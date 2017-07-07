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Спасите наши души

17:50. 7 июля 2017 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

А заодно лёгкие, кровь и репродуктивную функцию.

Г-н президент, в 2017 году, в Год экологии, жители России мечтают защитить свою жизнь, здоровье своих детей и родную землю от алчных чиновников и беспринципных бизнесменов. Хорошо, если вы присоединитесь к нашим требованиям. Те, кто советовал вам под видом борьбы с полигонами проталкивать технологии мусоросжигания, намеренно вводят всю страну в заблуждение, утверждая, что только мусоросжигание спасёт нас от свалок.
Спасите наши души
 

Весь международный опыт, современные российские и зарубежные исследования говорят об одном: единственный способ спасти страну от токсичных и криминальных свалок — это мусоропереработка. Именно поэтому российское законодательство, касающееся отходов, было поправлено в нужную сторону.

Федеральный закон №89 выделяет два способа обращения с отходами. 1) Утилизация (повторное использование отходов для производства новых товаров, т.е. переработка). 2) Уменьшение массы отходов с помощью сжигания. Это принципиально разные процессы. Когда сжигание называют термической обработкой или просто переработкой — это обман.

По закону раздельный сбор и переработка являются приоритетным способом обращения с отходами. Поэтому строительство мусоросжигательных заводов (МСЗ) — прямое нарушение приоритетов госполитики. Прямое нарушение провозглашённой вами стратегии: учитывать интересы граждан в том числе в вопросах экологии.

Г-н президент, нигде — ни в этом законе, ни в подзаконных актах, ни в ваших выступлениях — не сказано, что мусоросжигание является безопасной, не влияющей на окружающую среду технологией.

При сжигании образуются чрезвычайно опасные газы, происходит загрязнение сточных вод, остаются несжигаемые остатки: до 30% первоначального объема. Эта оставшаяся треть гораздо более ядовитая, чем сжигаемый мусор. Это вещества более высокого класса опасности.

При сжигании на МСЗ одного килограмма поливинилхлорида, из которого делают линолеум, оконные рамы, электроизоляцию и др., образуется такое количество диоксинов, которого достаточно для развития раковых опухолей у 50 000 лабораторных животных.

Здоровье людей, живущих поблизости от мусоросжигательных заводов, резко ухудшается. Растёт заболеваемость: саркомы, лимфомы, рак легких, рак печени, врожденные уродства, аллергические заболевания. Евросоюз (в наш российский Год экологии) объявил о прекращении строительства новых мусоросжигательных заводов.

Г-н президент, если всего один раз будет нарушена технология очистки — десятки тысяч людей получат онкологические диагнозы. В самой грязной, километровой зоне, где риск онкологии высок для всех, неизбежно окажутся сотрудники завода, жители ближайших дач и деревень. В 24-километровой зоне загрязнения (расстояние, на которое могут распространяться образующиеся при сжигании диоксины) проживают сотни тысяч человек.

К сожалению, такое понятие, как «экологическое преступление», в нашем законодательстве отсутствует. Виновные в болезнях и преждевременных смертях тысяч людей дельцы будут разве что оштрафованы. И даже не заметят этого.

Г-н президент, ни мы, ни вы никогда не узнаем, почему у наших внуков вдруг образовалась саркома или лимфома. И невозможно будет даже предъявить обвинение тем, кто сегодня вам советует строить в России десятки МСЗ.

Кроме того, мусоросжигание — самый дорогой способ утилизации отходов. Эти расходы лягут на наши плечи. Но этот аргумент, конечно, не произведёт на вас впечатления.

 

 

http://www.mk.ru/politics/2017/07/05/spasite-nashi-dushi.html

 

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