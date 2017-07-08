Источник: http://zavtra.ru/

Путин назвал «цифровую экономику» укладом жизни и новой основой для всего общества

Колпак — мягкий конусообразный головной убор. Конусообразная покрышка к разным предметам. Недалёкий человек, простак. Попасть под колпак, быть под колпаком — попасть под тайное наблюдение, слежку; быть под таким наблюдением. Держать под колпаком кого — держать под тайным наблюдением; также под стеклянным колпаком — содержать, воспитывать, ограждая от всяких внешних воздействий.

С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка.

В среду 5 июля президент РФ Владимир Путин выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В своем докладе российский лидер сравнил цифровую экономику с электрификацией, а формирование цифровой экономики назвал вопросом национальной безопасности страны.

«Цифровая экономика — это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества», — заявил глава государства. «Нам предстоит реализовать сложный, комплексный, беспрецедентный проект. Его действительно сравнивают с теми прорывными преобразованиями, которые на разных исторических этапах позволяли России сделать серьезный шаг вперед, укрепить свою позицию в мире. В их ряду — строительство железных дорог в конце XIX века или электрификация страны первой половины XX века», — продолжил российский лидер. «Формирование цифровой экономики — вопрос национальной безопасности и независимости России», — добавил он.

Президент также поручил определить конкретные сроки выполнения задач по развитию цифровой экономики. Путин напомнил, что, выступая в июне на Петербургском международном экономическом форуме, он указал на необходимость ликвидации правовых барьеров на пути внедрения передовых технологий, создания опорной инфраструктуры для цифровой экономики, обеспечения всеобщей цифровой грамотности и запуска поддержки отечественных IT-компаний.

«Считаю необходимым назначить ответственных за каждое из этих направления [развития цифровой экономики], обозначить конкретные целевые показатели и сроки решения этих задач», — сказал президент.