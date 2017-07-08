В продолжение темы Беспорядки в первый день саммита G20 в Гамбурге

Журналист Игорь Мальцев — о том, что столичные либералы слабо представляют себе, что такое настоящий полицейский произвол и демократия.

Дом на рыбном рынке Гамбурга за неделю до G20 был украшен двадцатиметровым баннером "Большая двадцатка богатеет, шагая по трупам". На бывшем конском рынке в местном ДК проводится мероприятие "Все против G20", и весь фасад расписан антиглобалистскими лозунгами — туда стоит очередь из молодёжи. Буквально за один день я понял, что Гамбург не очень рад встрече глав государств.

Так и получилось. Буквально за два дня до саммита в одну ночь сожгли восемь новеньких Porsche, закидав салон автомашин коктейлями Молотова. Стала проясняться повестка дня.

Именно поэтому в Гамбург в командировку прибыли ещё 200 полицейских из Берлина — укрепить ряды. Правда, тут вышла накладочка — офицеров поселили в отели, а рядовых ментов — в пункты приёма беженцев, где нижние чины устроили такую чудовищную пьянку с голыми танцами на столах и групповухой, что берлинских полицейских пришлось отсылать назад. Таким образом оголив фронт борьбы с антиглобализмом.

Дубинки, автозаки и водомёты. Это тебе не московские либеральные копы, детка