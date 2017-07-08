Главная » Невероятное в мире, Политика

Кровавая диктатура Меркель: Бедные немецкие онижедети

14:45. 8 июля 2017 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:
Полиция в Германии жестко разогнала акции протеста антиглобалистов против саммита «Большой двадцатки», хотя за подобные действия Запад в 2014 году обвинял Виктора Януковича в диктатуре.

На этот момент обращает внимание украинский политолог Дмитрий Корнейчук.



«Помните, как Янукович трусливо позволял постоянно нагнетать ситуацию на Майдане, спокойно кидаться булыжниками и коктейлями «Молотова» в милицию?

А вот пример в Гамбурге. Демонстрации против саммита «Большой двадцатки». Как только радикалы в масках начали что-то кидать в полицию — в ход пошли водометы и слезоточивый газ. И нет глубокой озабоченности мировой общественности. И никто не кричит о кровавой диктатуре Меркель», — комментирует эксперт кадры из Германии.




отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Видео, Германия, полиция, протест, саммит
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
... назовите это “диктатурой пролетариата”, чтобы развязать... доступно объяснил выдающийся немецкий мыслитель  А. ... защищать богатых от бедных… Грубо? Жестоко?...и Керри, Меркель и прочие лидеры...прикрывающей  весь этот кровавый спектакль  временными бутафорскими...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 февраля 2016
... Во-первых, А. Меркель впервые открыто выступила на ...У знакомых дочка в немецкой школе дружила с арабскими ...бедных против богатых происходит захват власти с целью последующего введения диктатуры...трубящие о битве повстанцев с кровавым тираном. Нынешний же ИГИЛ...
Бэкграунд, выпуск-311 за 6 июля 2013
... который забаррикадировался от «кровавой гэбни» в своем ... Вот ведь, бедного человека последнего пристанища..., «тоталитарной советской диктатуре». То что об... мусора «по немецкой системе».Субтитр, Александр...сообщений типа «Ангела Меркель – подпольная дочь Гитлера...
Бэкграунд, выпуск-250 за 24 марта 2012
...прониклись сочувствием к бедной мученице Юлии....под гнётом бездушной диктатуры. Во всяком ... помиловании этих кровавых маньяков белорусским президентом...говорится, сливать воду. Немецкий социолог Р. Михельс писал... «Меркози» (Ангела Меркель + Николя Саркози), ...
Еврейские олигархи, как скрытые двигатели «украинского бунта»
...за победу Майдана!», «Долой диктатуру!» и «Слава героям ...немецкие политики из ХДС, включая ближайшее окружение канцлерши Германии А.Меркель...бить всех», «защитите бедных евреев от страшного "Беркута...и прочими бывшими коллегами «кровавого Путина». В результате,...
Иллюминаты мирового фашизма ведут всё человечество к гибели
...всего мира в кровавую бойню и причинами ...дер Лайен, Ангелла Меркель, Барак Обама, премьер.... Масштабная война, диктатура и тотальный контроль ...-экуменизм. У бедных семей отбирали детей...сверхъестественного отбора, порождённое немецкими учёными, но искажённое...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>