Врач о вакцинации: “Почему это скрывается от нас, медиков?”

Михаил Сватковский – кандидат медицинских наук, хирург, флеболог с обширной практикой и будущий остеопат. И, пожалуй, первый врач, который по личной инициативе провел собственное исследование здоровья школьников при поддержке департамента образования области. Результаты явно озадачат родителей, у которых часто болеют дети – причем без видимых причин.

Впрочем, Михаил Сватковский считает, что полученные цифры должны озадачить всех – медиков, педагогов, чиновников.

Дети разные, жалобы одинаковые

– Идея масштабного обследования родилась в результате планового осмотра детей в возрасте от 4-5 до 13-14 лет: ко мне на прием приходило очень мало здоровых детей. Я бы даже сказал, никого. Это и навело на мысль: что то происходит с нашими детьми. По статистике, на территории РФ на сегодняшний день рождается не больше пяти процентов здоровых детей. Цифры не обнадеживающие – хотелось сделать свои, более оптимистичные выводы. Я попросил помочь в совместном научном исследовании главу департамента образования Анатолия Михайловича Чурина. Мы работали в трех школах – это экономико-правовой лицей, физико- математический лицей и школа № 10. И, к сожалению, подтвердили данные статистики: количество здоровых детей составило примерно четыре процента. Детей обследовали травматологи-ортопеды и невролог: стопа и осанка – это то, на что жалуются и школьники, когда занимаются спортом, физкультурой или сидят за партой, и их родители: ребенок сутулится, криво ставит ноги при ходьбе, стаптывает обувь… Мы осознанно выбрали вторые классы. Потому что первоклашки и их семьи еще входят в учебный процесс – тут и секции, и школа, и детям, и взрослым пока тяжело. А в третьем классе дети подросли и уже имеют такую махровую ортопедическую патологию, которую трудно лечить. Поэтому второй класс – возраст, когда все еще можно отследить и что то исправить. Если я перечислю жалобы большинства обследованных ребят, многие узнают собственных детей. Во-первых, утомляемость. Дети не могут сидеть на занятиях. Они не могут выполнять задания в полном объеме. Не все справляются со стандартными требованиями на уроках физкультуры. Далее – гипервозбудимость. Плохое запоминание. Плохой сон. Капризность. Жалобы на головные боли, на усталость, повышенная потливость. Вроде бы все они не связаны между собой. Особенно, если стараться не замечать эту взаимосвязь.

Укололи – и пошел… по врачам

То, что я скажу сейчас, не понравится очень многим: все это – клиника интоксикации головного мозга тяжелыми металлами. Вопрос: откуда берутся тяжелые металлы в среде, окружающей нас? Мы не едим ртуть, уран… На самом деле тяжелые металлы доступнее, чем хотелось бы. Чаще всего они попадают в организм наших детей вместе с вакциной.

Есть четкие доказательства того, что каждая вакцина содержит как минимум несколько компонентов, токсичных для человеческого мозга. В каждой дозе вакцины содержится соль ртути – тимеросал. Она в 20 раз токсичнее,чем сама ртуть. В каждой дозе вакцины содержатся алюминий, формальдегид. Ни на одной ампуле этого не пишется. Вопрос первый: почему это скрывается от нас, медиков? Вопрос второй: почему те, кто владеют этой информацией, называются кем угодно, только не специалистами от здравоохранения? В ходе своего исследования я удостоверился, что все дети с перечисленными жалобами действительно имеют интоксикацию тяжелыми металлами, и выяснил, что все они прошли полную схему вакцинации.

Оба моих сына были вакцинированы один раз, в роддоме. Оба – с осложнениями. Ребенок, который получил цифру 9 по шкале Апгар – это практически здоровый ребенок. А после первой прививки он стал длительно и часто болеющим. Какая связь? Да вроде никакой совершенно… Второй ребенок до вакцинации был осмотрен педиатром и признан здоровым. После вакцинации – неврологическое осложнение. Мне как человеку с высшим медицинским образованием никаких доказательств больше не надо. Очень часто мамы говорят мне, что педиатры не связывают возникновение тех или иных болезненных состояний с вакцинацией. То есть, по их логике, после – не значит вследствие. Все знают, что за столом надо сидеть прямо. Но если мы, медики, ждем, что ребенок сам сядет правильно и у него не будет сколиоза – это профанация. Ребенок должен сидеть правильно, если он может. А если его мозг не может управлять его мышцами и держать осанку правильно? На уроке ему нехорошо. Его состояние не позволяет просто себя зафиксировать на 45 минут и смотреть на учителя. Ему неуютно. А учитель: так, сидеть всем на месте! Он не может понимать, учитель, что ребенку невозможно зафиксировать себя на месте, что его мозг кричит: мне плохо!

Наши дети бегают по улицам, они дерутся, и слава Богу. Это их лечение. Движение выводит токсины из организма. Согласно нашему исследованию, среди детей с удовлетворительным состоянием здоровья – те, кто регулярно занимаются физкультурой. Они быстрее избавляются от токсинов, чем малоподвижные дети.

Считать эту проблему только российской нельзя. До 1900 года – это официальные данные, которые есть на сайте ВОЗ – онкологические заболевания встречались казуистически. Сегодня они занимают второе место в мире по уровню смертности. Больных аутизмом в развитых странах, где вакцинация является обязательной, больше, чем там, где прививки делаются на добровольной основе. Кроме того, доказано, что существует корреляция между вакцинацией от гепатита Б и заболеваемостью сахарным диабетом первого типа, который требует введения инсулина пожизненно.

Вопросы есть? Вопросов нет!

Сегодня медики разделились во мнении и разошлись в понимании, что такое человеческое здоровье. Согласно определению ВОЗ, это не просто отсутствие болезни, а состояние полного физического, психологического и социального благополучия, при котором нет нарушения функций различных органов и систем. Когда человек приходит к врачу, его задача – разобраться в причинно-следственных связях возникновения заболевания. Дети, которые приходят к врачу, становятся больными не вдруг.

Человеческое здоровье складывается из трех компонентов – духовного, ментального и физического. Современная система финансирования здравоохранения – вне зависимости от страны — направлена только на физические факторы. Ментальные и духовные полностью исключаются. Все деньги сейчас тратятся только на модернизацию систем диагностики и лечения. Не более. Ни слова не говорится на выделени денег на санэпидработу, просвещение.

Сегодня мы пожинаем плоды вырождения нашей страны на всех уровнях, потому что всего лишь заботимся о физическом здоровье.

Исследование состояния здоровья детей для нас вылилось в социальную проблему. Когда я выступил с результатами исследования перед известными людьми нашей области, сообщил о цифрах, рассказал, каким образом из этой ситуации выйти, а потом спросил: какие вопросы? В зале была гробовая тишина. Хотя там сидели сотрудники департамента образования – люди, отвечающие за формирование мировоззрения детей. А решить проблему, на мой взгляд, можно следующим образом: сначала должны по- лучить знания те, от кого зависит принятие решений – директора школ, учителя, родители.

Должен быть единый регламентирующий орган – информационный центр, портал – который дает достоверную информацию, не искаженную в угоду той или иной фирме, тому или иному направлению медицинской деятельности.

А я в школах вместо плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни, видел только рекламу вакцин. Следует изменить систему образования самих медработников. Не просто их посадить на федеральные стандарты и платить зарплату за то, что они фиксируют как можно больше больных людей. Нужно, чтобы доктора были заинтересованы в уменьшении количества больных людей! Мне рассказали о женщине, которая на своем участке занималась не самыми привычными методами лечения. И очень успешно: количество посещений кабинета врача на ее участке было колоссально низким. Пациентам не нужно было снова обращаться за помощью. За это ее отругал главный врач. Сказал: ты плохой доктор. А тот доктор, что завален работой – заполнение медицинской документации, выписывание лекарств, перенаправление между специалистами – замечательный!

В Древнем Китае император платил доктору своему, когда был здоров. Когда он заболевал, доктора казнили. Хорошая была мотивация к сохранению здоровья человека, за которого ты отвечаешь.

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Интервью с автором:

Шокирующее признание бывшего главного санитарноговрача России Генадия Онищенко ​о вакцинах: