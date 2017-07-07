Врач о вакцинации: “Почему это скрывается от нас, медиков?”
Михаил Сватковский – кандидат медицинских наук, хирург, флеболог с обширной практикой и будущий остеопат. И, пожалуй, первый врач, который по личной инициативе провел собственное исследование здоровья школьников при поддержке департамента образования области. Результаты явно озадачат родителей, у которых часто болеют дети – причем без видимых причин.
Впрочем, Михаил Сватковский считает, что полученные цифры должны озадачить всех – медиков, педагогов, чиновников.
Дети разные, жалобы одинаковые
– Идея масштабного обследования родилась в результате планового осмотра детей в возрасте от 4-5 до 13-14 лет: ко мне на прием приходило очень мало здоровых детей. Я бы даже сказал, никого. Это и навело на мысль: что то происходит с нашими детьми. По статистике, на территории РФ на сегодняшний день рождается не больше пяти процентов здоровых детей. Цифры не обнадеживающие – хотелось сделать свои, более оптимистичные выводы. Я попросил помочь в совместном научном исследовании главу департамента образования Анатолия Михайловича Чурина. Мы работали в трех школах – это экономико-правовой лицей, физико- математический лицей и школа № 10. И, к сожалению, подтвердили данные статистики: количество здоровых детей составило примерно четыре процента. Детей обследовали травматологи-ортопеды и невролог: стопа и осанка – это то, на что жалуются и школьники, когда занимаются спортом, физкультурой или сидят за партой, и их родители: ребенок сутулится, криво ставит ноги при ходьбе, стаптывает обувь… Мы осознанно выбрали вторые классы. Потому что первоклашки и их семьи еще входят в учебный процесс – тут и секции, и школа, и детям, и взрослым пока тяжело. А в третьем классе дети подросли и уже имеют такую махровую ортопедическую патологию, которую трудно лечить. Поэтому второй класс – возраст, когда все еще можно отследить и что то исправить. Если я перечислю жалобы большинства обследованных ребят, многие узнают собственных детей. Во-первых, утомляемость. Дети не могут сидеть на занятиях. Они не могут выполнять задания в полном объеме. Не все справляются со стандартными требованиями на уроках физкультуры. Далее – гипервозбудимость. Плохое запоминание. Плохой сон. Капризность. Жалобы на головные боли, на усталость, повышенная потливость. Вроде бы все они не связаны между собой. Особенно, если стараться не замечать эту взаимосвязь.
Укололи – и пошел… по врачам
То, что я скажу сейчас, не понравится очень многим: все это – клиника интоксикации головного мозга тяжелыми металлами. Вопрос: откуда берутся тяжелые металлы в среде, окружающей нас? Мы не едим ртуть, уран… На самом деле тяжелые металлы доступнее, чем хотелось бы. Чаще всего они попадают в организм наших детей вместе с вакциной.
Есть четкие доказательства того, что каждая вакцина содержит как минимум несколько компонентов, токсичных для человеческого мозга. В каждой дозе вакцины содержится соль ртути – тимеросал. Она в 20 раз токсичнее,чем сама ртуть. В каждой дозе вакцины содержатся алюминий, формальдегид. Ни на одной ампуле этого не пишется. Вопрос первый: почему это скрывается от нас, медиков? Вопрос второй: почему те, кто владеют этой информацией, называются кем угодно, только не специалистами от здравоохранения? В ходе своего исследования я удостоверился, что все дети с перечисленными жалобами действительно имеют интоксикацию тяжелыми металлами, и выяснил, что все они прошли полную схему вакцинации.
Оба моих сына были вакцинированы один раз, в роддоме. Оба – с осложнениями. Ребенок, который получил цифру 9 по шкале Апгар – это практически здоровый ребенок. А после первой прививки он стал длительно и часто болеющим. Какая связь? Да вроде никакой совершенно… Второй ребенок до вакцинации был осмотрен педиатром и признан здоровым. После вакцинации – неврологическое осложнение. Мне как человеку с высшим медицинским образованием никаких доказательств больше не надо. Очень часто мамы говорят мне, что педиатры не связывают возникновение тех или иных болезненных состояний с вакцинацией. То есть, по их логике, после – не значит вследствие. Все знают, что за столом надо сидеть прямо. Но если мы, медики, ждем, что ребенок сам сядет правильно и у него не будет сколиоза – это профанация. Ребенок должен сидеть правильно, если он может. А если его мозг не может управлять его мышцами и держать осанку правильно? На уроке ему нехорошо. Его состояние не позволяет просто себя зафиксировать на 45 минут и смотреть на учителя. Ему неуютно. А учитель: так, сидеть всем на месте! Он не может понимать, учитель, что ребенку невозможно зафиксировать себя на месте, что его мозг кричит: мне плохо!
Наши дети бегают по улицам, они дерутся, и слава Богу. Это их лечение. Движение выводит токсины из организма. Согласно нашему исследованию, среди детей с удовлетворительным состоянием здоровья – те, кто регулярно занимаются физкультурой. Они быстрее избавляются от токсинов, чем малоподвижные дети.
Считать эту проблему только российской нельзя. До 1900 года – это официальные данные, которые есть на сайте ВОЗ – онкологические заболевания встречались казуистически. Сегодня они занимают второе место в мире по уровню смертности. Больных аутизмом в развитых странах, где вакцинация является обязательной, больше, чем там, где прививки делаются на добровольной основе. Кроме того, доказано, что существует корреляция между вакцинацией от гепатита Б и заболеваемостью сахарным диабетом первого типа, который требует введения инсулина пожизненно.
Вопросы есть? Вопросов нет!
Сегодня медики разделились во мнении и разошлись в понимании, что такое человеческое здоровье. Согласно определению ВОЗ, это не просто отсутствие болезни, а состояние полного физического, психологического и социального благополучия, при котором нет нарушения функций различных органов и систем. Когда человек приходит к врачу, его задача – разобраться в причинно-следственных связях возникновения заболевания. Дети, которые приходят к врачу, становятся больными не вдруг.
Человеческое здоровье складывается из трех компонентов – духовного, ментального и физического. Современная система финансирования здравоохранения – вне зависимости от страны — направлена только на физические факторы. Ментальные и духовные полностью исключаются. Все деньги сейчас тратятся только на модернизацию систем диагностики и лечения. Не более. Ни слова не говорится на выделени денег на санэпидработу, просвещение.
Сегодня мы пожинаем плоды вырождения нашей страны на всех уровнях, потому что всего лишь заботимся о физическом здоровье.
Исследование состояния здоровья детей для нас вылилось в социальную проблему. Когда я выступил с результатами исследования перед известными людьми нашей области, сообщил о цифрах, рассказал, каким образом из этой ситуации выйти, а потом спросил: какие вопросы? В зале была гробовая тишина. Хотя там сидели сотрудники департамента образования – люди, отвечающие за формирование мировоззрения детей. А решить проблему, на мой взгляд, можно следующим образом: сначала должны по- лучить знания те, от кого зависит принятие решений – директора школ, учителя, родители.
Должен быть единый регламентирующий орган – информационный центр, портал – который дает достоверную информацию, не искаженную в угоду той или иной фирме, тому или иному направлению медицинской деятельности.
А я в школах вместо плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни, видел только рекламу вакцин. Следует изменить систему образования самих медработников. Не просто их посадить на федеральные стандарты и платить зарплату за то, что они фиксируют как можно больше больных людей. Нужно, чтобы доктора были заинтересованы в уменьшении количества больных людей! Мне рассказали о женщине, которая на своем участке занималась не самыми привычными методами лечения. И очень успешно: количество посещений кабинета врача на ее участке было колоссально низким. Пациентам не нужно было снова обращаться за помощью. За это ее отругал главный врач. Сказал: ты плохой доктор. А тот доктор, что завален работой – заполнение медицинской документации, выписывание лекарств, перенаправление между специалистами – замечательный!
В Древнем Китае император платил доктору своему, когда был здоров. Когда он заболевал, доктора казнили. Хорошая была мотивация к сохранению здоровья человека, за которого ты отвечаешь.
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Интервью с автором:
Шокирующее признание бывшего главного санитарноговрача России Генадия Онищенко о вакцинах:
Источник: www.kramola.info
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План депопуляции! На Земле должно жить не более 500 000 000 человек. Так написано на Скрижалях Джорджии. Боюсь только, что с теми приемами которые используются для депопуляции, на Земле не останется людей, от слова вообще.
Останутся только дикие племена затерянные в дебрях какой нибудь Амазонки, да и то не факт.
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Склонен не согласиться с планом депопуляции.
Если он и был на раннем этапе (лет 100 назад), то он давно уже вышел из под контроля. Процесс сокращения численности захватил в своей основе лишь население наиболее “развитого” мира и, в первую очередь, Европу и Северную Америку (Золотой миллиард). Предполагаемые организаторы даже в своих самых мрачных снах вряд ли предполагали замену белого населения на их “диких” конкурентов.
Есть полные основания считать депопуляцию Золотого миллиарда необратимой. По крайней мере в настоящей момент не видно таких способов, чтобы заставить женщин снова начать рожать.
Разговоры про враждебную агитацию любить себя родных это от лукавого. Культурные особенности любого женского сообщества делают невозможным быстрое изменение основного тренда. Курс на депопуляцию стал самоподдерживающимся главным трендом. Женщины стали предпочитать блага, связанные с отсутствием детей, и с этим ничего уже не сделать.
Точнее, к тому моменту, когда останутся только противники данного тренда, будут уже другие народы и государства. Придётся остаткам ассимилироваться.
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Сводить только к прививкам – заслонять центральную проблему, хотя прививки и очень важно.
Суть заключается в опасности официальной медицины целиком и полностью. Особенно после её перехода на коммерческие рельсы. Ибо страховая медицина даже при наличии ОМС по сути стала коммерческой, то есть результат стал зависеть от количества и стоимости оказанных услуг.
Коньком официальной медицины стал принцип “Нам не нужны здоровые люди, нам нужны постоянные клиенты”.
Официальная фармацевтика как главный заказчик и покровитель официальной медицины стала стала генератором смертельных препаратов. И вакцины здесь лишь маленький кирпичик. Фармацевтика стала нереформируемой в принципе. Все исследования, включая генетические, преследуют только извлечение прибыли.
Убойная программа антибиотиков, превращение хороших лекарственных средств в их смертельные суррогаты, лечение симптомов вместо болезней, инквизиция против всех здравомыслящих конкурентов, выхолащивание профилактики, ложь, навязывание ненужных услуг – это лишь часть претензий к официальным медицине и фармацевтике.
Здоровье нас и наших детей не совместимо с этими гидрами. Официальную медицину и официальную фармацевтику невозможно реформировать! Карфаген должен быть разрушен!
Должна быть построена новая Современная Медицина, дружественная людям!
P.S. Несколько эмоционально. С иллюзиями тяжело расставаться, с иллюзией наличия в системе ВОЗ здравоохранения в том числе. Но когда-то нужно сделать решительный шаг. Таймер запущен для нас и наших детей. Скоро 4% здоровых будет роскошью.