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Кто девушку ужинает, тот ее и танцует

17:16. 8 июля 2017 Просмотров - 37 Один комментарий Опубликовал:

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Центризбирком опубликовал финансовые отчеты политических партий за 2016 год, из которых становится абсолютно ясно, что за каждой парламентской партией в России стоит крупная буржуазияКапитал и власть срослись в единое целое и образуют личную унию, — чиновники и политические партии работают исключительно ради обогащения российского капитала. Причем, согласно отчета, количество средств, получаемых парламентскими партиями, возрастает с каждым годом.

Больше всех от спонсоров получила «Единая Россия» — 619 юридических лиц пожертвовали единороссам  4,3 млрд. рублей. Это рекордная цифра за все годы существования данной партии. Среди спонсоров ЕР особо выделяются: ОАО «Томская домостроительная компания» — перечислила 45 млн. руб., дальневосточная компания «Океанрыбфлот» — 44,9 млн. руб., Московская инженерно строительная компания (МИСК) — 43,3 млн. руб. Московский областной фонд регионального сотрудничества и развития, «Объединенная строительная компания 1520», производственно-коммерческое предприятие «Мобойл», ООО «Рейлтех». Много среди жертвователей и просто частных лиц — буржуев. Больше всех пожертвовал некий Михаил Генералов. На втором месте (4,3 млн) — Владимир Скоч, отец депутата Госдумы Андрея Скоча, одного из самых богатейших парламентариев. В десятке крупнейших спонсоров — 32-летний первый зам. руководителя регионального исполкома «Единой России» в Тамбовской области и глава регионального комитета по борьбе с коррупцией Антон Филатов.

На втором месте — «Справедливая Россия», она получила 1,2 млрд. рублей от частных и юридических лиц, разумеется, капиталистов.

Четвертая по сумме «подкорма» — ЛДПР, которую всякие разные коммерческие предприяти поддержали на сумму 368 млн. руб.

А что же наш «коммунисты»? КПРФ твердо занимает третье, призовое, место с цифрой в 667 млн. рублей. Ее спонсоры: Производственно-коммерческое предприятие «Кунцево», Топливная компания «Транснафта», «Юг-нефтепродукт», Расчетно-кредитный банк и другие. Не рабочие и не трудящиеся, как видим, а крупная буржуазия, самый настоящий олигархат.

Стоит ли удивляться тому, что этих «народных защитников» в народе презирают? Известно ведь, кто девушку кормит, тот ее и «танцует». Понятно, что «танцует» российских «коммунистов» из КПРФ и всю российкую Думу крупная буржуазия, капиталисты.

Многие трудящиеся ошибочно причисляют депутатов и чиновников к особому классу, — чиновникам, которые плохо работают просто потому, что они лентяи и коррупционеры.И что, мол, если их всех заменить на «порядочных и честных людей», то все станет в нашей стране по-другому.

Не станет. Депутаты, как и чиновники буржуазного государства,  не являются особым общественным классом, они, как правило, сами по своему классовому положению принадлежат к классу буржуазии, то есть владеют «фабриками, заводами, газетами, пароходами», либо служат за немалые деньги тем, кто всем этим владеет, то есть примыкают к классу буржуазии.

Вот потому они и «работают плохо» с точки зрения трудового народа — придумывают все новые поборы, штрафы и наказания, что заняты только и исключительно тем, как улучшить свое материальное положение и материальное положение своего общественного класса — таких же, как они сами, капиталистов. Сделать это без ограбления трудового народа невозможно. Для крупной буржуазии они работают отлично — принимают все законы, нужные именно крупному бизнесу и еще больше обогащающие его.

То, что размер пожертвований политическим партиям в 2016 году рекордно вырос по сравнению с предыдущими годами, показывает, что капитал доволен работой Думы и щедро за нее платит.

Буржуазия в отличии от рабочего класса весьма сплоченна и понимает необходимость заниматься политикой. Она тратит большие деньги на политику и пропаганду своих взглядов, ведь это укрепляет ее господство.

Рабочему классу надеяться на депутатов и парламентские партии, находящиеся на кормлении у буржуазии, бессмысленно, они никогда не будут на стороне трудового народа. Напротив, они всегда будут против него, даже если свою антинародную политику они прикрывают словесами о «благе народа».

Поэтому рабочие, если они хотят действительно улучшить свое положение, должны понять, что политикой надо заниматься не на своих кухнях поодиночке, а в реале — на улице, на предприятиях, вместе с другими рабочими. И заниматься ею всерьез, не надеясь на то, что кто-то что-то сделает за них. Нужно создавать свои рабочие организации, в том числе политические, объединить их в единую партию рабочего класса — настоящую большевистскую партию, и поддерживать ее материально, выдвигать в нее из своих рядов самых достойных своих товарищей, чтобы они могли полноценно работать на благо всего рабочего класса.

 

Алексей Живцов
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/109847/19390/-

Метки: политика
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Один комментарий»

  • 204 99
    Михаил 8 июля 2017 в 17:41 Ссылка Пометить
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    ОАО «Томская домостроительная компания» — перечислила 45 млн. руб., дальневосточная компания «Океанрыбфлот» — 44,9 млн. руб., Московская инженерно строительная компания (МИСК) — 43,3 млн. руб.

    Теперь ясно кто тормозит переселение людей из аварийного жилья и для кого дорожают продукты. Будь люди поумнее, стали бы голосовать за тех, кто сделал что-то конкретное, например переселил из аварийного жилья, решил вопрос с обманутыми дольщиками, держит самые низкие цены на продукты, … А остальным автоматом неуд.

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