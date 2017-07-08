Главная » Новости Украины и Новороссии, Политика

Киев: «атошники» развлекались, отстреливая продавцов на рынке

20:56. 8 июля 2017 Просмотров - 198 Нет комментариев Опубликовал:

http://photo.unian.net

Всем известно, что Незалежная после майдана приобрела репутацию европейского «лидера» на рынке нелегального оружия. Сообщения о том, как бойцы АТО, националисты или местные дурачки не поделили что-то или кого-то, решив прояснить ситуацию стрельбой или метанием гранат, перестали удивлять местную публику. Вот и расстрел продавцов на киевском рынке не вызвал особого ажиотажа...

В здоровом обществе оценка ситуации была бы другой, но ведь это Украина. Что касается конфликта, то разгорелся он между неизвестными, которые представились бойцами АТО, и продавцами. Причем преступников и, скажем прямо, потенциальных убийц, в соцсетях назвали ласково «ребятами из АТО». Подумаешь, всего лишь пару раз выстрелили в других людей. Их же госпитализировали, значит, жить будут...

kiev-soobshheniekiev-2

kiev-3

 

 

Даже не сомневаюсь, что в результате «разбора полетов» полицейские выяснят, что именно продавцы во всем виноваты: мол, обидели атошников, а потом еще пытались пули поймать грудью. Впрочем, смех смехом, но на Украине все больше убийств совершается с применением огнестрельного оружия и в результате взрывов гранат.

Бойцы, возвращаясь из зоны АТО, везут домой «сувениры» для продажи на черном рынке. Преступность на Украине растет, Порошенко мечтает о НАТО и Евросоюзе, а похоронные агентства подсчитывают прибыли. Ну, полиция, конечно, изымает, когда найдет незаконное оружие, но его счет идет на десятки, а сколько еще остается на руках?

Огромным спросом на нелегальном рынке пользуются гранатометы, гранаты и взрывчатка. Помните, как дом львовского мэра Садового дважды обстреливали из «Мух»? Желающие приобрести автомат «Калашникова» за 1000 долларов тоже легко осуществят свою мечту. Тащат оружие с Донбасса и гражданские волонтеры. Просто оружейный бум!

Для характеристики Украины даже не хватает слов: криминальная, братоубийственная, нищая, продажная, фашистская и дальше в том же духе. Никто не чувствует себя в безопасности: ни в Киеве, ни на Донбассе. Психически больные люди получили возможность приобрести оружие и теперь возьмут на прицел любого, кто придется им не по нраву.

И откуда эти суицидальные наклонности? Украинцы продолжают деградировать стремительными темпами, радуясь своему безвизу. Зато сколько радости, что поругались с Россией и живут своим умом. Ум, правда, короток, зато гонору больше, чем нужно. Ведь как хотели они похвастаться европейством перед Москвой, а в результате атошники мирных людей на киевских улицах отстреливают, как зайцев. России это не понять…

kiev-4

 

 

Метки: ато, Война на Украина, оружие
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
"Игроки! Всем выйти из сумрака!" или Кто уничтожает Славянский мир
... лож, находящихся под юрисдикцией ВЛУ: - Киев: «Три колонны», «Бессмертие», - Львов: «Каменщик... криминалистов людей разбирают на органы (Киев похоже стал вторым Косово). Поэтому... Украины: юго-восток Украины, включая Киев (здесь важно помнить о православных...
Сводки от ополчения Новороссии 29 марта 2016
... продолжаются из-за добровольческих батальонов Киев не прекращает боевых действий в... они финансировали, придут обратно в Киев. И попытки эти неоднократно были... нет, то откуда ей у АТОшников взяться — заняли, а значит их...
Митинг памяти «Помни Одессу»: Стрелков, Крылов и резолюция
..., Николаев, Херсон. Мы вернёмся в Киев и Львов.И все, на...
"Живи, Сербия!"
"Песочная" история Сербии от Ксении Симоновой. Как всегда отличная работа.Источник: colonelcassad.livejournal.com
Массовый расстрел попов после революции - миф
Самый важный источник этой информации: книга «Рассекреченный Ленин», напечатанная в 1995 году. Сделано это в рамках программы по «развенчанию советской власти». Т.е. фактически антикоммунистическое правительство за свой счет издавало идеологические фильмы...
Историческим корням Руси - МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
Истории Руси не тысяча лет, как принято считать, а гораздо больше. Приводим только некоторые замалчиваемые научные данные. В середине 11 века, дочь Ярослава Мудрого, княжна Анна стала французской королевой. Но приехавшая из “дикой” Киевской Руси княжна не...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>