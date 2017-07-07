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Путин ночью прилетел в Германию

08:12. 7 июля 2017 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал:

Путин ночью прилетел в Германию

Президент России Владимир Путин прибыл в Гамбург для участия в саммите G20, российский лидер также проведет ряд встреч «на полях» мероприятия.

Саммит пройдет 7-8 июля. Путин примет участие в рабочих заседаниях, посвященных различным тематикам, а также неформальной встрече по проблематике борьбы с терроризмом.

Глава государства также проведет встречи с коллегами из США, Франции, Германии, Турции, премьерами Японии и Австралии.

В преддверии мероприятия немецкая газета Handelsblatt опубликовала статью российского президента, в которой он дал оценку совместной работе на этой международной площадке. По мнению Путина, G20 за прошедшие годы зарекомендовала себя как востребованный механизм согласования интересов и позиций ведущих экономик мира, скоординированные действия позволили преодолеть последствия финасово-экономического кризиса, «двадцатке» удалось выйти на решение многих застарелых проблем.

Российский лидер также отметил, что РФ приветствует включение в повестку G20 таких тем, как противодействие терроризму и коррупции, вопросов миграции и изменения климата.

Источник

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, последние новости
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