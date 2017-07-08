1812 год: Война Отечественная или Война миров?
19:00. 8 июля 2017 Просмотров - 284 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предлагаемое видео, ставящее на повестку дня необходимость объяснения очень многих нестыковок по историческим материалам Отечественной войны 1812 года, является подытоживающим материалом двух предыдущих фильмов, помещённых ниже.
А нестыковок, странностей, несуразностей в предложенном официальной наукой описании тех событий – хоть отбавляй.
Война миров 1812. Часть 1
Война миров 1812. Часть 2
А нестыковок, странностей, несуразностей в предложенном официальной наукой описании тех событий – хоть отбавляй.
Война миров 1812. Часть 1
Война миров 1812. Часть 2
Источник: ss69100.livejournal.com