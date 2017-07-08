«Адский пикник» в Гамбурге: ненависть к США растет

Антиглобалисты в Гамбурге разбушевались. К ним подтянулись местные «аборигены», недовольные бардаком в городе и стране. Полиции пришлось несладко, но позже ситуация в городе стабилизировалась. Антиглобалистов с радикалами успокоили, баррикады разобрали и отправились подсчитывать тумаки с ранениями. Гамбург пережил саммит G20 без особых потерь, но, признаюсь честно, антиглобалисты пусть и буйные, но отличные ребята.

Несомненно, ночка была та еще! Горящие машины, бутылки с зажигательной смесью и камни в руках. Сейчас демонстрации протеста еще проходят, но тихо - мирно. Вновь открыты станции метро и железная дорога. Задержаны двести участников протестов, 213 полицейских были ранены. Но обвинять во всем этом антиглобалистов не стоит. Внесли свою лепту и радикалы…

Да, «адский пикничок» всем надолго запомнится. Ведь против чего протестуют антиглобалисты со своими сторонниками? Против упрощения мира, превращения его в единое общество, управляемое из одного центра в интересах транснациональных корпораций.

Государства должны сохранить национальные экономики, культурные и языковые различия, а малый бизнес получить шанс на развитие, что невозможно при вводе торговых стандартов. В Европе же сейчас все стандартизировано: яблочко к яблочку, и производителю очень не повезет, если размеры будут отличаться. Не все могут приспособиться и «отформатировать» свой бизнес под жесткие требования.

И кто же давит на них? Всемирная торговая организация, Всемирный банк, МВФ, Всемирный форум в Давосе, ООН, евробюрократия в Брюсселе и правительства крупнейших европейских стран, США, Канада и финансово-промышленные корпорации с Уолл-стрит. Во главе этого «нового мирового порядка» стоит элита США, пытающаяся заставить мир плясать под ее дудку.

Кстати, помните реакцию общественности на будущее чипирование россиян? Возмущение и нежелание подвергаться подобной процедуре. Антиглобалисты тоже протестуют против бесконтрольного внедрения в жизнь, в финансовую и хозяйственную деятельность IT-технологий. Они называют это строительством «мирового электронного концлагеря».

И не далеки от истины. Так, Збигнев Бжезинский высоко оценивал развитие систем слежения и сбора информации, отмечая, что общество возьмет под контроль элита, не связанная глупыми предрассудками и традиционными ценностями. Ежесекундный контроль над гражданином и мгновенный доступ к информации, его касающейся, позволит создать новое общество. Людьми можно будет управлять, причем не только поступками, но даже эмоциями.

Вот так скромненько и со вкусом, как говорят! Создание нового поколения из чипированных рабов, рожденных лишь для того, чтобы потреблять и больше ни о чем не думать. Живые куклы, без чувств, желаний и мечты.

И теперь сравним все это с т.н. «демократией», разносимой американцами по всему миру. Гражданское общество останется в прошлом, ведь нельзя оставаться свободным от контроля государства после чипирования. Контролировать государственную власть люди не смогут, зато сами превратятся в стадо послушных овец.

Но это пока еще будущее, а в настоящем развитые страны мира, включая Америку, управляют всем миром, контролируя международные организации, устраивая «цветные революции» и подсаживая национальные правительства на «кредитную иглу». Итог закономерен: национальная экономика разрушена и неконкурентоспособна, а на местный рынок заходит очередная ТНК, выжимающая из страны и ее населения все соки.

Антиглобалисты тычут мировое сообщество носом в мерзкую сказочку о наступлении эпохи гуманизма, прогресса и согласия, сочиненную представителями финансовых элит в США и Западной Европе. Это благополучие построено на крови и костях, но все может стать еще хуже, если процесс глобализации по западному образцу будет завершен.

Но самое интересное, на мой взгляд, это участие в саммите одного из антиглобалистов – российского президента Владимира Путина. Официально он не числится в их рядах, но в одном их взгляды сходятся: мир должен стать многополярным, без диктата США или какой-либо другой страны (группы стран). За свое нежелание подчиняться мировым воротилам Россия и получает очередные «букеты» санкций в нагрузку.

Да, антиглобалисты – отличные ребята, бьющие США и его союзников их же оружием: упреками в нарушении принципов суверенитета народов, прав и свобод человека, равенства в правах. Потому и гоняют их, чтобы народ не «просвещали» лишний раз. Если бы они ходили по улицам, размахивая радужными флажками, и несли чушь про права для ЛГБТ, их бы поддержали.

Но здесь антиглобалисты ступили на опасный путь: хотят помешать «гегемонам» монополизировать их страны и преобразовать западное мироустройство. Но больше всего от них достается США. Американцы не просто пытаются диктовать свои условия в мировой экономике, но и на Парижское соглашение по климату наплевали.

Глобализация ничего не дала народам, кроме военных конфликтов, международного терроризма и проблем с климатом. Капитализм, распространяемый Штатами, ведет мир к катастрофе. Чего не коснись, везде торчат ушки Вашингтона. Наше «лучшее будущее» – это многополярный мировой порядок, основанный на партнерстве, взаимном уважении и сотрудничество, как давно уже предлагает Россия.