Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 07 июля 2017

09:00. 7 июля 2017 Просмотров - 223 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ четыре раза за сутки нарушили перемирие в ЛНР за сутки

ВСУ четыре раза за сутки нарушили перемирие в ЛНР за сутки

Киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, сел Раевка, Веселогоровка и Сокольники.

Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Донецкий пенсионер создал потрясающий музей войны в Донбассе (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Донецкий пенсионер создал потрясающий музей войны в Донбассе (ФОТОРЕПОРТАЖ) | Русская весна
Донецкий пенсионер создал потрясающий музей войны в Донбассе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Донецкий пенсионер создал потрясающий музей войны в Донбассе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Донецкий пенсионер создал потрясающий музей войны в Донбассе (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Донецкий журналист Сергей Голоха рассказывает о совершенно уникальном музее войны, созданном обычным дончанином у себя во дворе.

Когда я узнал, что донецкий пенсионер создал у себя в дворе музей гражданской войны, то, честно говоря, отнесся к этому без особого энтузиазма. Подумал, что вряд ли там может быть что-то интересное — ну осколки снарядов, гильзы от автомата, листовки, флажки и тому подобная мелочевка. Но оказавшись в этом дворе на донецком поселке Успеновка, был очень впечатлен.

Энтузиаст Геннадий Лебедев, не имея финансовых средств и специальных знаний, в одиночку переплюнул многие официальные музеи ведомственного или даже городского масштаба. А некоторым артефактам могли бы позавидовать и государственные музеи. За три года пенсионер не только собрал множество интересных экспонатов, но и создал экспозицию, у которой есть своя концепция и логика. 

Все три года войны Геннадий Борисович часто выезжал на места обстрелов как в Донецке, так и за его пределами: фотографировал на память последствия случившегося, а заодно подбирал вещдоки преступлений украинской армии — хвостовики мин, осколки и гильзы артиллерийских снарядов…

Потом в его коллекции стали появляться и более солидные экспонаты — хвостовые части реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган», ракетных комплексов «Луна-М» и «Точка-У», а также сгоревшие и недействующие гранатометы и автоматы.

Накапливались и разные другие предметы, связанные с войной — рации, каски, бронежилеты, карты, боевые знамена и т. п. Стремительно увеличивался архив фотографий, на которых пенсионер фиксировал многие исторические события и страшные факты гибели людей и разрушения зданий.

Читайте также: Стена позора ВСУ и Герои Донбасса: Музей Новороссии открыл свои двери (+ВИДЕО, ФОТО)

«Ко мне во двор стали заглядывать соседские пацаны, которых очень интересовала военная атрибутика, заходили посмотреть на коллекцию знакомые — гражданские и военные, — рассказывает Геннадий Лебедев. — И в какой-то момент возникло желание создать музей, чтобы сохранить память о нашей страшной войне для потомков. Да и для ныне живущих, особенно для детей». 

Свой музей пенсионер открыл 14 апреля этого года — в третью годовщину начала активных боевых действий в Донбассе, развязанных киевской хунтой. С того времени он охотно проводит экскурсии для всех желающих. Пока посетителей здесь бывает немного, потому что мало кто в Донецке знает о существовании частного музея. Тем не менее уже приезжали сюда гости из Москвы и Крыма, некоторые известные дончане, например, Павел Губарев, которого во время «русской весны» 2014 года избирали «народным губернатором». Но чаще всего заглядывают дети и военнослужащие.

Некоторые офицеры и солдаты армии ДНР дарят Геннадию Борисовичу ценные экспонаты для музея со своими автографами. Так, часть «Точки У» и башня от разгромленного и ржавого бронетранспортера появились в музее тоже благодаря содействию военных.

За башней БТРа теперь сидят легендарный Моторола и погибший вместе с ним Гога, неподалеку, в саду, стоит не менее легендарный Гиви, в трех метрах от него выглядывает из окопа водитель Серега с позывным Мамука, который погиб 2 февраля в районе мотеля прямо за рулем своего грузовика, который разнесло на части в результате обстрела ракетой «Луна-М».

В музейной экспозиции есть покрышки и другие детали той машины, а также некоторые личные вещи погибшего водителя. Все это Геннадий Лебедев разыскал сам. Например, покрышку нашел за 200 метров от эпицентра взрыва.

Читайте также: В Петербурге восстановлен музей Новороссии (ФОТО)

Случалось, что пенсионера задерживали военные, когда он фотографировал места обстрелов. Но теперь он хорошо знаком и дружит с многими военнослужащими, бывал в нескольких воинских частях, где организовывала концерты для бойцов общественная организация «Братья-славяне», в которой состоит Геннадий Лебедев.

«В начале войны бывало, что я даже учил ополченцев и сотрудников МГБ, не имевших военного опыта, как определять, откуда стреляли из минометов диверсанты», — вспоминает Геннадий Борисович.

8 сентября, в День освобождения Донбасса от фашистов, пенсионер собирается устроить презентацию расширенной и обновленной экспозиции. К тому времени в музее появятся экспонаты и баннеры, посвященные становлению армии ДНР, достижениям Республики в экономике и других сферах. Также Геннадий Борисович обустроит уголок, рассказывающий о боях за Донецкий аэропорт.

Вообще он стремится отразить все основные эпизоды жизни Донбасса за последние три года. Начинается экспозиция с событий Майдана, затем в хронологическом порядке наглядно представлены все резонансные факты — приказ Турчинова о начале АТО, бои в Славянске, «котлы», в которые попадали украинские войска, крупнейшие обстрелы и многое другое.

Заканчивается экскурсия на площадке, посвященной детям Донбасса — нашему будущему. А недалеко от выхода висит фотография, на которой изображен ветеран Великой Отечественной войны с двумя маленькими детьми. Под этим снимком такая подпись: «Наше будущее — Донецкая Республика в составе России».

Читайте также: Воюю в «АТО», потому что россияне перерезали жителей Донецка, — откровения «всушника» (ВИДЕО)

Частный музей гражданской войны находится по адресу: Донецк, ул. Городецкая, д. 68 (это в частном секторе между Боссе и Звездным). Приходить туда можно в любой день, когда Геннадий Борисович дома. Чтобы застать его, лучше заранее договориться о встрече по телефону 066–038–94–02.

P.S. Возле ворот Лебедева есть еще и мужская парикмахерская, которую лет двадцать назад он сам перестроил для дочери из гаража. Можно совместить визит в музей с визитом в парикмахерскую-) В ней стригутся многие военнослужащие.

Фото: Сергей Голоха

Донецкий пенсионер создал потрясающий музей войны в Донбассе (ФОТОРЕПОРТАЖ) | Русская весна
Донецкий пенсионер создал потрясающий музей войны в Донбассе (ФОТОРЕПОРТАЖ) | Русская весна
Донецкий пенсионер создал потрясающий музей войны в Донбассе (ФОТОРЕПОРТАЖ) | Русская весна
Донецкий пенсионер создал потрясающий музей войны в Донбассе (ФОТОРЕПОРТАЖ) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Очень странные дела



О странных делах в ЛНР.

1. ГУР МОУ сообщила, что комбрига 4-й бригады якобы вызвали в Генштаб ВС РФ за потери http://glavred.info/politika/za-dve-nedeli-boev-na-bahmutke-sily-ato-unichtozhili-tret-razvedroty-boevikov-444942.html, которые действительно имели место быть в ходе боев в районе Желобка. Уточнил ситуацию – комбрига разумеется в Генштаб не вызывали, а проверка прошла на месте и продолжается до сих пор (нет полной ясности – вернется он к исполнению обязанностей или нет – проверка покажет). Причина проверки не сами потери, а несвоевременное донесение определенной информации до вышестоящего начальства и увольнения задним числом.

2. СБУ сообщила о задержании комбрига 2-й бригады ЛНР http://vesti-ukr.com/strana/246096-sbu-zaderzhala-kombriha-lnr Где и при каких обстоятельствах он был задержан СБУ, не сообщается. Фамилия задержанного также не раскрывается, что напоминает свежую историю про "безымянного" майора из 128-й огпбр с приказами от командира КАГ. Теоретически, захват комбрига, это серьезное ЧП лишний раз напоминающее о том, что контрразведывательная и контрдиверсионная работа имеет существенные пробелы, но знакомые из ЛНР с кем я пообщался сегодня на эту тему, пока ничего по существу этой истории рассказать не могут – возможно завтра будет больше информации.



Из похожих историй вспоминается пленение "Козыря" (одно время был командиром 7-й бригады ДНР, потом командовал 1-м батальоном той же бригады), который был взят плен на одном из блокпостов ВСУ, по поводу чего ходили разные версии.

3. Плюс из Украины в ЛНР перебежала следователь, расследовавшая преступления карательного батальона "Айдар".



Стоит также отметить, что в Киеве хотят заочно судить Мильчакова за убийство порядка 40 украинских военных (в основном членов карательного батальона "Айдар", преступления которого расследовала беглянка).



4. И еще одна странная история из ЛНР от Владислава Брига.

Третьего июля на "горячую линию" МВД ЛНР независимо друг от друга позвонили сотрудники Северодонецкого, Попаснянского и Новоайдарского отделов "нацполиции".
По информации звонивших, личный состав так называемой "ГУНП Украины в Луганской области" и территориальные органы получили ориентировку на розыск гражданина Великобритании Вуда Колина Роберта Марка, 1962 года рождения.
По данным звонивших, найти иностранца просит полиция Соединённого Королевства.
По имеющейся информации, гражданин Вуд прибыл в начале мая в Киев, а 5 мая 2017 года – в Одессу с целью присоединения к одному из подразделений ВСУ для участия в карательной операции в Донбассе.
Сообщается, что пропал разыскиваемый вскоре после прибытия в зону боевых действий…
Никому это тело не попадалось?

https://www.facebook.com/VladBreeg/posts/1545629185488005 – цинк

В МВД ЛНР заявили, что британец был наемником и ехал воевать на Донбасс через Одессу, но видимо не доехал до конечного места назначения и где-то по дороге "потерялся".

5. ОБСЕ нашло новое нарушение режима перемирия http://dnr-hotline.ru/obse-nazvali-narusheniem-rezhima-peremiriya-pusk-signalnyx-raket-v-lnr-o-gotovnosti-k-razvedeniyu-sil/. Теперь нарушением "перемирия" является пуск сигнальных и осветительных ракет.
Вот такое полезное наблюдение от полезной организации, которое особенно смешно смотрится на фоне обмена 122-152-мм "чемоданами".

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 16 ноября 2015
.... Из вчерашних сводок. Из группы "Сводки ополчения Новороссии" "Этим вечером укры снова активизировали...пригороды столицы. Напомним, что 1 июля ДНР в одностороннем порядке объявила... все ополченцы покинули село. 4 июля в поселке прошли переговоры руководителей...
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв ...июле 2014 года приехал в Донбасс и вступил в ополчение...Андрушевичей плачевно. «В июле 2016 года мне ... такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к...
Сводки от ополчения Новороссии 03 июля 2015
... событий в Новороссии за 02.07.2015. 12:14 Сводки ополчения: Ночью Саханка....com Сводка военных событий в Новороссии за 02.07.2015 За 2 июля... Широкино продолжают поступать. Вечером 2 июля появилась информация о возврате пехотных...
Сводки от ополчения Новороссии 1 мая 2015
.... Сводка военных событий в Новороссии за 30.04.2015. Боевая операция разведгруппы ополчения... аэромобильной бригады, которая датирована началом июля прошлого года. Самым примечательным являются...
Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2016
... ЛНР Андрей Марочка в ополчении ЛНР был заместителем командира ... Васильевича, продолжали пытать. 27 июля его забили до смерти. Тела... на высотке. Подошло 18 июля. Дэнчик тогда пришел с...| Источник: news-front.info Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 16.01...
Сводки от ополчения Новороссии 30 апреля 2015
...аэромобильной бригады, которая датирована началом июля прошлого года, — рассказал ... войск, оказавшаяся в распоряжении ополчения. Это самые разноплановые документы,... Источник: news-front.info Новороссия. Сводка новостей Новороссии 29.04.2015 — Отдел ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>