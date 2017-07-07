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В Пентагоне заявили, что после разгрома России НАТО возьмет на себя руководство страной

11:28. 7 июля 2017 Просмотров - 480 5 коммент. Опубликовал:
researcher-inside-a-smaller-tunnel

Война Североатлантического альянса с Россией продлится не более 20 дней и закончится полным разгромом РФ. Об этом в интервью журналу “Країна” заявил старший аналитик министерства обороны США Дэвид Джуберг, отвечая на вопрос о шансах России в противостоянии с НАТО.

“Противостояние между НАТО и Россией будет длиться не дольше 10-20 дней, – утверждает американец. – Военный бюджет Альянса в десять раз превышает оборонные расходы России. Это будет война винтовки против лазера. Если Москва применит ядерные ракеты, то из них взлетит максимум половина, а остальные перехватит глобальная система противоракетной обороны. Единственное, что действительно опасно – это ядерные ракеты с субмарин у берегов Европы и США. Но и в этом случае считаем, что сможем перехватить все удары”.

“Ответ НАТО будет примерно следующей, – говорит Джуберг. – Сначала невидимые для радаров бомбардировщики Stealth уничтожат все военные объекты и заводы. Затем электромагнитные беспилотники с помощью импульса выключат всю электронику в крупнейших городах России. На тот момент все военно-политическое руководство РФ уже будет за пределами страны. После этого любые боевые действия для России становятся невозможными. До полной капитуляции РФ на 10-20-й день конфликта никто не увидит ни одного солдата НАТО. После этого мы возьмем на себя руководство страной – до избрания демократического правительства России”.

Добавим, что на своей странице в Facebook аналитик Пентагона характеризует себя так: “Я офицер ВС США, потомок Русских, пишу историю, правду и факты, все что скрывают от россиян РосГосСМИ”.

отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: нато, Россия
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5 коммент.»

  • 481 372
    Олеся 7 июля 2017 в 12:42 Ссылка Пометить
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    А куда наше военно-политическое руководство побежит аналитик не уточнил?А армия куда денется?Наверное тоже за границу сбежит.

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  • 1586 1531
    Леонид Петрович Плотников 7 июля 2017 в 12:53 Ссылка Пометить
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    А закончится война в Лондоне и Вашингтоне полной капитуляцией пархатых и их воинства.

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  • 17 3
    Иван 7 июля 2017 в 13:19 Ссылка Пометить
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    Ему надо бы пообщаться с Гитлером, Наполеоном, Карлом и прочими блиц-кригерами.
    Он забыл что время теперь не то, за большой лужей не отсидишься.
    Однако лучше бы не давать ему возможности дубиной помахать. Гитлера мы почти в одиночку сломали, но какой кровью…
    Лучше их опустить экономически. Чтобы и не мечталось.

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  • 13756 8732
    Вьеха 7 июля 2017 в 13:28 Ссылка Пометить
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    Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.

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  • 17015 5595
    Люся 7 июля 2017 в 13:41 Ссылка Пометить
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    Вот они,потомки бандюг,колонизаторы слабых народов,шакалы человечества.Конечно они не согласны уходить с первого места на региональный уровень.Всё своё существование несли народам мира деградацию,теперь мы видим этот процесс постиг и их,не в силах осознать,что они всего лишь использованный глобалистами инструмент.

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