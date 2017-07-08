Киев: «атошники» развлекались, отстреливая продавцов на рынке

Всем известно, что Незалежная после майдана приобрела репутацию европейского «лидера» на рынке нелегального оружия. Сообщения о том, как бойцы АТО, националисты или местные дурачки не поделили что-то или кого-то, решив прояснить ситуацию стрельбой или метанием гранат, перестали удивлять местную публику. Вот и расстрел продавцов на киевском рынке не вызвал особого ажиотажа...

В здоровом обществе оценка ситуации была бы другой, но ведь это Украина. Что касается конфликта, то разгорелся он между неизвестными, которые представились бойцами АТО, и продавцами. Причем преступников и, скажем прямо, потенциальных убийц, в соцсетях назвали ласково «ребятами из АТО». Подумаешь, всего лишь пару раз выстрелили в других людей. Их же госпитализировали, значит, жить будут...

Даже не сомневаюсь, что в результате «разбора полетов» полицейские выяснят, что именно продавцы во всем виноваты: мол, обидели атошников, а потом еще пытались пули поймать грудью. Впрочем, смех смехом, но на Украине все больше убийств совершается с применением огнестрельного оружия и в результате взрывов гранат.

Бойцы, возвращаясь из зоны АТО, везут домой «сувениры» для продажи на черном рынке. Преступность на Украине растет, Порошенко мечтает о НАТО и Евросоюзе, а похоронные агентства подсчитывают прибыли. Ну, полиция, конечно, изымает, когда найдет незаконное оружие, но его счет идет на десятки, а сколько еще остается на руках?

Огромным спросом на нелегальном рынке пользуются гранатометы, гранаты и взрывчатка. Помните, как дом львовского мэра Садового дважды обстреливали из «Мух»? Желающие приобрести автомат «Калашникова» за 1000 долларов тоже легко осуществят свою мечту. Тащат оружие с Донбасса и гражданские волонтеры. Просто оружейный бум!

Для характеристики Украины даже не хватает слов: криминальная, братоубийственная, нищая, продажная, фашистская и дальше в том же духе. Никто не чувствует себя в безопасности: ни в Киеве, ни на Донбассе. Психически больные люди получили возможность приобрести оружие и теперь возьмут на прицел любого, кто придется им не по нраву.

И откуда эти суицидальные наклонности? Украинцы продолжают деградировать стремительными темпами, радуясь своему безвизу. Зато сколько радости, что поругались с Россией и живут своим умом. Ум, правда, короток, зато гонору больше, чем нужно. Ведь как хотели они похвастаться европейством перед Москвой, а в результате атошники мирных людей на киевских улицах отстреливают, как зайцев. России это не понять…