Наши танки теснят “Абрамсов”

Российская бронетехника будет выпускаться и за рубежом

Обнародована информация о поставках за рубеж бронетехники, выпускаемой "Уралвагонзаводом". Она очень интересна. И наконец, стало ясно, какая страна хочет первой приобрести новейшие Т-90СМ.

Официальный отчет об итогах работы за прошлый год опубликован на сайте УВЗ и уже разошелся по электронным СМИ. Самое, пожалуй, примечательное в нем то, что названа страна, с которой завершена предконтрактная работа на поставку 146 танков Т-90МС. Это Кувейт. В середине июня в прессе обсуждали вброс информации о том, что эти танки и почти в таком же количестве хочет купить Египет. Кувейт как серьезный покупатель тогда вообще не рассматривался. Теперь, если сделка состоится, эта небольшая страна будет обладать самой мощной и самой современной таковой армадой на Ближнем Востоке.

Впрочем, Египет тоже интересуется военной продукцией Уралвагонзавода. Ведутся переговоры по созданию на территории этой страны предприятия по лицензионной сборке танков Т-90С/СК. Это неожиданный поворот. Когда-то вся бронетехника Египта была советской. После охлаждения отношений между Каиром и Москвой военно-техническое сотрудничество меду нашими странами было свернуто, египетские танкисты в качестве основной машины получили Abrams.

Американские Abrams, немецкие Leopard и российские Т-72, а с недавнего времени и Т-90С активно используются в борьбе с вооруженными формированиями "ИГ" (террористической организации, запрещенной в России). Как показали реальные бои, навороченные самой современной аппаратурой танки западной коалиции ни в чем не превосходят, кроме цены, российскую бронетехнику. Более того, наша оказалась более простой в обслуживании, надежной и живучей. Не удивительно, что интерес даже к Т-72, не говоря уже о Т-90, растет в самых различных регионах планеты. В текущем году Вьетнам получит 64 танка Т-90С/СК, Ирак получит 73 таких же машины. Вполне возможно, Индия, имеющая большой парк Т-90С, пополнит его более современными Т-90СМ. Дели приступил к модернизации тысячи танков Т-72, на которых установят более мощные двигатели В-92С2. Алжир - крупнейший покупатель танков Т-90С, планирует построить у себя предприятие по их ремонту и модернизации. Всего инозаказчикам в прошлом году было поставлено 123 танка. Это Т-72 и Т-90 в различных модернизационных версиях. В течение 2016 года заключено 13 экспортных контрактов на сумму около 36,37 млн. долларов. Показательна история завоевания внешнего рынка танком Т-90СМ. Впервые эту машину показали на выставке в Нижнем Тагиле в 2013 году. Тогда же ее создатели утверждали, что спроектировали свое изделие специально под экспортные заказы. Танк Т-90С уже имел твердые позиции на мировом рынке оружия. В глубоко модернизированном Т-90СМ все его сильные стороны были качественно улучшены, от слабых постарались избавиться. И получился фактически новый танк со старой цифровой индексацией. То, что ставка на экспорт оказалась выигрышной, показала международная премьера Т-90СМ на военно-техническом салоне IDEX-2013 в Абу-Даби. Уральский танк стал звездой арабского салона. Его ежедневное участие в динамических показах всегда производило фурор. Смотровые трибуны забивались до отказа. Всем хотелось увидеть в движении эту грозную и достаточно элегантную машину. В Нижнем Тагиле на салоне RAE-2015 танк уже блистал во всей красе, показывая и великолепные ходовые качества, и очень точную стрельбу. К Т-90СМ стали вполне реально приценивались военные стран Ближнего Востока и Северной Африки. Чем же Т-90СМ привлекает потенциальных заказчиков? При массе более 40 тонн легко развивает скорость 70 км/час. Обладает высочайшей маневренностью. Гусеницы - облегченные с повышенным ресурсом. У танка очень продумана броневая защита, в том числе всех верхних проекций. В лоб Т-90СМ взять очень проблематично. Помимо многослойной и достаточно толстой брони также установлена динамическая защита нового поколения. Она не только противодействует кумулятивной струе, но и ломает подкалиберные сердечники бронебойных снарядов. Хорошо защищена ходовая часть. Здесь также применены элементы динамической защиты. Боевая система управления - одна из самых современных в мире, в ней использовано многое из того, что установлено на Т-14 "Армата". Для эксплуатации в условиях жаркого климата предусмотрены два мощных кондиционера. Т-90СМ можно смело ставить в ряд лучших боевых машин начала XXI века. И теперь действительно можно утверждать, что экспортные перспективы его неплохие. А то, что наши танки и наше искусство танкового боя ценится во всем мире, подтверждает стремительно набирающий популярность "Танковый биатлон", проводимый в России. На первых таких играх в 2013 году своим мастерством мерялись команды из четырех стран - Армении, Беларуси, Казахстана и России. В 2016 году в подмосковное Алабино приехали танкисты из 17 стран. А в этом году соберутся уже 20 команд. Впервые участвуют военные из Лаоса, Уганды и ЮАР. Подобных по представительству и популярности военных игр в мире больше нигде не проводится. *Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ" ￼ Вдавить гвоздь стволом для танкиста не развлечение, а проверка совего мастерства управления орудием. Фото: Татьяна Андреева ---

https://rg.ru/2017/07/05/russkie-tanki-potesnili-abrams-na-mirovom-rynke-vooruzhenij.html?