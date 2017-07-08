Колпак
Источник: http://zavtra.ru/
Путин назвал «цифровую экономику» укладом жизни и новой основой для всего общества
Колпак — мягкий конусообразный головной убор. Конусообразная покрышка к разным предметам. Недалёкий человек, простак. Попасть под колпак, быть под колпаком — попасть под тайное наблюдение, слежку; быть под таким наблюдением. Держать под колпаком кого — держать под тайным наблюдением; также под стеклянным колпаком — содержать, воспитывать, ограждая от всяких внешних воздействий.
С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка.
В среду 5 июля президент РФ Владимир Путин выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В своем докладе российский лидер сравнил цифровую экономику с электрификацией, а формирование цифровой экономики назвал вопросом национальной безопасности страны.
«Цифровая экономика — это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества», — заявил глава государства. «Нам предстоит реализовать сложный, комплексный, беспрецедентный проект. Его действительно сравнивают с теми прорывными преобразованиями, которые на разных исторических этапах позволяли России сделать серьезный шаг вперед, укрепить свою позицию в мире. В их ряду — строительство железных дорог в конце XIX века или электрификация страны первой половины XX века», — продолжил российский лидер. «Формирование цифровой экономики — вопрос национальной безопасности и независимости России», — добавил он.
Президент также поручил определить конкретные сроки выполнения задач по развитию цифровой экономики. Путин напомнил, что, выступая в июне на Петербургском международном экономическом форуме, он указал на необходимость ликвидации правовых барьеров на пути внедрения передовых технологий, создания опорной инфраструктуры для цифровой экономики, обеспечения всеобщей цифровой грамотности и запуска поддержки отечественных IT-компаний.
«Считаю необходимым назначить ответственных за каждое из этих направления [развития цифровой экономики], обозначить конкретные целевые показатели и сроки решения этих задач», — сказал президент.
Экспертные оценки
Валентин Катасонов
Источник: nstarikov.ru
Конечно, это очередная кампанейщина. Это очередное увлечение нашей власти. В последнюю четверть века мы много видели таких пузырей, которые надувались, лопались, исчезали. Скажем, где-то года полтора держался лозунг «Удвоение ВВП». Дальше «Превратим Москву в международный финансовый центр». С этим активно носились чуть дольше, где-то лет пять. Потом Медведев в 2008 году бросил новый клич «Четыре И: инновации, инвестиции, институты и инфраструктура», и опять это увлечение прошло. Но иногда эти увлечения не столь безобидны для нашего бюджета. Когда обсуждали вопрос о создании в Москве международного финансового центра, под сурдинку были «освоены» миллиарды даже не рублей, а долларов, и были построены небоскрёбы якобы для этого самого международного финансового центра. Позавчера был в одном из таких небоскрёбов «Москва-сити» — он используется совершенно не по назначению. Думаю, что эти объекты даже и не окупились. Так что это первое и очевидное: распилить бюджетные деньги.
Но в случае в «цифровой экономикой» и «информационным обществом» ситуация намного более серьёзная, потому что фактически нас втягивают в информационные сети, которые контролируются Вашингтоном, американскими спецслужбами. Если мы будем и дальше так бездумно двигаться, то окажемся под дамокловым мечом всяких хакерских атак. Далеко за примерами ходить не надо. Та область, с которой я чаще соприкасаюсь — это российские банки. Они достаточно часто подвергаются хакерским атакам. Трудно сказать, каковы основные цели этих хакерских атак: то ли получить деньги в банках, то ли просто уничтожить конкурента, то ли получить информацию о клиентах банков. Но достоверно известно, что сегодня ни один российский банк не избежал этих атак. Поэтому российские банки сегодня в основном комплектуются не какими-то специалистами в области кредитов или инвестиций, а именно в области IT-технологии, особенно информационной безопасности. Идёт непрерывная война — кто кого. Некоторые банкиры даже говорят, что с учётом этих угроз надо на всякий случай иметь какие-то альтернативные варианты. Вспоминают такой вариант, как бумажные носители. Так что здесь применим принцип медицины — не навреди. Семь раз отмерь, один раз отрежь. К сожалению, я вижу, что этого нет, и многие действительно уповают на то, что информатизация вытащит Россию из ямы экономического кризиса.
Я помню, какая эйфория началась на Петербургском международном экономическом форуме. Шувалов очень активно поддакивал президенту и тоже вносил свою лепту в ажиотаж вокруг «информационного общества». Нам действительно нужно развитие информационных технологий, но на собственной технологической базе, так, как это делают некоторые прозорливые страны. У нас же страна открыта не только в плане экономическом и финансовом — а все двери-форточки открыты. Мне чаще приходится говорить о трансграничном движении капитала, которое наносит страшнейший ущерб России. Но, к сожалению, такие же двери и форточки открыты и в плане электронной информации. Сейчас вирус вроде «Петя.А.» может запросто вывести из строя всю российскую экономику. Поэтому, говоря на эти темы, я бы говорил только в плане укрепления информационной безопасности России, а не в плане упования на информационную экономику, которая нас от чего-то там спасёт. Надо заниматься другими вещами, более серьёзными.
«Информационная экономика» мне напоминает кампанейщину нулевых годов, когда ключевым словом стала «экономика знаний». Сегодня её никто и не вспоминает. Вообще так мир устроен, что СМИ перебивают предыдущие новости и лозунги новыми новостями и лозунгами. Но действительно была кампанейщина, такая чума под названием «экономика знаний». Ещё раз повторяю: здесь очень много вещей небезопасных.
Сейчас проводится своеобразный эксперимент. Мы говорим о том, что на Украине развал экономики и так далее. Но я обратил внимание, что там сейчас действительно от слов к делу перешли в плане создания так называемого «электронного правительства». Под видом того, что не могут совладать с коррупцией, выстраивается достаточно мощный информационный электронный колпак, который накроет не столько чиновников-коррупционеров, сколько каждого гражданина Украины. Волна утверждений, что нельзя обычными методами побороть коррупцию, началась несколько месяцев назад. До того были всё разговоры, а сейчас действительно приехали на Украину серьёзные консультанты, в том числе из Силиконовой долины. Украина может стать действительно испытательным полигоном для всеобщего электронного околпачивания. Конечно, ситуация на Украине очень волатильная, всё может измениться в любой момент, но тем не менее я бы обратил внимание на то, чем похвастали сами украинцы: «Мы можем оказаться впереди Европы всей по части создания электронного правительства».
У нас очень много синхронного между Киевом и Москвой. Этим же похвастались и представители московского правительства на том совещании, которое мы обсуждаем: «У нас действительно впереди планеты всей стоит Москва в плане осуществления электронного госуправления». Тем не менее, если конкретизировать то, чем хвастались — тем, что детские пособия можно получать без электронной подписи, для бизнеса создана аналогичная система, не выходя из офиса можно переоформить договор аренды земельного участка, получить разрешение на строительство, результат — граждане экономят 2-3 дня. Если таков весь экономический эффект — это не очень солидно. Это касается исключительно коммуникаций, если угодно, некая реформация почты, но не более того.
Сверхзадачи инициаторов проекта масштабнее. Мы должны видеть за деревьями целиком лес. В общем-то, всё, что мы с вами обсуждаем, почти всегда можно описать коротким словосочетанием — грядёт уничтожение государства. Под всякими благими, благовидными как бы оправданиями и аргументами. Для меня заявления президента и его окружения о «цифровой экономике» — это повод для того, чтобы лишний раз объяснить: а) идёт разрушение нашего национального государства, точно также как по всему миру идёт демонтаж государств под всякими благовидными предлогами; б) делается это ради того, чтобы установить власть мирового правительства. А власть мирового правительства устанавливается для того, чтобы в конечном счёте реализовать те устремления, которые зародились несколько тысяч лет тому назад — посадить на царство антихриста. Вот и всё.
Мы всё с вами копошимся в мелочах, а главное старо как мир. И мы являемся свидетелями новой фазы проекта «антихрист». Тут и цифровая экономика. Тут и замена наличных денег безналичными. Тут превращение медицинской помощи и образования в оказание услуг. Заметьте, что исчезают такие понятия, как служение, служба, работа, а есть оказание услуг. А там, где оказание услуг — всё, там государство кончается. Всё — коммерциализация. В один прекрасный день нам скажут, а зачем вообще государство, когда всем могут заниматься какие-то частные фирмы? Даже скажут: уже и не надо выполнять свой гражданский долг, защищать Отечество, мы можем нанять частную военную компанию. Или построить роботов. Вот, кстати, к чему по идее должна привести цифровая экономика, начавшись с невинных коммуникационно-почтовых услуг — к полной роботизации экономики. Это десятки миллионов людей, выброшенных на улицу. Уже открыто все говорят, о том, что начинается эпоха роботизации, так называемая четвёртая индустриальная революция. Помните, в 2016 году Давос обсуждал четвёртую промышленную революцию. Клаус Шваб выпустил книгу о ней, и там он прямо говорит о том, что роботы вытеснят людей. Правда, опять используют какие-то благовидные оправдания. К сожалению, человек настолько падок на всякие «морковки», что его можно куда угодно завести, в любое болото. В так называемый «безусловный основной доход». Ребята, не надо вообще вам трудиться, мы сейчас создадим систему под названием БОД! Помните, в прошлом году проходил референдум в Швейцарии по этой теме? Пока они отвергли эту модель. Но концепцию БОДа продолжат навязывать человечеству. А я в связи с БОДом всегда вспоминаю события далёкой давности. Помните лозунг плебеев Древнего Рима «Хлеба и зрелищ»? Пока Римская империя расширялась, пока она осваивала новые пространства и получала контрибуции от покорённых народов, у неё были деньги для того, чтобы бесплатно кормить народ хлебом и развлекать его — то же и сегодня происходит. В какой-то момент времени этот процесс остановился. Сначала отменили зрелища, а потом прекратили раздачу хлеба — и все просто вымерли. Это в истории Древнего Рима хорошо описано. Так что я думаю, что здесь будет то же самое.
Директор направления АСИ Дмитрий Песков сказал на совете: «Нельзя проспать волну наступления искусственного интеллекта. Если сейчас трудно представить робота за штурвалом или со скальпелем, то скоро, вероятно, будет наоборот, ведь такие машины в отличие от людей будут застрахованы от ошибок». То есть фактически идёт расчеловечивание человечества. Человек превращается в зверя, а также ещё в какого-то кентавра — теперь их называют киборгами. Господь создал этот мир и венцом своего творения сделал человека. Извините, если человек хочет себя превратить в кентавра и киборга, то я думаю, что Господь поставит точку на этом проекте.
Если подводить итог, то лучшим, как ни странно, исходом всего этого очередного гиперпроекта под названием «цифровая экономика» будет то же, что было с медведевской инновацией и так далее — то есть поговорят, попилят бюджетные деньги и успокоятся. Худший вариант — это полный успех проекта вплоть до роботизации и «киборгизации». И тогда мы действительно станем жертвами ревльного, а не декларируемого проекта под названием «электронный колпак». Причём информационный колпак будет не российским, а глобальным. Россия в данном случае целиком окажется под колпаком — вместе с президентом, Шуваловым, обоими Песковыми и всеми прочими. Они должны всё-таки это понимать.
Какого-то краткосрочного эффекта от проекта я не ожидаю. Потому что у нас как-то вообще не принято ничего исполнять и практически реализовывать. Достаточно вспомнить Майские указы как наглядный пример того, как у нас умеют торпедировать решения первого лица государства. Так что Россию всегда спасало бездорожье и неисполнение законов. Будем надеяться, что все решения совещания по цифровой экономике тоже не будут исполнены. Такова парадоксальность нашей истории.