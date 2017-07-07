Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 июля 2017

США передумали свергать Башара Асада

США планируют пересмотреть подход к сирийскому вопросу и не будут больше требовать ухода Башара Асада с поста президента Сирии.

Об этом пишет RT со ссылкой на Daily Beast

На данный шаг Белый дом может пойти в рамках новой стратегии сирийского урегулирования. Американские власти также готовы одобрить контроль территории страны российской военной полицией.

Подобные уступки, по мнению Белого дома, будут способствовать борьбе с боевиками группировки «Исламское государство»* и станут основой для создания «совместных механизмов» взаимодействия с Россией, направленных на стабилизацию сирийского кризиса.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут встречу в рамках саммита G20 в Гамбурге 7 июля. Начало переговоров намечено на 16:45 по московскому времени.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

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Спецназ САР быстро продвигается с боями в пригородах Дамаска, пока боевики воюют друг с другом (ФОТО)

Сирийская армия продолжает стремительное продвижение в Восточных пригородах Дамаска, пока террористические группировки воюют друг с другом. Сирийская Арабская Армия начала мощное наступление в восточном пригороде Дамаска в четверг, нацелившись на позиции террористов «Файлак Ар-Рахман» внутри Джобара и района Айн-Тарма (восточная часть Дамаска). Опираясь на огонь тяжелой артиллерии, бойцы элитных сил 105-й бригады Республиканской гвардии САА штурмовали оборону боевиков «Файлак Ар-Рахман» в треугольнике Айн-Тарма и Тайбах (район Джобара), где в ходе боя нанесла тяжелый урон по силам противника. По словам военного источника в Дамаске, правительственные войска стремительно продвигаясь, достигают больших успехов как в Айн-Тарме, так и в самом Джобаре, пока террористы воюют друг с другом в Бейт-Саве. Вчера террористическая группировка «Джейш Аль-Ислам» атаковала позиции своих конкурентов из «Файлак Ар-Рахман» в н. п. Бейт-Сава, это вынудило главарей последней сконцентрировать многих боевиков на этом участке фронта для того, чтобы отбиваться от бывших союзников. Читайте также: Новый фильм ужасов от «Белых касок»: страх и ненависть в Дамаске (ФОТО, ВИДЕО)

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Россия предотвратила гуманитарную катастрофу в Сирии

Благодаря слаженным действиям российских ВКС в сирийском Дейр-эз-Зоре предотвращена гуманитарная катастрофа. «До этого на протяжении нескольких месяцев город испытывал сильную нехватку питьевой воды из-за варварских действий террористов ИГИЛ*. Не сумев овладеть городом, боевики возвели на реке Ефрат искусственную плотину и блокировали поступление воды в подконтрольные правительству жилые кварталы города. Такая ситуация ставила жителей города на порог мучительной смерти, но защитники гарнизона так и не оставили своих позиций», — сообщил военный. «Благодаря нанесению российской авиацией точных бомбовых ударов по плотине, сооруженной боевиками, в город снова начала поступать вода. Боевой дух окруженных защитников города вновь воспрял», — добавил собеседник «Русской Весны». Теперь жителям и защитникам Дейр-эз-Зора не грозит гуманитарная катастрофа и у правительственных войск есть еще время для освобождения блокированного города, которое, судя по успешным сводкам из районов боевых действий, может произойти в ближайшее время. Напомним, что в нескольких подконтрольных Дамаску жилых районах города Дейр эз-Зор в полном окружении сражаются бойцы Сирийской армии, Республиканской гвардии САА и местные ополченцы. Армейцы также удерживают одноименной военный аэродром на окраине города. Обороной руководит легендарный генерал Иссам Захреддин * запрещено в РФ

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ВАЖНО: Боевики готовят новую химатаку, чтобы США напали на Сирию, — разведка (ФОТО, ВИДЕО)

Несмотря на неоднократные опровержения фейковых новостей из Сирии о применении химического оружия правительственными войсками, данная тема остается очень привлекательной как для террористов, так и для Запада. Удар крылатыми ракетами «Томагавк» эсминцами ВМФ США по сирийской авиабазе Эш-Шайрат в провинции Хомс создал опасный прецедент. Как и предупреждала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, таких видеороликов становится все больше. Судя по всему, опубликованное 1 июля очередное постановочное видео не станет последним. По данным сирийской разведки, на территории Сирии уже готовятся очередные «шедевры». Об этом «Русской Весне» рассказал офицер госбезопасности Мухабарат: «Недавно стало известно о прибытии специалистов по химическому оружию из США и Турции в провинцию Идлиб для консультации по вопросам фальсификации применения отравляющих веществ типа Зарин. Сейчас обстановка обостряется. В течении вчерашнего дня поступали неоднократные сообщения о прибытии в населенный пункт Эш-Шафуния провинции Дамаск съемочной группы группировки „Джейш аль-Ислам” с целью подготовки репортажа о применении правительственными войсками химического оружия», — сообщил военнослужащий. «Такая информация может говорить лишь об одном — в самое ближайшее время стоит ожидать очередных провокации с применением оружия массового поражения в пригородах Дамаска», — подытожил собеседник «Русской Весны». Напомним, что ранее «Армия Ислама» уже публиковала постановочные кадры, на которых якобы запечатлены доказательства применения химического оружия в пригороде Дамаска Восточная Гута (см. фото). А неделю назад в этом же районе подобную постановку сняли боевики «Файлак ар-Рахман» (см. видео ниже). Читайте также: Страшный удар «Медведей» ВКС РФ: Объекты ИГИЛ превратились в пыль (ВИДЕО, ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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