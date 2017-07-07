Обратная Сторона Ярлыка «Сделано В Китае»
20:20. 7 июля 2017 Просмотров - 18 Один комментарий Опубликовал: brahman
Китай — потрясающая страна с очень древними традициями и самобытной культурой. Можно с уверенностью сказать, что это — промышленный центр мира. Создается впечатление, что практически везде можно найти ярлык «Сделано в Китае».
Кроме самого большого количества предприятий, здесь еще и самое большое количество населения в мире. Во многих отношениях это государство очень высоко развито. Но когда дело доходит до контроля за загрязнением окружающей среды и соблюдения стандартов — здесь они, безусловно, очень сильно отстают. То, что на Западе заставляет шевелиться волосы, у китайцев — вполне обычное явление. Вследствие менталитета, культуры и множества других факторов Китай — одна из самых загрязненных стран в мире. Это страшно!
1. Разлитая нефть
Женщины убирают очередную утечку нефти. На этот раз — недалеко от порта Далянь
2. Цветущая вода на озере Чаоху
Чаоху — одно из главных мест для ловли рыбы среди местных фермеров. Но местами это озеро жутко загрязнено
3. Купание в водорослях
Немного водорослей — не помеха желающему поплавать. Озеро тысячи островов, провинция Чжэцзян
4. «Кровавая река»
Так выглядит вода в реке Цзянь после выброса пиротехническим заводом красителя в ее воды
5. Озеро с мертвой рыбой
Удивленный рабочий собирает мертвую рыбу в водах озера в Ухане
6. Плавающий мусор
В некоторых городах и селах местные жители сбрасывают отходы прямо в реку. Так выглядит процесс уборки на реке Янцзы
7. «Желтая река»
Так выглядит вода в искусственном канале городского округа Цзясин. Почти как «кровавая река», только ярко-желтая!
8. Парк мертвой рыбы
Рабочие собирают мертвую рыбу в большие пакеты. Город Шэньчжэ́нь, провинция Гуандун
9. На лодке по водорослям
Сложно поверить, что здесь вообще можно передвигаться на лодке! Но эти двое рыбаков гребут вполне уверенно. Озеро Чаоху
10. Прыжок!
У китайцев абсолютно другое представление о гигиене. Похоже, этого мальчика, плавающего в водохранилище Пингба, грязь нисколько не смущает
11. Бег с препятствиями
Похоже, этому молодому человеку стало скучно. Прыжки через горы мусора — отличное развлечение!
12. Загрязнение воздуха
Этот ужас происходит всего в сотне километров от Пекина
13. Смог в Пекине
Из-за заводов, загрязняющих воздух, жители Пекина вынуждены носить маски для защиты легких
14. Опять ряска
Китайские рыбаки могут с легкостью собирать её руками
15. И еще немного смога в Пекине
Примерно так выглядел Лондон в ХІХ веке…
16. Дымит, как паровоз
Эта фабрика в пригороде Пекина — еще один пример того, как бесконтрольно загрязняется окружающая среда
17. Еще больше мертвой рыбы!
Эти ребята голодны, поэтому вынуждены вылавливать уже мертвую рыбу в загрязненном пекинском канале
18. Собиратель бутылок
Эта женщина собирает пластиковые бутылки, чтобы заработать немного денег для своей семьи. Только посмотрите на эту жуткую розовую жижу, через которую ей предстоит пробраться!
19. Колонии насекомых
Вода Восточного озера в Ухани настолько загрязнена, что здесь живет невероятное количество насекомых
20. Загрязненный рынок
Эта затопленная улица совсем недавно была рынком. Горы мусора не дали воде уйти в ливневку, и теперь люди вынуждены пробираться домой через это месиво
источник
Кроме самого большого количества предприятий, здесь еще и самое большое количество населения в мире. Во многих отношениях это государство очень высоко развито. Но когда дело доходит до контроля за загрязнением окружающей среды и соблюдения стандартов — здесь они, безусловно, очень сильно отстают. То, что на Западе заставляет шевелиться волосы, у китайцев — вполне обычное явление. Вследствие менталитета, культуры и множества других факторов Китай — одна из самых загрязненных стран в мире. Это страшно!
1. Разлитая нефть
Женщины убирают очередную утечку нефти. На этот раз — недалеко от порта Далянь
2. Цветущая вода на озере Чаоху
Чаоху — одно из главных мест для ловли рыбы среди местных фермеров. Но местами это озеро жутко загрязнено
3. Купание в водорослях
Немного водорослей — не помеха желающему поплавать. Озеро тысячи островов, провинция Чжэцзян
4. «Кровавая река»
Так выглядит вода в реке Цзянь после выброса пиротехническим заводом красителя в ее воды
5. Озеро с мертвой рыбой
Удивленный рабочий собирает мертвую рыбу в водах озера в Ухане
6. Плавающий мусор
В некоторых городах и селах местные жители сбрасывают отходы прямо в реку. Так выглядит процесс уборки на реке Янцзы
7. «Желтая река»
Так выглядит вода в искусственном канале городского округа Цзясин. Почти как «кровавая река», только ярко-желтая!
8. Парк мертвой рыбы
Рабочие собирают мертвую рыбу в большие пакеты. Город Шэньчжэ́нь, провинция Гуандун
9. На лодке по водорослям
Сложно поверить, что здесь вообще можно передвигаться на лодке! Но эти двое рыбаков гребут вполне уверенно. Озеро Чаоху
10. Прыжок!
У китайцев абсолютно другое представление о гигиене. Похоже, этого мальчика, плавающего в водохранилище Пингба, грязь нисколько не смущает
11. Бег с препятствиями
Похоже, этому молодому человеку стало скучно. Прыжки через горы мусора — отличное развлечение!
12. Загрязнение воздуха
Этот ужас происходит всего в сотне километров от Пекина
13. Смог в Пекине
Из-за заводов, загрязняющих воздух, жители Пекина вынуждены носить маски для защиты легких
14. Опять ряска
Китайские рыбаки могут с легкостью собирать её руками
15. И еще немного смога в Пекине
Примерно так выглядел Лондон в ХІХ веке…
16. Дымит, как паровоз
Эта фабрика в пригороде Пекина — еще один пример того, как бесконтрольно загрязняется окружающая среда
17. Еще больше мертвой рыбы!
Эти ребята голодны, поэтому вынуждены вылавливать уже мертвую рыбу в загрязненном пекинском канале
18. Собиратель бутылок
Эта женщина собирает пластиковые бутылки, чтобы заработать немного денег для своей семьи. Только посмотрите на эту жуткую розовую жижу, через которую ей предстоит пробраться!
19. Колонии насекомых
Вода Восточного озера в Ухани настолько загрязнена, что здесь живет невероятное количество насекомых
20. Загрязненный рынок
Эта затопленная улица совсем недавно была рынком. Горы мусора не дали воде уйти в ливневку, и теперь люди вынуждены пробираться домой через это месиво
источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
loading...
14 – не ряска, но всё равно сплошной мрак.