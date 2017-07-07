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Убежище 7 – Ключи для Windows и Linux

05:33. 7 июля 2017 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал:


К старому спору про то, что Linux более безопасная система нежели Windows.
Согласно свежей утечке в WikiLeaks – для ЦРУ особой разницы нет – "отмычки" были для обоих случаев.

Портал WikiLeaks опубликовал новые конфиденциальные документы ЦРУ в рамках публикаций под общим названием Vault 7, в которых речь идет о двух проектах по кибершпионажу ЦРУ.
В обнародованных документах речь идет о проектах по похищению регистрационных данных, необходимых для удаленной работы с операционными системами.
"Сегодня, 6 июля 2017 года, WikiLeaks публикует документы о проектах ЦРУ BothanSpy и Gyrfalcon. Программы, описанные в обоих проектах, созданы для перехвата и выведения регистрационных данных протоколов SSH, они работают на разных операционных системах и имеют разные векторы атаки", — говорится в релизе.
SSH (Secure Shell, "безопасная оболочка") — сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой. Регистрационные данные SSH — это логин или адрес сервера, номер порта, имя пользователя и пароль.
По данным WikiLeaks, BothanSpy внедряется в клиентскую программу на платформе Windows и позволяет похитить регистрационные данные пользователя, которые потом направляются на сервер ЦРУ. Присадка Gyrfalcon работает аналогично, однако направлена против платформы Linux и может также похищать информацию о трафике работы с удаленным доступом.

https://ria.ru/world/20170706/1497980219.html – цинк
https://wikileaks.org/vault7/#BothanSpy – оригинальное сообщение на сайте Викиликс

Документы из пакета Vault 7 в которых описаны технически методы работы по получению незаконного доступа к компьютерам под управлением операционных систем на базе Windows и Linux.

https://wikileaks.org/vault7/document/BothanSpy_1_0-S-NF/ – Руководство по BothanSpy 1.0 (название программы с высокой долей вероятности отсылает к "Звездным войнам" http://starwars.wikia.com/wiki/Bothan/Legends)
https://wikileaks.org/vault7/document/Gyrfalcon-1_0-User_Manual/ – Руководство по Gyrfalcon 1.0
https://wikileaks.org/vault7/document/Gyrfalcon-2_0-User_Guide/ – Руководство по Gyrfalcon 2.0

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: документы, кибербезопасность, разведка, США, цру, шпионаж
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