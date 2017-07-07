Сводки от ополчения Новороссии 07 июля 2017

Донецкий журналист Сергей Голоха рассказывает о совершенно уникальном музее войны, созданном обычным дончанином у себя во дворе.

Когда я узнал, что донецкий пенсионер создал у себя в дворе музей гражданской войны, то, честно говоря, отнесся к этому без особого энтузиазма. Подумал, что вряд ли там может быть что-то интересное — ну осколки снарядов, гильзы от автомата, листовки, флажки и тому подобная мелочевка. Но оказавшись в этом дворе на донецком поселке Успеновка, был очень впечатлен.

Энтузиаст Геннадий Лебедев, не имея финансовых средств и специальных знаний, в одиночку переплюнул многие официальные музеи ведомственного или даже городского масштаба. А некоторым артефактам могли бы позавидовать и государственные музеи. За три года пенсионер не только собрал множество интересных экспонатов, но и создал экспозицию, у которой есть своя концепция и логика.

Все три года войны Геннадий Борисович часто выезжал на места обстрелов как в Донецке, так и за его пределами: фотографировал на память последствия случившегося, а заодно подбирал вещдоки преступлений украинской армии — хвостовики мин, осколки и гильзы артиллерийских снарядов…

Потом в его коллекции стали появляться и более солидные экспонаты — хвостовые части реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган», ракетных комплексов «Луна-М» и «Точка-У», а также сгоревшие и недействующие гранатометы и автоматы.

Накапливались и разные другие предметы, связанные с войной — рации, каски, бронежилеты, карты, боевые знамена и т. п. Стремительно увеличивался архив фотографий, на которых пенсионер фиксировал многие исторические события и страшные факты гибели людей и разрушения зданий.

Читайте также: Стена позора ВСУ и Герои Донбасса: Музей Новороссии открыл свои двери (+ВИДЕО, ФОТО)

«Ко мне во двор стали заглядывать соседские пацаны, которых очень интересовала военная атрибутика, заходили посмотреть на коллекцию знакомые — гражданские и военные, — рассказывает Геннадий Лебедев. — И в какой-то момент возникло желание создать музей, чтобы сохранить память о нашей страшной войне для потомков. Да и для ныне живущих, особенно для детей».

Свой музей пенсионер открыл 14 апреля этого года — в третью годовщину начала активных боевых действий в Донбассе, развязанных киевской хунтой. С того времени он охотно проводит экскурсии для всех желающих. Пока посетителей здесь бывает немного, потому что мало кто в Донецке знает о существовании частного музея. Тем не менее уже приезжали сюда гости из Москвы и Крыма, некоторые известные дончане, например, Павел Губарев, которого во время «русской весны» 2014 года избирали «народным губернатором». Но чаще всего заглядывают дети и военнослужащие.

Некоторые офицеры и солдаты армии ДНР дарят Геннадию Борисовичу ценные экспонаты для музея со своими автографами. Так, часть «Точки У» и башня от разгромленного и ржавого бронетранспортера появились в музее тоже благодаря содействию военных.

За башней БТРа теперь сидят легендарный Моторола и погибший вместе с ним Гога, неподалеку, в саду, стоит не менее легендарный Гиви, в трех метрах от него выглядывает из окопа водитель Серега с позывным Мамука, который погиб 2 февраля в районе мотеля прямо за рулем своего грузовика, который разнесло на части в результате обстрела ракетой «Луна-М».

В музейной экспозиции есть покрышки и другие детали той машины, а также некоторые личные вещи погибшего водителя. Все это Геннадий Лебедев разыскал сам. Например, покрышку нашел за 200 метров от эпицентра взрыва.

Читайте также: В Петербурге восстановлен музей Новороссии (ФОТО)

Случалось, что пенсионера задерживали военные, когда он фотографировал места обстрелов. Но теперь он хорошо знаком и дружит с многими военнослужащими, бывал в нескольких воинских частях, где организовывала концерты для бойцов общественная организация «Братья-славяне», в которой состоит Геннадий Лебедев.

«В начале войны бывало, что я даже учил ополченцев и сотрудников МГБ, не имевших военного опыта, как определять, откуда стреляли из минометов диверсанты», — вспоминает Геннадий Борисович.

8 сентября, в День освобождения Донбасса от фашистов, пенсионер собирается устроить презентацию расширенной и обновленной экспозиции. К тому времени в музее появятся экспонаты и баннеры, посвященные становлению армии ДНР, достижениям Республики в экономике и других сферах. Также Геннадий Борисович обустроит уголок, рассказывающий о боях за Донецкий аэропорт.

Вообще он стремится отразить все основные эпизоды жизни Донбасса за последние три года. Начинается экспозиция с событий Майдана, затем в хронологическом порядке наглядно представлены все резонансные факты — приказ Турчинова о начале АТО, бои в Славянске, «котлы», в которые попадали украинские войска, крупнейшие обстрелы и многое другое.

Заканчивается экскурсия на площадке, посвященной детям Донбасса — нашему будущему. А недалеко от выхода висит фотография, на которой изображен ветеран Великой Отечественной войны с двумя маленькими детьми. Под этим снимком такая подпись: «Наше будущее — Донецкая Республика в составе России».

Читайте также: Воюю в «АТО», потому что россияне перерезали жителей Донецка, — откровения «всушника» (ВИДЕО)

Частный музей гражданской войны находится по адресу: Донецк, ул. Городецкая, д. 68 (это в частном секторе между Боссе и Звездным). Приходить туда можно в любой день, когда Геннадий Борисович дома. Чтобы застать его, лучше заранее договориться о встрече по телефону 066–038–94–02.

P.S. Возле ворот Лебедева есть еще и мужская парикмахерская, которую лет двадцать назад он сам перестроил для дочери из гаража. Можно совместить визит в музей с визитом в парикмахерскую-) В ней стригутся многие военнослужащие.

Фото: Сергей Голоха