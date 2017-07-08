История забвения иван-чая в России

История иван-чая упоминается еще в хрониках XII века. В тогдашнем экспортном перечне он значился под названием «копорский чай» (по названию селения, основанного Александром Невским) и уступал только ревеню, опережая тогдашний русский «бренд» — пеньку, меха, золото. Участники взятия Казани и покорения Астрахани, ратники Минина и Пожарского, гулящая вольница Степана Разина пили иван-чай, который был неотъемлемой частью их быта.В частности, Англия и Дания получали тысячи пудов иван-чая. А в Пруссию и Францию он шел контрабандой. Статья о нем даже вошла в Большую Британскую энциклопедию. А ведь Англия владела огромными колониями, в том числе Индией, где выращивался обычный чай. Но британские пуританеему предпочитали русский иван-чай. Больше всего такого чая заготавливали в селении Копорье под Петербургом, и в XIX веке он составил мощнейшую конкуренцию индийскому чаю.Название «иван-чай» напиток получил в первой половине ХVII века, то есть во времена начала чайно-кофейной мировой экспансии. До этого русские знахари называли его боровым зельем — за мощные целебные свойства. Особенной популярностью пользовались настои на листьях иван-чая, которым лечили головные боли, снимали различные воспаления. Были у растения и такие прозвища, как хлебница или мельничник. Они появились из-за того, что высушенные, размолотые корни иван-чая, следуя рекомендации народных знахарей, часто добавляли в муку для выпечки хлеба.Сейчас мы знаем, что иван-чай содержит много важнейших микроэлементов, таких, как железо, медь, никель, магний, калий, кальций, натрий, марганец. Благодаря высокому содержанию полезных веществ, среди которых витамин С, напиток из иван-чая, в первую очередь, помогает укрепить собственную иммунную систему и, таким образом, усилить сопротивляемость организма различным инфекциям и болезням. Копорский чай укрепляет кровеносные сосуды, препятствует накоплению активных радикалов, очищает организм от тяжелых металлов и различного рода интоксикаций, оздоравливает и повышает работоспособность. Установлено, что в случаях алкогольного опьянения иван-чай является прекрасной (а то и лучшей) альтернативой утренней порции огуречного рассола. И это не все, ведь у иван-чая еще много полезных свойств.Уходя в дальнее путешествие, русские моряки обязательно брали с собой иван-чай как для того, чтобы пить самим, так и в качестве подарков в иноземных портах. Но почему же в России прекратилось столь выгодное производство Копорского чая? Дело в том, что в конце XIX века его популярность оказалась, так велика, что стала подрывать финансовое могущество Ост-Индийской чайной кампании, торговавшей индийским чаем. Кампания раздула скандал, что якобы русские перетирают чай белой глиной, а она, мол, вредна для здоровья.А истиная причина в том, что владельцам Ост-Индийской кампании надо было убрать с собственного рынка Англии мощнейшего конкурента – Русский чай. Компания добилась таки своего, был снижены закуп Русского чая, а после революции в России 1917 года закуп чая в России прекратился полностью! Копорье разорилось…

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com