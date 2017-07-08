«Die Welt»: Путин будет смеяться последним

Сразу после продления санкций в отношении России, немецкое издание признало полным абсурдом и «дерзкой победой Путина».Известное немецкое издание «Die Welt» вышло с материалом «Путин посмеялся Западу в лицо». Очередное откровение немецкой журналистики по поводу экономической войны против России, которую развязал Запад сразу после украинских событий 2014 года.Удавка санкций должна была поставить Россию на колени, однако, как отмечает издание «Запад слишком рано начал праздновать победу».Экономике России действительно был нанесен удар, который впрочем, был спровоцирован в основном резким падением цен на нефть, а западные санкции только усилили эффект этого падения.Российская политика, несмотря на возникшие экономические трудности, не изменилась, санкции сохранились, неся обоюдный вред, в первую очередь для Европы, в июне ограничительные меры были продлены, все, вроде бы понятно.Однако то, что случилось всего через несколько часов после продления антироссийских санкций, не укладывается в голове у немецкого обывателя.А случилось следующее, российский банк «ВТБ – капитал», через считанные часы после продления санкций предложил западным инвесторам вложиться в его проекты. Европейские структуры, как «порядочные люди» последовали санкционным обязательствам и отказались от участия в выгодных проектах (доходность почти в два раза выше, чем тех же США), сообщает newsli.ru.В итоге все акции были мгновенно скуплены, а новыми хозяевами акций на более чем 80% стали представители США и Великобритании, а Европа, во главе с Германией, в очередной раз оказалась «не у дел», – сетует «Die Welt».Стоит обратить внимание на то, что западные инвесторы готовы были вложить 7 миллиардов долларов на приобретение российских акций, но их было всего на три миллиарда, спрос превысил предложение в два раза.«Путин посмеялся Западу в лицо», негодуют немецкие журналисты, хотя причем тут Путин, лучше прислушайтесь, кто хихикает за Вашей спиной.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com