Обратная Сторона Ярлыка «Сделано В Китае»

Китай — потрясающая страна с очень древними традициями и самобытной культурой. Можно с уверенностью сказать, что это — промышленный центр мира. Создается впечатление, что практически везде можно найти ярлык «Сделано в Китае».

Кроме самого большого количества предприятий, здесь еще и самое большое количество населения в мире. Во многих отношениях это государство очень высоко развито. Но когда дело доходит до контроля за загрязнением окружающей среды и соблюдения стандартов — здесь они, безусловно, очень сильно отстают. То, что на Западе заставляет шевелиться волосы, у китайцев — вполне обычное явление. Вследствие менталитета, культуры и множества других факторов Китай — одна из самых загрязненных стран в мире. Это страшно!Женщины убирают очередную утечку нефти. На этот раз — недалеко от порта ДаляньЧаоху — одно из главных мест для ловли рыбы среди местных фермеров. Но местами это озеро жутко загрязненоНемного водорослей — не помеха желающему поплавать. Озеро тысячи островов, провинция ЧжэцзянТак выглядит вода в реке Цзянь после выброса пиротехническим заводом красителя в ее водыУдивленный рабочий собирает мертвую рыбу в водах озера в УханеВ некоторых городах и селах местные жители сбрасывают отходы прямо в реку. Так выглядит процесс уборки на реке ЯнцзыТак выглядит вода в искусственном канале городского округа Цзясин. Почти как «кровавая река», только ярко-желтая!Рабочие собирают мертвую рыбу в большие пакеты. Город Шэньчжэ́нь, провинция ГуандунСложно поверить, что здесь вообще можно передвигаться на лодке! Но эти двое рыбаков гребут вполне уверенно. Озеро ЧаохуУ китайцев абсолютно другое представление о гигиене. Похоже, этого мальчика, плавающего в водохранилище Пингба, грязь нисколько не смущаетПохоже, этому молодому человеку стало скучно. Прыжки через горы мусора — отличное развлечение!Этот ужас происходит всего в сотне километров от ПекинаИз-за заводов, загрязняющих воздух, жители Пекина вынуждены носить маски для защиты легкихКитайские рыбаки могут с легкостью собирать её рукамиПримерно так выглядел Лондон в ХІХ веке…Эта фабрика в пригороде Пекина — еще один пример того, как бесконтрольно загрязняется окружающая средаЭти ребята голодны, поэтому вынуждены вылавливать уже мертвую рыбу в загрязненном пекинском каналеЭта женщина собирает пластиковые бутылки, чтобы заработать немного денег для своей семьи. Только посмотрите на эту жуткую розовую жижу, через которую ей предстоит пробраться!Вода Восточного озера в Ухани настолько загрязнена, что здесь живет невероятное количество насекомыхЭта затопленная улица совсем недавно была рынком. Горы мусора не дали воде уйти в ливневку, и теперь люди вынуждены пробираться домой через это месиво

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com