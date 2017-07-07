Профессор Катасонов: Россию душит сетевой вампир

Тема иностранного капитала в российской экономике оказалась на периферии внимания наших СМИ. Все разговоры крутятся вокруг «иностранных инвестиций», которые то приходят в Россию, то из нее неожиданно уходят. На самом деле это не «инвестиции», а спекулятивный «горячий капитал», который в нашей стране занимается мародерством на финансовом рынке. Получая сверхприбыли и немедленно выводя их из страны.

Но есть другие иностранные инвестиции, которые обосновались в нашей надолго и всерьез. Но только, как я покажу, у них такой же шкурный интерес, как и у спекулятивного капитала. Правда, работают они по-другому. Незаметно, но не менее разрушительно.

Любой гражданин России соприкасается практически с объектами таких иностранных инвестиций каждодневно. Только порой не задумывается о происхождении таких «объектов» и о том, какой вред они наносят нашей стране. Речь идет об иностранных инвестициях в сфере торговли. Иностранный капитал в этом секторе экономики прочно обосновался еще в 1990-е годы. Сегодня его позиции в торговле можно назвать не просто преобладающими. Они являются монопольными. А монополии, как известно, диктуют свои условия рынку. Вернее, они его уничтожают, устанавливая свой неограниченный диктат над потребителем, т.е. над нами. А через нас такие иностранные монополисты устанавливают диктат над страной и государством. Но мы зачастую этого не осознаем. Предлагаю задуматься.

Для начала кое-какая информация Росстата. Хотя многие подозревают, что Росстат давно уже занимается «химией», однако даже те цифры, которые содержатся в статистических справочниках и сборниках, впечатляют. Росстат, к сожалению, не выделяет отдельно розничную торговлю, а дает статистику по сектору, который называется «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного потребления» (далее — сектор торговли). Последние данные имеются на конец 2015 года. Число организаций с участием иностранного капитала (далее будем называть их иностранные компании — ИК) в этом расширенном секторе экономики в 2005 году составляло 3913, а в 2015 году — 5039. Численность работников ИК в 2005 году была 214,3 тыс. чел., а в 2015 году — 649,1 тыс. чел. Оборот (объем продаж) в данном секторе в 2005 году был равен 3.235,6 млрд руб., а в конце 2015 года он достиг 16.797,1 млрд руб.

Как видим, число иностранных предприятий в секторе выросло за десятилетие на 29%, количество занятых в ИК — в три раза, а объем продаж — более чем в пять раз! «Калибр» ИК в секторе торговли значительно вырос. В 2005 году число занятых на одном предприятии с участием иностранного капитала было в среднем равно 55 человек, в 2015 году — 129 человек. Объем продаж в расчете на 1 ИК в 2005 году составлял в среднем 0,83 млрд руб., а в 2015 году достиг 3,33 млрд руб.

Но нам надо понять, какой удельный вес компании с участием иностранного капитала занимают в секторе торговли. То есть в количестве организаций, численности работников, оборотах, инвестициях в основной капитал, уставном капитале. Доля в общем количестве организаций просто мизерна. По данным Росстата, число предприятий торговли в России (расширенный сектор торговли) в конце 2015 года было равно 1,75 миллиона. Получается, что менее 0,3%. Даже если сопоставить количество ИК с числом хозяйствующих субъектов только в секторе розничной торговли (380 тыс.), все равно получается 1,3%.

Микроскопическая величина. Но за ней стоят астрономические масштабы операций. Прежде всего, обороты (продажи). В целом по сектору торговли обороты в 2015 году, согласно Росстату, составили 56.382 млрд руб. Получается, что доля ИК в оборотах была равна примерно 30%. Но тут требуется оговорка. Выше приведены данные по оборотам всего сектора торговли, включающего как розничную, так и оптовую торговлю. На розничную торговлю пришлось 10.926,4 млрд руб. Иностранный капитал сосредоточен преимущественно в секторе розничной торговли, где рентабельность бизнеса существенно выше. По экспертным оценкам, в секторе розничной торговли на долю ИК приходится от 60 до 70%. А без малого четыреста тысяч «отечественных» предприятий довольствуются примерно лишь одной третью розничного рынка.

А теперь о доле ИК в уставном капитале. Вот данные Росстата на конец 2015 года. Совокупный уставной капитал коммерческих организаций всех форм собственности сектора торговли Российской Федерации был равен 1.145,9 млрд руб. Уставные капиталы организаций с участием иностранного капитала в секторе торговли были равны 932,3 млрд руб. В свою очередь, в капитале этих организаций на нерезидентов (физических и юридических лиц) приходились доли, совокупный объем которых был равен 808,2 млрд руб.

Таким образом, оказывается, что в капитале сектора торговли доля организаций с участием иностранного капитала составила 81,4% всего уставного капитала! Это свидетельствует не просто о сильных позициях иностранного капитала в данном секторе. Это означает, что сектор торговли почти полностью захвачен иностранным капиталом! Примечательно, что большинство предприятий с участием иностранного капитала характеризуются тем, что там резиденты (физические и юридические лица России) либо являются миноритарными акционерами, либо их в капитале таких предприятий вообще нет. Доля нерезидентов в уставном капитале организаций с участием иностранного капитала в конце 2015 года в среднем была равна 86,7%. Иностранцы установили жесткий, можно сказать, тоталитарный контроль над ведущими предприятиями сектора торговли и, как следствие, — над всем сектором. Также следует обратить внимание, что для этого им не потребовались очень уж гигантские инвестиции. Они «купили» сектор торговли нашей страны всего за 808,2 млрд руб. В пересчете по курсу 60 рублей за доллар США, получается, что всего за 13,5 млрд долл.

Итак, перед нами открывается крайне неприглядная картина. Российскую торговлю захватили всего пять тысяч организаций с участием иностранного капитала. Хотя их число бесконечно мало по сравнению с почти 400 тысячами наших, российских торговых точек, эти торговые нерезиденты поставили под контроль всю стану, создав сети своих магазинов на всей территории от Калининграда до Сахалина. Без преувеличения их можно назвать торговыми спрутами, с которыми каждый наш гражданин постоянно сталкивается.

Названия этих сетей хорошо известны нашим гражданам, привожу некоторые из них, только те, которые занимаются торговлей продуктами питания (в скобках дается страна происхождения капитала — по данным, распространенным в интернете):

1."Ашан" (Франция),

2."О'кей" (Люксембург),

3."Пятёрочка" (Нидерланды),

4."Перекресток" (Нидерланды),

5."Карусель" (Нидерланды),

6."MetroCash&Carry" (Германия),

7."Лента" (Британские Виргинские острова),

8."Глобус" (Кипр),

9."Билла" (Австрия),

10."Зельгрос" (Германия),

11."Магнит" (Кипрский офшор Lavreno Ltd.),

12. «Копейка» (Нидерланды),

13."Мы" (Нидерланды),

14."Меркадо суперцентр" (Нидерланды),

15."Корзинка" (Нидерланды"),

16."Патэрсон" (Нидерланды),

17."Народный" (Нидерланды),

18."Симбирка" (Нидерланды),

19."Провиант" (Нидерланды),

20."Ярмарка" (Нидерланды),

21."Тройка" (Нидерланды),

22."Семья" (Нидерланды),

23."Экономная семья" (Нидерланды),

24."Мир продуктов" (Нидерланды),

25."А5″ (Нидерланды),

26."Spar" (Нидерланды),

27."Универсам" (Нидерланды),

28."Тамерлан" (Нидерланды),

28."Покупочка" (Нидерланды).

О том, что это торговые спруты, свидетельствует число филиалов (торговых площадок) перечисленных ИК. Так, на конец 2015 года у «Магнита» было 12.089 магазинов, у «Дикси» — 2.708, у «Ашана» — 96, у «Метро» — 164 и т. д. Несмотря на то, что страна находится в тяжелом экономическом положении (фактически перманентная экономическая депрессия), на наших глазах продолжается расширение торговой сети ИК. Взять тот же «Дикси». В конце 2016 года компания имела уже 2.802 магазина. Капитальные вложения составили в прошлом году 9,5 млрд руб. Ритейлер «Дикси» в 2017 году планирует открыть 180 магазинов и закрыть часть неэффективных точек. Об этом сообщил в марте нынешнего года директор по работе с инвесторами «Дикси» Денис Давыдов в ходе телефонной конференции с инвесторами.

Конечно, если копнуть глубже, выясняется, что часть так называемых нерезидентов — наша «офшорная аристократия». За юридическими лицами так называемых «белых» офшорных юрисдикций, участвующих в уставных капиталах торговых организаций Российской Федерации, нередко стоят физические лица, имеющие паспорт России. Но России от этого не легче. Компании с офшорными корнями также наплевать на Россию, как и компании, уставной капитал которой принадлежит какому-то чистокровному англичанину, шведу или израильтянину.

Сейчас между торговыми спрутами идет напряженная конкурентная борьба. Иностранные и офшорные инвесторы идут на большие затраты (строительство новых магазинов). Идут даже на убытки. Кто-то из торговых спрутов уйдет рано или поздно в небытие. А кто-то выживет, займет свое место под солнцем. Только вот для граждан России жизнь станет окончательно пасмурной.

Сейчас, пока идет борьба за раздел розничного рынка России, некоторые из участников этой борьбы могут даже прибегать к демпингу, т.е. держать цены на товары на низком уровне. Многие нерезиденты, действующие в сфере розничной торговли России, имеют выход на «хозяев денег» и имеют большие ресурсы для того, чтобы заниматься демпингом. Уничтожение нескольких сотен «отечественных» торговых точек — лишь вопрос времени. Когда спрутов останется немного, они, как это всегда бывает, предпочтут прекратить борьбу и договориться между собой. Это называется картельным сговором. И тут нашему потребителю-покупателю действительно станет не сладко. Итак, уже сегодня торговые спруты отсасывают большую часть наличных денег населения, конвертируют их в валюту и выводят из страны. А в будущем эти спруты превратятся в самых настоящих вампиров, которые будут высасывать «кровь экономики» — деньги до последней капли.

Кстати, такие спруты сделали невыносимой жизнь для тех, кто трудится на земле и производит продукты питания. Наша власть хвастливо заявляет о том, что, мол, в стране под влиянием экономических санкций началось импортозамещение. И наибольшие успехи достигают производители сельскохозяйственной продукции. Но сетевые магазины, принадлежащие иностранным и офшорным хозяевам, устроили свои санкции в отношении российского товаропроизводителя. Либо принимают продукцию по низким демпинговым ценам, либо вообще бойкотируют отечественного товаропроизводителя.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) этими антагонистическими отношениями между российскими товаропроизводителями и иностранными торговыми сетями мало интересуется. Не проявляет должного внимания к теме ИК в сфере торговли и Совет Безопасности Российской Федерации. А ведь установление контроля над российской торговлей со стороны иностранных спрутов — угроза национальной безопасности. Розничная торговля, особенно жизненно необходимыми товарами (прежде всего, продовольствием), — не просто «сектор экономики». Это важнейший элемент экономической и социальной инфраструктуры.

По команде «оттуда» спруты могут в любой момент заблокировать снабжение населения продовольствием и иными предметами первой необходимости. Мы сегодня вспоминаем события столетней давности — две революции 1917 года. Напомню, что Февральская революция началась с волнений жителей и гарнизона Петрограда в конце января 1917 года. А чем были обусловлены волнения? Тем, что были заблокированы поставки хлеба и продовольствия в столицу Российской империи. Хотя склады от продовольствия ломились. Еще со студенческих лет я запомнил слова нашего преподавателя, который справедливо нам внушал: торговля — стратегически важный элемент инфраструктуры, который должен находиться под жестким контролем государства. Могли ли мы тогда представить себе, что торговля в стране окажется полностью в руках иностранного капитала?