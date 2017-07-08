Кровавая диктатура Меркель: Бедные немецкие онижедети

На этот момент обращает внимание украинский политолог Дмитрий Корнейчук.«Помните, как Янукович трусливо позволял постоянно нагнетать ситуацию на Майдане, спокойно кидаться булыжниками и коктейлями «Молотова» в милицию?А вот пример в Гамбурге. Демонстрации против саммита «Большой двадцатки». Как только радикалы в масках начали что-то кидать в полицию — в ход пошли водометы и слезоточивый газ. И нет глубокой озабоченности мировой общественности. И никто не кричит о кровавой диктатуре Меркель», — комментирует эксперт кадры из Германии.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com