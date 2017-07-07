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Обратная Сторона Ярлыка «Сделано В Китае»

20:20. 7 июля 2017 Просмотров - 18 Один комментарий Опубликовал:
Китай — потрясающая страна с очень древними традициями и самобытной культурой. Можно с уверенностью сказать, что это — промышленный центр мира. Создается впечатление, что практически везде можно найти ярлык «Сделано в Китае».

Кроме самого большого количества предприятий, здесь еще и самое большое количество населения в мире. Во многих отношениях это государство очень высоко развито. Но когда дело доходит до контроля за загрязнением окружающей среды и соблюдения стандартов — здесь они, безусловно, очень сильно отстают. То, что на Западе заставляет шевелиться волосы, у китайцев — вполне обычное явление. Вследствие менталитета, культуры и множества других факторов Китай — одна из самых загрязненных стран в мире. Это страшно!

1. Разлитая нефть
Женщины убирают очередную утечку нефти. На этот раз — недалеко от порта Далянь

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2. Цветущая вода на озере Чаоху
Чаоху — одно из главных мест для ловли рыбы среди местных фермеров. Но местами это озеро жутко загрязнено

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3. Купание в водорослях
Немного водорослей — не помеха желающему поплавать. Озеро тысячи островов, провинция Чжэцзян
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4. «Кровавая река»
Так выглядит вода в реке Цзянь после выброса пиротехническим заводом красителя в ее воды
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5. Озеро с мертвой рыбой
Удивленный рабочий собирает мертвую рыбу в водах озера в Ухане
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6. Плавающий мусор
В некоторых городах и селах местные жители сбрасывают отходы прямо в реку. Так выглядит процесс уборки на реке Янцзы
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7. «Желтая река»
Так выглядит вода в искусственном канале городского округа Цзясин. Почти как «кровавая река», только ярко-желтая!
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8. Парк мертвой рыбы
Рабочие собирают мертвую рыбу в большие пакеты. Город Шэньчжэ́нь, провинция Гуандун
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9. На лодке по водорослям
Сложно поверить, что здесь вообще можно передвигаться на лодке! Но эти двое рыбаков гребут вполне уверенно. Озеро Чаоху
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10. Прыжок!
У китайцев абсолютно другое представление о гигиене. Похоже, этого мальчика, плавающего в водохранилище Пингба, грязь нисколько не смущает
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11. Бег с препятствиями
Похоже, этому молодому человеку стало скучно. Прыжки через горы мусора — отличное развлечение!
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12. Загрязнение воздуха
Этот ужас происходит всего в сотне километров от Пекина
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13. Смог в Пекине
Из-за заводов, загрязняющих воздух, жители Пекина вынуждены носить маски для защиты легких
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14. Опять ряска
Китайские рыбаки могут с легкостью собирать её руками
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15. И еще немного смога в Пекине
Примерно так выглядел Лондон в ХІХ веке…
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16. Дымит, как паровоз
Эта фабрика в пригороде Пекина — еще один пример того, как бесконтрольно загрязняется окружающая среда
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17. Еще больше мертвой рыбы!
Эти ребята голодны, поэтому вынуждены вылавливать уже мертвую рыбу в загрязненном пекинском канале
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18. Собиратель бутылок
Эта женщина собирает пластиковые бутылки, чтобы заработать немного денег для своей семьи. Только посмотрите на эту жуткую розовую жижу, через которую ей предстоит пробраться!
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19. Колонии насекомых
Вода Восточного озера в Ухани настолько загрязнена, что здесь живет невероятное количество насекомых
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20. Загрязненный рынок
Эта затопленная улица совсем недавно была рынком. Горы мусора не дали воде уйти в ливневку, и теперь люди вынуждены пробираться домой через это месиво
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Китай, фото
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