Новости Украины и Новороссии 08 июля 2017

ВКонтакте и Yandex продолжают оставаться популярными на Украине

По данным исследования компании Factum Group Ukraine, запрещенные в Украине российские ресурсы ВКонтакте и Yandex вошли в топ-5 рейтинга посещаемости сайтов украинскими пользователями в июне 2017 года, сообщает пресс-служба Интернет-ассоциации.

Согласно исследованию, рейтинг посещаемости возглавили: Google, Youtube, Facebook, ВКонтакте и Yandex.

В топ-10 рейтинга посещаемости сайтов, помимо ВКонтакте и Yandex, также вошли российские Одноклассники (6-е место) и Mail.ru (9-е место).

Известно, что Порошенко ввёл санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс».

Украинцы обещали собрать новый Майдан. В Интернет-ассоциации Украины заявили, что на блокировку российских сайтов уйдёт $1 млрд.

Кроме того, Киев ввел санкции сроком на три года против ряда российских СМИ, в том числе МИА «Россия сегодня», телеканалов «Звезда» и ТВЦ.

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Трагедия «Логопеда»: денег нет, язык не запрещен, «мову» не принимают

Если верить календарному плану работы Верховной Рады Украины, то парламент уйдет на летние каникулы 14 июля 2017 года. И если до этого времени работа Рады будет такой же бесплодно-бессмысленной, как и доселе, то тогда его спикер Андрей Парубий, известный под кличкой «Логопед» – практически «ффсьо».

Несмотря на свою, скажем мягко, филигранную изысканность при мучительной и трудно понимаемой озвучке собственной мыслительной деятельности, его никто ни жалеть, ни понимать, ни учитывать былые заслуги на евромайдане» не будет. И он вполне может превратиться во врага гаранта нации под одним из первых номеров. Где-то рядом с Юлией Тимошенко, которая, уже вообще не кроясь, мечтает выгнать Петра Порошенко с насиженного места. Оно, по ее мнению, ей же принадлежит по праву. И подходит больше всего. Она за него и порнокассетами в Днепропетровске в свое время торговала, и Украину с Россией в торговле газом на бартер подсадила, и партнеров одного за другим на кичу в разных странах пристраивала, и бельишко некоторым прожорливо-неразборчивым «укро-автэнтычным» селюкам-прохвостам, объявленным «последними надеждами украинской демократии», стирала, и сама на нарах чалилась, принимая удары «кровавой панды» прямо в нежный пах. Ее даже на инвалидном кресле вкатили на этот самый «евромайдан», заставив Арсения Яценюка перед телекамерами изображать радостного идиота, сдавленно-хриплым голосом камлающего «Юля! Юля!». А президентский пост все равно достался Порошенко. И тепер Юля планирует и рассчитывает отыграться по полной. В Киевской области вон облсовет вообще призвал отправить действующего президента на свалку истории путем импичмента. Потому что никчемный и никудышний он очень, уверены с подачи Тимошенко ее киевские областные депутаты-однопартийцы.

Парубий, несмотря на испытанные в детстве явные и не до конца изжитые задержки умственного развития, с этим, в принципе, согласен. И с Тимошенко, и с ее депутатами в облсовете. Но он-то — при должности, которую терять ему не хочется. Он прекрасно понимает, что это пик его карьеры. Так с ним расплатились внешние кураторы за то, что был комендантом госпереворота. И потому, что первым постмайданным избранным якобы демократически парламентом, который должен был узаконить и легитимизировать последствия незаконного захвата власти и обеспечить разворот страны на 180 градусов от России на Запад, должен руководить ручной человек. И желательно — полуидиот. Парубий подошел практически идеально: он даже говорит так, что, повторюсь, не сразу поймешь, что он хочет сказать. И Россию ненавидит практически классически, как доктор приказал, а внешние кураторы заказали. А как морщит лоб или надувает щеки от раздумий — не один обитель лоботомии простой отверткой чешет руки от желания и нетерпения! Но Парубий достаточно умен для того, чтобы понять: если его сейчас попрут, то больше даже на новый майдан руководить отморозками не возьмут.

К тому же «Логопед» Парубий наряду с главой МВД Арсеном Аваковым и секретарем Совбеза нацбезопасности и обороны Александром Турчиновым – один из гарантов виртуально существу «правящей коалиции парламентского большинства», обозначенной в Конституции. И партийный шеф, экс-премьер и лидер партии несуществующей партии «Народный фронт» Арсений Яценюк пока не велит валить из власти, а наоборот – сам мечтает в нее вернуться, когда его сменщика Вову Гройсмана ревнивый Порошенко турнет за «создание собственного политического имиджа». Так они и живут, заставляя даже пауков в банке завидовать свирепости дружбы и братских объятий при выяснении отношений.

Но сейчас Парубий рискует не оправдать доверие и Порошенко, и внешних заказчиков. Рада под началом «Логопеда» к лету 2017-го провалила практически все главные задачи. В экономике, политике и даже на культурно-духовном фронте. Но главным образом в экономике – режим практически должен переживать лето на голодном денежном пайке. И практически с неопределенной осенью. МВФ, как известно, затормозил выдачу пятого по счету транша в размере 1,9 «ярдов зелени», который в Киеве ждали еще в мае. Чтобы по быстрячку раздерибанить и уехать отдыхать не с пустыми карманами. Но фонд не дал. И глава Минфина Украины Александр Данилюк утверждает, что все случится осенью. Тоже, в принципе, неплохо: пацаны поиздержатся, а тут такая лафа – «ярд зелени»: садись, договаривайся и дерибань, пополняй закрома. Но не факт. Потому что Рада-то не утвердила ни пенсионную, ни медицинскую реформы и не проголосовала за продажу земель сельскохозяйственного назначения. А именно за это МВФ и обещал расплатиться. Траншем. По дешевке, но пацанам должно было хватить. А Рада, напоминаю, продинамила.

Не менее страшны и политические и духовно-культурные недоработки Рады. Не приняты законы о введении визового режима с Россией и о прекращении любого сообщения с «агрессором». Например, железнодорожного и автомобильного вслед за запрещенным авиационным. Нет запрета Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП). Полностью не запрещено использование русского языка в СМИ, в образовании, в быту и вообще во всех легальных и публичных сферах деятельности. Да, на 75% обкорнали этих «русско-языкатых» в пользу мовы, но ведь не хотят еще все и мову понимать, и мовнюкать во славу нэньки, чувствуя слабину, исходящую от нардепов, многие из которых – о, боги! – позволяют себе до сих пор говорить по-русски даже в Раде и не лишены мандатов. Нет запрета на въезд в Украину не только деятелям культуры, но и просто гражданам, которые при ближайшем рассмотрении все являются криптоагентами Путина и даже в чем-то агрессивными удмуртами. В конце концов, не поставлены под уголовную ответственность любые контакты граждан Украины с родственниками в России. Еще не лишаются украинского гражданства все скрытые «ватники», «колорады», «сепары» и просто сочувствующие Донбассу и стоящей за его спиной Рашке-Мордору. Не сломан, не сломан еще хребет скрытым рашистам, еще не до конца запуганы все тайные и явные критики режима и диссиденты «Украинской Украины» («УУ»), которая, как известно, понад усэ.

И немалая вина за это радикальное необновление страны – на Парубие-«Логопеде», который пригрелся на теплом месте со спикерскими привилегиями. И втихомолочку мечтает о «джавелинах», разъезжает себе по миру за бюджетные деньги, шо твой гарант нации, и на фоне двух женщин, вице-спикеров Ирины Геращенко и Оксаны Сыроид, даже иногда выглядит не совсем уж дураком. Особенно когда женщины начинают говорить, а он помалкивает…

Сейчас перед Парубием – очередной тест на лояльность и нужность. Гарант вкупе со своим собутыльником, генпрокурором Юрием Луценко и руководителями антикоррупционных ведомств (САП – Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ – Национально антикоррупционное бюро Украины) решил доказать своим внешним кураторам, что он серьезно настроен бороться с коррупцией. Не возглавить ее и свести на нет, фактически сделав нормой жизни, как есть на самом деле, а побороть. Извести, так сказать, на корню, используя древнюю народную «наводку» — рыба гниет с головы, по крайней мере, с депутатских голов. Записные антикоррупционеры решили посадить сразу несколько депутатов из самых разных фракций и одновременно напугать весь остальной парламент, чтобы не артачился, принимал нужные законы и не мечтал о досрочных выборах или, не дай Бог, импичменте главе государства. Но хитрожо…, пардон, хитрованы из регламентного комитета Рады заартачились и стали переводить принятие всех решений о том, снимать ил не снимать неприкосновенность с нардепов, на спикера Рады. То есть на усмотрение Парубия: мол, он умный, он пусть и решает, подавать или не подавать на голосование процедуру снятия иммунитета с коллег…

И Парубий встал перед выбором: подаст – хорош для гаранта и для внешних кураторов мил. Но депутаты могут взбунтоваться и лишить спикерского поста: 226 голосов «за», и прощайте поездки за «джавелинами», возможность умничать за госбюджет и выглядеть государственным деятелем за счет Геращенко. Не подаст – гарант нации может осерчать и затаить злобу, а кураторы дадут отмашку «в утиль», и тогда придется или сдаваться без боя или же самому придется организовывать возглавлять депутатский бунт, чтобы сохраниться. А вы же видели этих депутатов – на кого или на что там можно опираться или куму там можно доверять, если от гаранта в ход пойдут небрендированные полосатые сумки с наличкой…

Правда, у Парубия есть еще шанс. Как выскочить сухим из воды, так и оправдаться и даже получить прощение за непосаженных нардепов-коррупционеров. На следующей неделе, в понедельник, 10 июля, СНБО намерен рассмотреть проект закона о деоккупации временно неподконтрольных властям Украины районов Донецкой и Луганской областей. Чтобы окончательно утрясти его положения и передать президенту, чтобы тот внес его в Раду как президентский законопроект с грифом «неотложный». В этом акте украинские «ястребы войны», включая самого «Логопеда», хотят решить проблему Донбасса военным путем по так называемом «хорватскому сценарию». Гарант же нации хочет усилить свою власть, получив право вводить военное положение, где ему захочется, и таким образом исключать из голосования за свою персону любых территорий на любых выборах. Ну а Парубий и нардепы могут продемонстрировать свою лояльность. И то, что она, эта лояльность, будет зиждиться на крови как военнослужащих ВСУ, вынужденных начать полномасштабную восковую операцию, так и ополченцев с мирными жителями самопровозглашенных ДНР/ЛНР, защищающими свой выбор с оружием в руках и под бомбежками и обстрелами, никого, похоже, в Киеве не пыпчет…

…Но, с другой стороны, все эти планы могут раствориться, как тайно испорченный смельчаками воздух в парламентской курилке. Потому что добро на те или иные действия, в том числе и на выделение бабла от МВФ будут давать в Гамбурге 7 июля после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Как они решат и как Трамп скажет, так оно и будет. И паучья политика в Украине опять продолжится. С временной передышкой для «Логопеда». Ведь его трагедия останется неизменной: все вопросы-то по-прежнему не решены. И летальный круг когда-нибудь таки замкнется…

Владимир Скачко

Военно-гуманитарная помощь Донбассу

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Россия готова к наступлению: Генштаб ВСУ напуган мотострелковыми дивизиями у границ

Россия развернула у границ Украины три мотострелковых дивизии, предназначенных не для обороны, а для наступательных действий. Об этом заявил начальник Генерального штаба Украины — главнокомандующий вооруженных сил Украины Виктор Муженко. «Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая поступает на их комплектование, свидетельствует о том, что эти российские дивизии по своей сути являются ударными и предназначены для ведения наступательных действий», — утверждает Муженко. По его словам, даже в штатном названии указанных дивизий есть понятие «ударные», что отличает их от остальных и подчеркивает особое назначение. Начальник Генштаба подчеркнул, что даже почетные наименования этих частей направлены на оказание психологического давления. «Например — 144 Винницкая стрелковая дивизия, которая дислоцируется в Смоленске, в августе 1944 года штурмовала Винницу. 3-я российская дивизия, которая сейчас развернута в Валуйках, во время Второй мировой войны принимала участие в боях за освобождение Донбасса и получила почетное наименование Волновахская. Поэтому даже названия этих частей говорят о возможном направлении действий», — сказал Муженко. Читайте также: МОЛНИЯ: РФ и США создают канал для коммуникации по Украине — без Украины

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Порошенко подписал указ о призыве в нацгвардию

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о проведении в августе 2017 призыва граждан Украины на срочную военную службу в национальной гвардии. Согласно указу, призовут пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу. Численность призывников, которые пойдут служить в августе 2017 года, должен определить Кабмин. Таким образом, президент частично изменил указ от 24 февраля 2017 года, который предусматривал сроки призыва на срочную военную службу в апреле–мае и октябре-ноябре. Читайте также: Воюю в «АТО», потому что россияне перерезали жителей Донецка, — откровения «всушника» (ВИДЕО)

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