что встреча президентов Путина и Трампа вообще состоится. Список вопросов, подлежащих обсуждению, до сих пор не оглашён.

Открытым текстом предупреждаю: что бы ни решили эти двое, не раз названные влиятельнейшими в мире, — окружение президента СГА сделает вид, что ничего важного не случилось. Ведь противники реформ, намеченных в предвыборной программе Трампа, не могут открыто возражать против возрождения промышленного могущества СГА и поэтому клевещут, будто бы Трамп — скрытый враг своей страны, завербованный наследником кровавой гэбни Путиным. Эти силы сделали всё, чтобы встреча вообще не состоялась. Например, всего за несколько дней до саммита в Сирии попытались разыграть примелькавшуюся крапленую карту.

На прошлой неделе министерство иностранных дел СГА сообщило о подготовке вооружёнными силами Сирии химического удара по мирным жителям, но отказалось представить доказательства. Чуть позже в Сети появилась съёмка последствий применения химического оружия — по словам авторов фильма, законной властью Сирии.

Открытым текстом напоминаю: отсутствие реакции Трампа говорит только об одном — он знает, кто и зачем устраивает в Сирии кровавый театр. И прекрасно понимает, что сорванная встреча с Путиным на руку его противникам. Так чего же они боятся? Самое простое объяснение: Путин покажет Трампу, как всё устроено на самом деле. Трамп — человек деловой и прекрасно поймёт, кто друг, кто враг, а кто сильный конкурент. Ещё Ульянов отмечал: политика — концентрированное выражение экономики. Вот и Трамп решает политические вопросы как бизнесмен. Помните, с чем к нему приехал и с чем уехал Порошенко? Ждал от Трампа жёстких заявлений о русской агрессии, новых санкций против РФ и поддержки оружием. А уехал? Правильно, с контрактом на поставку угля из Пенсильвании. Только бизнес, ничего личного… Трамп прекрасно понимает, что Украина — самая болезненная точка России. И не собирается из-за неё ссориться с Путиным.

К тому же за Порошенко стоят глава правительства Германии с примкнувшим к ней президентом Франции. А они к самому Трампу относятся с нескрываемым раздражением. Помните, как политические комментаторы по кадрам разбирали встречу Трампа с фрау канцлерин — даже без рукопожатия? Американского президента в Европе ждал холодный приём. Поэтому новое посещение Старого Света он начал с вассальной Польши.

Поздно вечером в среду польское телевидение в прямом эфире транслировало прилёт спецборта президента СГА. Чуть позже Трамп выступил на площади Красиньских в Варшаве с первой в Европе публичной речью. Её уже называют “программным заявлением по внешней политике США” и “обращением к европейскому народу”.

В мире большой политики надо уметь считывать сигналы. Чтобы понять главный смысл слов Путина и Трампа, анализируем события этой недели. То, что Трамп обращается к “европейским народам” напрямую, без тех, кто считается главарями Европейского союза, — знак, что противостояние Старого и Нового Света только начинается. Ещё один знак — место выступления. Польша с давних времён — ещё задолго до Второй мировой войны — точка противостояния интересов России и запада Европы. Трамп обращается в обе стороны: надо строить новый мир. Что это, как не приглашение России к диалогу?

Ну а для тех, кто в танке: уже сама Польша во вторник послала ТАКОЙ сигнал, что его невозможно не заметить.

Министр иностранных дел Польши Ващиковский заявил, что Украина должна прекратить расхваливать открытых нацистских преступников: “Наше послание очень чёткое: с Бандерой в Европу вы не войдёте”.

Поляки открытым текстом говорят: последней каплей стало всеукраинское празднование стодесятилетия капитана немецкой военной разведки, а впоследствии главаря подчинённой немцам террористической группировки “Украинская повстанческая армия” Романа Иосифовича Шухевича. Под его руководством в 1943-м запытали до смерти почти сотню тысяч поляков. Теперь в его честь — музыкальные шоу и парады. Во Львове даже праздник “Шухевичфест”. Причём чествовали Шухевича на тех самых улицах, где 76 лет назад возглавляемые им боевики ДО ПОЯВЛЕНИЯ эсэсовцев начали еврейские погромы. А что же защищающая европейские ценности Германия? Что свободная Франция? Так ведь киевский переворот 2014 года — с их подачи. Порошенко — их назначенец. Что им до террористических шабашей?! Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы с Россией не дружило… Но со взрослыми его рядом не сажают.

Порошенко не приглашён на завтрак в “нормандском формате” — президентов РФ и Франции с премьером Германии — в ходе “Большой двадцатки”.

Открытым текстом напомню: на “Большую двадцатку” всегда приглашают ещё кого-то. Раз Украину обсуждают без Порошенко — значит, он ничего не решает. Зато 9 июля в Киев аж на два с половиной часа прилетит министр иностранных дел СГА Тиллерсон и объявит Порошенко, что решили взрослые. А на случай если Петя решит проигнорировать мнение Запада — ему тоже послан однозначный сигнал.

Киевские политики из разных группировок то и дело заявляют, что Аваков, захвативший министерство внутренних дел в ходе переворота 2014 года, готовит новый переворот — на сей раз против Порошенко.

Открытым текстом предполагаю: западные кураторы не позволят Авакову явно применить силу, ибо вложили слишком много своего авторитета в рассказы о законности всего происходящего на Украине. Но как инструмент давления на Порошенко будут использованы любые силы. Иными словами, встреча Путина и Трампа может вернуть обсуждение Украины к февралю 2014 года. Не случайно на этой неделе перед камерами вновь появился законный президент Виктор Фёдорович Янукович.

Генеральная прокуратура Украины отвергла возможность заочного участия президента Януковича в процессе по обвинению его в государственной измене. В ответ он отозвал своих адвокатов из процесса и снова публично обвинил европейских лидеров в прямом участии в госперевороте на Украине.

Обмен сигналами перед встречей Путина и Трампа даёт нам возможность представить, о чём президенты говорят за закрытыми дверями. Главные темы, уверен — Сирия, Корея, Китай и, надеюсь, скорейшее решение вопроса Украины. Открытым текстом предсказываю: быстрых действий не последует. Но само начало настоящего диалога РФ и СГА указывает, что впервые за последнюю четверть века делается попытка создать новый многополярный мир. Конструкция хрупкая — но, по крайней мере, исключающая большую войну. А к ней в последнее время вело слишком многое.

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru