Агитируй за Навального? Извините, я не бомж и не гей…

Лето выдалось жарким, но не в смысле отличной погоды, а по накалу страстей. Сторонники и волонтеры Алексея Навального, стремящегося пролезть на президентские выборы в 2018 году (не мытьем, так катаньем!), активизировались не только у метро, но и во всяких злачных местах. Берегите детей, геи вышли на охоту, зажав в руках листовки с политической программой Навального. Бомжи и алкоголики дышат им в спину!

Сегодня они успели отличиться в столице, решив провести Большой субботник. Граждане, по их мнению, обязательно должны узнать о том, что Навальный намерен участвовать в следующем году на президентских выборах. И плевать им, что оппозиционер за плечами две судимости неснятые имеет. Это ведь такие мелочи: кандидат – уголовник.

Главное, собрать с лохов больше денег на вымышленную президентскую кампанию и прокричать на всех углах, что Навального власть зажимает. Публичная агитация проводится в такой агрессивной форме, что задумываешься порой о том, что бейсбольная бита мне точно не помешает в подобной ситуации. Как еще отбиваться от представителей ЛГБТ? (шутка!)

Но вернемся к судимостям Навального и разъяснениям от ЦИК. Ответ ЦИК оппозиционеру был краток и содержателен: нельзя! Не хватало еще, чтобы вор встал во главе государства. Ну, а в громкие слова о том, что Навальный изменил бы нашу с Вами жизнь, в принципе, можно верить.

Такое уже было, когда СССР распался, а народ проснулся в разрушенной и нищей стране. Здесь аналогичная ситуация: проснулись бы, взяли котомку и пошли по миру побираться.

И кто ведь за Навального агитирует, посмотрите: маргиналы (бомжи да алкоголики), представители секс-меньшинств, которым главное однополые браки легализовать, а не защитить интересы России. И, наконец, подростки, жизни не знающие.

Честно признаюсь, мало того, что не вдохновляет, но и страшно становится. Маргинальные элементы и люди, склонные к извращениям и алкоголизму, призывают выбрать нового кандидата и новое будущее? Хорошо, что Навальный - простой уголовник, пусть и на условном сроке. Успел проявить себя в полной красе до того, как россияне смогли обмануться на его счет.

Те же, кто спонсирует этого «кандидата» без законного права избираться даже депутатом сельсовета, даже не сочувствую. Каков «избранник», таков и контингент, простите, электорат. Детей только жалко: глупые ребята, не понимающие, для кого тапки стирают, бегая с листовками по улицам. Им же на выпивку денег не подкинут, как вот этим мужичкам на фотографии.

Да, Навальный точно «наш президент», только с небольшой поправкой: «наш» для представителей социального дна, глупцов и извращенцев.