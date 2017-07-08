Народ ждёт от Путина более жёстких мер по свержению либералов

Две трети россиян хотят видеть Путина президентом после 2018 года, половина из них за ужесточение внутренней политики. Больше половины россиян хотят видеть Владимира Путина на посту президента России и после выборов 2018 года. Таких по итогам опроса проведенного «Левада-центра» оказалось более 65%. При этом, по мнению почти половины респондентов, кто бы ни возглавил страну, он должен сохранить нынешний курс во внутренней политике. В свою очередь, 12% выступили за либерализацию, а 34% высказалось за более жесткую линию президента во внутренней политике.



По мнению сопредседателя движения «Народный собор» Владимира Хомякова, ситуация становится критической, так как, эта группа общества все сильнее отрывается от большей части граждан страны, что начинает представлять для президента Владимира Путинаопасность куда серьезнее, чем вся «пятая колонна» и все оппозиционеры вместе взятые, и даже внешние враги.



«Сегодня можно констатировать, что российское общество раскололось на два народа, как это произошло при Екатерине Великой, когда дворяне и остальная часть страны жили разобщенно, в разных реальностях, каждый мыслил по-своему. Тогда этот период назывался пугачевщиной и сегодня повторение этой ситуации может быть использовано для дестабилизации в России.



Скорее всего, Путин это прекрасно понимает, и одной из действенных мер против развития ситуации в негативном свете, может использовать «мягкий террор» против элит, с целью прижать их путем открытия уголовных дел и снятия с должностей с «волчьим билетом».



Сегодня выросла целая армия чиновников, которая привыкла работать в определенном климате, поэтому в новых условиях эти люди уже не смогут вписаться в обновленную концепцию развития страны», – рассказал Владимир Хомяков газете «Колокол России».

Что касается внешней политики России, то, согласно ожиданиям большинства (56%) опрошенных, будущий президент должен придерживаться такой же линии, как сейчас, а 19% респондентов полагают, что будущему главе государства следует проводить более жесткую политику с Западом. Лишь 13% выступают за снижение конфронтации с ним.



«Однако для того чтобы у Путина были полностью развязаны руки, и он смог взять верх над определенной политической и бизнес элитой, ему необходимо одержать безоговорочную и сокрушительную победу на предстоящих выборах, либо их должен выиграть кандидат, которого поддержит сам президент РФ», – полагает эксперт.

Месяц назад ВЦИОМ опубликовал доклад, в котором президент России Владимир Путин возглавляет рейтинг доверия российских политиков, его деятельность одобряет 81% опрошенных.Показатель одобрения деятельности президента уже более полугода не опускается ниже 80%.



В свою очередь, согласно данным «Левада-Центра», 18% россиян хотели бы видеть на посту президента другого человека. 16% опрошенных затруднились ответить. Практически идентичные показатели и у фонда «Общественное мнение» (ФОМ), где почти 80% россиян одобряют работу Путина и оценивают ее как хорошую. Еще 13% не одобряют работу президента.

«В определенной мере после выборов 2018 года придется кардинально пересматривать внутреннюю политику, потому что сегодняшняя система не способна качественно работать, где 10 процентов населения владеет всем достоянием государства, используя его исключительно в своих интересах. У народа начинает иссякать терпение, он не желает больше мириться с такой несправедливостью.



В свою очередь, этой ситуацией пытается воспользоваться и оппозиция, подогревая недовольство в обществе. Таким образом, результаты опроса «Левада-центра», показатели, что люди выступают за «революцию сверху», так как третьего не дано: либо «опричнина», либо «пугачевщина».



И в сегодняшней ситуации народ голосует за «опричнину», потому что она ведет к «лучшему», – считает собеседник издания.



Ужесточения курса всегда хотят от четверти до трети россиян, отмечают эксперты, однако социологи затруднились сказать, что именно опрошенные граждане подразумевают под понятием ужесточение внутренней политики.Под него могут подпадать и борьба с терроризмом, расширение полномочий спецслужб и ужесточение контроля за различными сферами жизнедеятельности общества.

«Скорее всего, речь не идет о простых гражданах, – а исключительно об элитах, потому что уровень жизни населения страны продолжает неуклонно падать, и многие находятся на грани выживаемости, а каждому десятому практически не на что купить еду.



Однако если население страны одобряет внешнюю политику президента, то при этом прекрасно понимает, что при такой тупиковой внутренней политике дальше страна не может также успешно отстаивать свои интересы на международной арене. Более того, люди видят несправедливость существующего правосудия, когда чиновники, укравшие миллиарды рублей, отделываются условными сроками или легким испугом.



Поэтому нам необходимо срочно применять выборочные репрессивные меры, вплоть до возвращения смертной казни за хищения госсобственности. За такое решение проголосует 99 процентов населения РФ», – уверен Хомяков.

В Кремле отреагировали на опрос проведенный «Левада-центром», однако, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с самим опросом там не знакомы. «Безусловно данные различных соцопросов принимаются во внимание, но с известными скидками», — заявил Песков. Он подчеркнул, что данные опросов подлежат осмыслению и анализу и ни один опрос не может играть роль при определении реальной картины и положения вещей.



В России продолжает расти число долларовых миллиардеров, а значит, как гласит закон: если у кого-то прибавляется, – значит, у кого-то убывает. Именно такой идеей успешно воспользовались в свое время большевики, устроив революцию, якобы, [Почему „якобы”, Хомяков??? Впрочем, что иного можно ожидать от православного комсомольца Хомякова, меняющего хозяев как перчатки. – Прим. ss69100] пытаясь вернуть народу награбленное веками у них элитой.



Поэтому сегодня встает большой вопрос: кто может воспользоваться плодами? По мнению собеседника газеты «Колокол России» Владимира Хомякова, если этим воспользуется Владимир Путин и начнет менять курс, то среди населения он получит безоговорочную поддержку. Между тем, согласно опросу «Левада-центра», 12% россиян выступили за «более либеральную, чем сейчас» внутреннюю политику. 11% россиян затруднились ответить на этот вопрос.

«12 процентов – это четкие либералы, которых со времен Бориса Ельцина больше не стало, при этом парадокс российской политической системы заключается в том, что имея столь низкий уровень поддержки у населения, они остаются во власти. При этом в их представлении изменения к лучшему ассоциируется с западным либерализмом: сделаем как у них, и у нас в стране будет лучше.



Однако этот курс, которым пытались идти еще с 90-х годов оказался полностью провальным, и возвращение к нему стало бы для России концом существования. Исходя из опроса, оставшиеся десять процентов, это люди, которые больше заботятся о куске насущном и им не принципиально, какая в стране власть – лишь бы кормили и не мешали потихоньку подворовывать», – резюмировал эксперт.

В конце мая Владимир Путин в интервью французскому изданию счел преждевременным вопрос о возможных кандидатах на президентских выборах 2018 года. Глава государства подчеркнул, что власти сделают все, чтобы голосование прошло в соответствии с законом.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания не ведется