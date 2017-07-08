На фига России царь?

Сейчас это самая модная тема для тёрок в интернете.

Приходят продвинутые патриоты и говорят: "Россия так от века устроена, что без Царя ей жить нельзя. Без Царя дерьмо получается, а не Россия. Бояре да купцы совсем распоясались, некому им окорот дать. Нет у народа защитника. Что такое ваш Президент? Менеджер, мать вашу... Приказчик. Кем нанятый? Кому служащий? Народу? Ой, не морочьте людям голову. Когда Россию спасали менеджеры? Заберите себе вашего Президента, прости Господи за слово басурманское. Нужен Царь, причём настоящий. Плоть от плоти России-матушки и кровь от крови. Чтобы Вера, Царь и Отечество - в одном лице. Монархия - мать порядка."

Тут лагерь патриотов колется пополам в зависимости от степени вникания в вопрос и склонности к вольности.

Одни говорят: "Только самодержавие есть гарантия способности Царя окоротить аристократов и спасти народ! Без самодержавия монархия - пародия на президентскую республику.".

Другие возражают: "Только конституционная монархия. Конституция - гарантия от превращения Царя в деспота и тирана. Если Царя не ограничить - будет сатрапия и деспотия."

После этого оба лагеря монархистов сцепляются в смертельной схватке по вопросу: "А кто у нас вообще сейчас тянет на Царя?"

Навстречу продвинутым патриотам, ищущим монархии как спасения Отечества, выходят продвинутые демократы левого и правого толков и крутят пальцем у виска:

"Вы, идиоты на всю голову, какой, в баню, Царь? Совсем от своих книжек рехнулись? Вернитесь на землю. В мире уже 350 лет правит Его Величество КАПИТАЛ, вы не в курсе? Вашего Царя моментально спеленают по рукам и ногам денежные мешки, а попробует ваш Царь рыпаться - тут же устрицами отравят. И будет ваш Царь крышей для банды олигархов."

"А ваш Президент - не крыша для банды олигархов?" - огрызаются монархисты.

"Крыша - честно отвечают демократы - но её можно ругать и менять через выборы. А Царя нельзя."

"Да подотритесь вы вашими выборами, липа это всё, когда всеми газетами и партиями правят капиталисты!" - кричат монархисты. - "Много вы наменяли шила на мыло? Нужен такой Царь, чтобы его никто не выбирал, чтобы от рождения - и на трон. Чтобы не был заложником у богатого сословия! Вот тогда он сможет дать окорот лихоимцам!".

"Дураки вы и есть дураки! - отвечают монархистам демократы. - "Власть не у того, кто на троне, а у того, кто с деньгами. У банкиров власть. Да ваш Царь просто станет одним из олигархов - вот чем кончится вся ваша затея! Виндзоры вон уж на что цари, а только Ротшильды им что скажут, что они и делают! Не ввели бы Конституцию - пошли бы на плаху. И плевать, какая марионетка правит - президент или царь. Все они липовые правители!"

Тут приходят коммунисты и говорят:

"Оба вы идиоты, не ведающие истмата. Монархия - дитя феодализма. На дворе век машин. Диктатура капитала. А нужна диктатура пролетариата. Править должна партия от народа. И возглавлять её должен Генсек. Вон Сталин был..." - и дальше следует перечень заслуг Сталина.

"Ой, ой, ой, хватит нам тут арапа заправлять - генсек! Что-то после вашего Сталина ни Хрущёв, ни Брежнев, ни Горбачёв страну не спасли, а только угробили. И ваша КПСС им в этом активно помогала. Нет уж, нет уж, на хрен все ваши партии и генсеки. Как ни крути, всё кончится заговором кучки приближённых - хоть назови их думскими боярами, хоть членами Политбюро, хоть Президентским Советом."

Вертит народ головами, чешет тыковки, тяжкую думу думает - кто прав, кто не прав? Как же нам обустроить Россию? Те, кто поумнее, ругаются между собой. Получается так, что все они правы и неправы одновременно. Что же народу выбрать? Тут без пол-литра не разобраться. Матюкнётся народ, махнёт рукой и идёт по своим делам, кто выпить и закусить, кто в магазин сбегать, кто работать, кто на лихоимцев управу искать. Нет у народа спокойствия, чует он сердцем, что "Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята". А как "так" - понять не может. И нет того, кто подсказал бы ясно и просто.

Тут приходит человек в рясе с крестом и бородой и осторожно говорит: "Если в народе веры нет, то не спасёт монархия. Монархия - она только когда народ в Бога верует. Когда вера уходит - республика наступает. Со всеми бесами в придачу."

"Какая вера, о чём вы говорите?" - возмущённо кричат человеку в рясе все спорящие. - "Где вы эту веру видите? Да не при монархии ли она пропала? Так ли уж при монархии бесов нет? Да сколько угодно! Да вы у себя-то самих о вере всегда помните? Когда ходите на совет нечестивых правителей и на их грешных собраниях сидите, когда слова обличения для богатых у вас нет, когда вы сами в роскоши живёте - помните ли вы о вере? Так ли вам Христос жить велел? Идите уж ради Бога и не лезьте в споры, в которых вам сказать нечего!"

А тем временем...

А тем временем "вода дырочку найдёт" - говорит народ. И он прав. Находит. Когда историческое бытиё народа прервано искусственным путём, то рано или поздно этот путь заканчивается и народ возвращается на то место, с которого его когда-то сбили.

Именно это и происходит сейчас в России.

"От чего же все наши беды?" - вопрошает отчаявшийся народ.

"Наши беды от того, что нет у нас элиты хорошей!" - отвечают народу книжники в очках и без них.

"А отчего у нас нет хорошей элиты?" - удивляется народ.

"А от того, что нет у нас механизма её воспроизводства. Такого механизма, чтобы из нашей почвы вырос, а не извне принесён".

Ну, раз нет механизма, то ничего не попишешь. На "нет" и суда нет. Но ведь жить-то как-то надо.

И начинает на Руси президент жить и действовать как всегда, тысячи лет принято было - как Царь-батюшка. Так народу понятно и спокойно. Вроде не Царь - а вроде и Царь. Ибо само слово "Президент Руси" сразу выдаёт абсурдность ситуации. Не хочет народ на Руси президента. Царя-батюшку хочет. Даже если по умственному расщеплению хочет, чтобы царь президентом назывался. Пусть называется кем угодно. Главное, чтобы делал как Царь.

И царь делает.

Первым делом он начинает создавать механизм воспроизводства элиты. Создаёт новую аристократию в первом поколении. Ту, что из служилого сословия вышла - из КГБ и прочих недр государства. И что купцам продажным и лукавым противостоять может.

А как только сделал Царь аристократию, то тут же постарался закрепить её преданность. Чем? Да тем, что детей своих новых бояр сделал верховными управителями главных на Руси казённых промыслов богатых. И тем самым положил этих бояр себе в карман на веки вечные.

Так Игорёк Роттенберг стал главным акционером компании "Газпром-бурение", а второй сынок, Рома - вице-президентом Газпромбанка. Сын банкира Ковальчука стал стал руководителем государственного энергетического холдинга "Интер РАО", Сергей Иванов-младший - в 25 лет стал вице-президентом Газпромбанка, в 36 лет возглавил Алросу. Сын секретаря Совбеза России Николая Патрушева Дмитрий стал главой государственного "Россельхозбанка" в 33 года, а отпрыск главы "Роснефти" Игоря Сечина в 25 лет занял пост заместителя директора департамента в компании отца. Сын директора ФСБ Александра Бортникова Денис в 37 лет вошёл в состав правления банка ВТБ. Дмитрий Рогозин недавно устроил сына на пост главы корпорации "Ильюшин". У Валентины Матвиенко сын тоже банкир - и список можно продолжать ещё очень долго.

Навальный называет это коррупцией. Но Навальный - дурак.

Это фундамент создания новой русской аристократии. Наследственной. Той, что после отхода отцов от власти примет бразды правления Россией. Хороша будет эта аристократия или плоха, мы не знаем. Время покажет. Но если это работает в Англии, то почему не должно сработать в России? Сословное общество формируется в России у всех на глазах и процесс идёт на всех парах. И кризис капитализма очень этому способствует.

И если уж в создании механизма воспроизводства качественной элиты брать за пример Англию и так же строить свою наследственную аристократию, то разве можно строящийся дом оставить без крыши? Нельзя. Никак нельзя. Крыша совершено необходима. Дом без крыши - руина. Под свою аристократию нужен не президент. Царь нужен.

Не обязательно Путин. Путину хватает и президента. Но это пока нет аристократии. Когда она возникнет, президент будет чужеродным телом. Понадобится царь. Конституционный. Несамодержавный - дань капитализму придётся соблюсти и права "третьего сословия" гарантировать. Но Царь по любому в такой архитектуре общества - вещь совершено необходимая. Царь - венец всей конструкции.

Наша нынешняя элита уже поняла, в какую сторону всё движется. И начала тихо, но очень настойчиво готовить общество к монархии. Лет эдак через 10-20. Или 30. Но это вопрос принципа. Вы думаете, случайно вбрасывается периодически в информационное поле тема монархии? О, далеко не случайно. Это замеры реакции и приучение к теме. Если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.

Кстати, либералы и коммунисты, с детства обладающие исключительным чутьём, это почуяли. Поняли тайные намерения новой элиты. И приступили к действиям, которые должны уже сейчас помешать этому замыслу. На монархию пошёл либеральный накат. Монархию усиленно ругают либералы - фильм "Матильда" - это оружие именно против популяризации монархии в России. Подрыв её ценностной базы. Ваш царь - вовсе не святой, а блудливый кот. Или кобель. Это либеральное действие. Керенский, Гучков и Милюков во втором издании. Из серии "Императрица - немецкая шпионка, а император - безвольный и слабый правитель".

Социалисты и коммунисты так же ругают монархию, но уже с позиций истмата. И это было бы очень эффективно - если бы большинство общества руководствовалось рассудком и системным научным мышлением. Но население руководствуется коллективным бессознательным.

А там, в его глубине, сидит Царь.

Ибо без Царя в голове народ не живет. И без Царя в государстве Руси не видит. Невозможно представить, что на Руси лукавые купцы через свои газетки и телеканалы, купленных политиков и одурманенных обывателей ВСЕГДА смогут навязывать всем прочим свой уклад жизни и власти. Тот уклад, где хорошо только им, а всем другим плохо. Где правят иностранцы и народ страдает от неправды.

Непременно придут воины. Уже приходят. Они выгонят купцов и построят свою власть. Ту, которую возглавит уже не приказчик, а Князь. Первый среди воинов. То есть Царь. Как оно всегда на Руси и было.

Кстати, опережая вопрос о личности царя - им не будет ни Путин, ни нынешние потомки Романовых, ни британские родственники Виндзоров типа Майкла Кентского. Это всё уже битые и скомпрометированные фигуры. А кто будет - не ведает никто. Как сложится к тому времени ситуация, тем путём элита и пойдёт. Естественно, сначала решив ряд промежуточных задач по устранению антимонархических сил. Вот эти задачи:

1. Компрометация и последующее отстранение от господства прозападной либеральной прослойки под флагом борьбы за суверенитет.

2. Распыление и устранение из истории остатков коммунистических символов и движений - благо, они и без того мёртвые. Социалисты же вполне найдут себя при монархии - как и консервативные либералы. Они и станут двумя флангами общества, увенчанного короной монарха.

Так что нравится вам монархия, не нравится, хвалите вы её, ругаете - это не имеет никакого значения. Она объективно неизбежна. Монархия - немного раньше или немного позже - будет восстановлена. Я так говорю не потому, что лично мне она нравится и я её хочу. Лично я хочу социализма. Я это подчёркиваю. Но я реалист. И я вижу причины неизбежности реставрации монархии как стабилизирующего и консолидирующего шага - естественно, так это будет подано приходящей сейчас элитой и воспринято населением. Так же, как капитализм был принят на "ура" социалистическим населением в начале 90-х.

Это будет форма выживания новой элиты в новых условиях. Она просто станет востребованной - вот и всё. Востребованной той элитой, что идёт под знаменем консервативного патриотизма на смену глобально-либеральной элите эпохи Ельцина. То, что мы всё чаще и чаще о монархии говорим, приведёт в итоге к восстановлению этого традиционного для России института. Не сейчас - где-то через четверть века. Не верите? Ха-ха!

А в 1914 году верили в Февраль и Октябрь 17-го? В 1937-м году верили в ХХ Съезд партии? В критику Сталина с самой высшей партийной трибуны? Верили те, кто жил в 1975 году, что через 20 лет не станет СССР и в России наступит капитализм?

Вот то-то и оно. Не зарекайтесь. Всё возвращается на круги своя - и это вернётся.

Никогда не говори "никогда".

Ибо что невозможно человеку, возможно Богу. Даже если вы почему-то не уверены в Его существовании.

Автор: Александр Халдей