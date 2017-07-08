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1812 год: Война Отечественная или Война миров?

19:00. 8 июля 2017 Просмотров - 284 Нет комментариев Опубликовал:
Предлагаемое видео, ставящее на повестку дня необходимость объяснения очень многих нестыковок по историческим материалам Отечественной войны 1812 года, является подытоживающим материалом двух предыдущих фильмов, помещённых ниже.

А нестыковок, странностей, несуразностей в предложенном официальной наукой описании тех событий – хоть отбавляй.




Война миров 1812. Часть 1




Война миров 1812. Часть 2


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, Запад, история, отечество, Россия, Тартария, фальсификация
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