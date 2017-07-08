Кровавая диктатура Меркель: Бедные немецкие онижедети
14:45. 8 июля 2017 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Полиция в Германии жестко разогнала акции протеста антиглобалистов против саммита «Большой двадцатки», хотя за подобные действия Запад в 2014 году обвинял Виктора Януковича в диктатуре.
На этот момент обращает внимание украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
«Помните, как Янукович трусливо позволял постоянно нагнетать ситуацию на Майдане, спокойно кидаться булыжниками и коктейлями «Молотова» в милицию?
А вот пример в Гамбурге. Демонстрации против саммита «Большой двадцатки». Как только радикалы в масках начали что-то кидать в полицию — в ход пошли водометы и слезоточивый газ. И нет глубокой озабоченности мировой общественности. И никто не кричит о кровавой диктатуре Меркель», — комментирует эксперт кадры из Германии.
отсюда
На этот момент обращает внимание украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
«Помните, как Янукович трусливо позволял постоянно нагнетать ситуацию на Майдане, спокойно кидаться булыжниками и коктейлями «Молотова» в милицию?
А вот пример в Гамбурге. Демонстрации против саммита «Большой двадцатки». Как только радикалы в масках начали что-то кидать в полицию — в ход пошли водометы и слезоточивый газ. И нет глубокой озабоченности мировой общественности. И никто не кричит о кровавой диктатуре Меркель», — комментирует эксперт кадры из Германии.
отсюда
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com