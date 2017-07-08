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Иностранщина: Сколько должен Газпром?

08:28. 8 июля 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:
Во второй части выступления Артём, похоже, несколько погорячился. Нефть и газ на Западе используют не ради прибыли, а чтобы делать из этих углеводородов целую кучу нужных (и не очень) вещей. Например, бензин или пластмассу, взрывчатку или мясо (искусственный белок), асфальт или смазку, парфюмерию или спирт. И многое ещё что…

А вот первая часть, про финансовое состояние Газпрома, про управление этой корпорацией – материал очень интересный.

Медведев, ау! Всё ещё инвесторов ищете?!!


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: войтенков, Запад, Россия, статистика, управление, финансовый
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