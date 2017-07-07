Митридат Евпатор и его война

После победы над Карфагеном в Пунических войнах и серии удачных завоеваний на Балканах и в Испании Рим быстро стал сильнейшей державой всей ойкумены. Немногочисленные противники Республики в Малой Азии были слишком слабы, чтобы на равных бороться с ней, как это делал Ганнибал. Однако в конце I века до н. э. нашелся тот, кто рискнул бросить вызов Риму и почти полвека боролся с его легионами. Понтийский царь Митридат VI Дионис стал одним из самых последовательных и упорных врагов сената и римского народа. Он не был гениальным полководцем, но при этом умело сочетал черты грека и перса, став, пожалуй, последним великим правителем эпохи Эллинизма.

Сын славного отца

В 134 году до н. э. в семье правителя Понтийского царства Митридата V родился долгожданный наследник престола (у Митридата уже было несколько дочерей), названный в честь отца Митридатом. Матерью наследника была селевкидская принцесса, выданная в юности за понтийского владыку, так что будущий царь мог считать себя наследником эллинистической традиции всей посталександровской Азии.

Детство мальчика прошло при дворе отца, но в 121 году Митридат V был убит в результате заговора придворных, настроенных против войны с Римом, к которой готовился понтийский царь. Власть в державе унаследовала вдова с двумя малолетними сыновьями (оба Митридаты) — она тут же подчинилась римским требованиям освободить фригийские земли, дарованные Митридату V римским же консулом несколькими годами ранее.

«Римское Эльдорадо» Дело в том, что с одной стороны отторжение Фригии от Понта было частью внутриполитической борьбы в самом Риме: Гай Гракх заявил, что Фригия была дарована Митридату благодаря щедрому пожертвованию. С другой стороны, в столице могучей Римской республике с беспокойством следили за действиями понтийского царя — усиление Понта во Фригии и Каппадокии угрожало безопасности римской провинции Азия, расположенной на западном берегу Малой Азии, на территории бывшего Пергамского царства. Провинция Азия была стратегически важной областью для всей Республики. Это был не простой фронтир, а богатая и плодородная область, к востоку от которой лежали не менее соблазнительные земли. Доходы с Азии составляли треть всего бюджета Рима, а, кроме того, римское всадничество получало значительные барыши с хлебных откупов, торговли и ростовщичества, опутывая своими сетями всю Малую Азию. Разумеется, любая угроза этому римскому Эльдорадо (например, агрессивно настроенный понтийский царь) должна быть устранена. Интересно, что Азия перешла под власть Рима в тот же год, когда родился его могучий противник Митридат Эвпатор (в переводе с греческого «сын славного отца»).

Бегство и юность

Вскоре после смерти отца, против наследника стал зреть заговор в пользу младшего брата, так что Митридат был вынужден был бежать из страны: по преданию он семь дет скрывался в лесах и горах, однако, скорее всего он просто скитался при дворах государей соседних царств (например Боспора). В это же время юный царевич выработал иммунитет к ядам, постоянно принимая противоядия.

Примерно в 116 году до н. э. повзрослевший Митридат вернулся на родину, расправился с матерью, а затем с братом и стал единоличным правителем Понтийского царства.

Митридат считал себя преемником Александра и подчеркивал их сходство

Молодой царь тут высказал все свое почтение Риму, демонстрируя самые добрые и союзнические намерения. Казалось, что неопытный царь стремиться продолжать политику младшего партнерства с республикой. В Риме, где и без понтийского царя хватало проблем (Югуртинская война в Африке, обезземеливание крестьян, борьба оптиматов и популяров и т. д.) с радостью поверили в демонстрации молодого владыки. Воистину Митридат умел сочетать персидскую хитрость и эллинской образованностью!

Митридат VI Евпатор Первые годы Митридат деятельно укреплял державу, расширяя свои владения и застраивая страну гарнизонами. Всего за десять лет он сумел захватить, присоединить и заполучить территории на берегу Черного моря. Частью Понтийского царства стали земли Боспора (совр. Краснодарский край, Ростовская область, Абхазия и черноморское побережье Грузии), Херсонеса (Крым) и земли фракийских племен и полисов на западном побережье Черного моря (сейчас побережье Румынии и Болгарии). В Риме, несмотря ни на что, усиление власти понтийского царя прошло не замеченным: фракийским, и уж тем более патикапейским, делам в метрополии уделяли куда меньше внимания, чем Азии, а тяжелая политическая обстановка в самой республике не давала возможности побороть растущую угрозу в зародыше. Захват Малой Азии Укрепив свою власть на севере и востоке, где была создана значительная ресурсная и экономическая база для дальнейшей экспансии, Митридат обратил внимание на малоазийские царства — расширение владений в этих богатых землях неизбежно вело к конфликту с Римом, и в ходе подготовки к предстоящей войне Митридат самолично посетил Азию инкогнито. Посетив Азию и ряд пограничных владений, Митридат понял, что власть Рима держится лишь на немногочисленных гарнизонах и жесткой вертикали власти, в то время как население изнывает от произвола откупщиков и бесчинства римских должностных лиц, которые использовали всевозможные методы, чтобы за время проконсульства максимально обогатиться. В 100-х годах до н. э. Митридат укрепил свою власть в самой Малой Азии (к его владениям присоединились малая Армения и Галатия) и стал сильнейшим правителем этих земель. Накопив силы, Митридат сумел подчинить себе Каппадокию — во время переговоров он сам зарезал своего племянника, пронеся оружие в шатер. Каппадокийская армия сдалась без боя. Последовавший союз с Парфянами, а затем с Арменией Великой обеспечил тылы Митридата от внезапного удара. В Риме, где ситуация в общем и целом успокоилась, поняли какую угрозу на деле представляет Митридат — его тут же заставили отказаться от большей части малоазийских завоеваний, однако последний все равно сумел распространить свое влияние на отобранные земли, действуя через своих союзников. Столкновение становилось неизбежным. Завоевания Митридата VI Поводом к войне стало нападение каппадокийского царя Никомеда на земли Митридата. Никомед — ставленник римлян и их должник долго не хотел нападать на понтийцев, несмотря на все подстрекательства со стороны наместника Азии, но в итоге был вынужден уступить под напором долговых обязательств. Митридат справедливо потребовал разбирательства, но переговоры с Римом оказались безрезультатными: народ и сенат единодушно враждебно относились к восточному царю. Война казалась делом простым и решенным, а блеск золота и военная слава уже манили рекрутов в армию. Стороны стали собирать силы, в Азию был направлен Луций Корнелий Сулла — талантливый полководец, аристократ, окончивший гражданскую войну с Марием силой оружия.

Митридатова война Война началась в 89 году. Пока в Риме собирали силы, Митридат отправил армию и разгромил Никомеда и захватил его земли, а когда навстречу понтийскому войску выступил сам римский наместник Маний Аквилей, то царь разбил и его — погибло более 10 тысяч римских солдат. Всего за два неполных года Митридат сумел захватить большую часть Малой Азии с ее богатствами и городами. Только отдельные полисы и крепости сохранили верность Риму. Жители провинции Азия приветствовали «царя-освободителя», который развернул обширную идеологическую кампанию, сравнивая себя с Гераклом и Александром Великим. Как только Азия была покорена, Митридат решил продолжить свою «реконкисту» и отправился на Родос, но перед самым отплытием опубликовал т. н. «Эфесский указ» по которому все римляне, живущие в бывшей провинции Азия, должны были быть казнены, а их имущество делилось поровну между убийцами и казной. Теперь Митридат и малоазийские греки были как бы связаны кровью римских граждан и их сторонников.

Восточное Средиземноморье к началу войны

Под Родосом, однако, удача покинула Митридата, после чего он решил вторгнуться на Балканы, пользуясь бездействием Рима — там свирепствовала Союзническая война (борьба общин италиков за дарование прав гражданства). Только к 87 году сенат сумел собрать силы и отправил Суллу на восток, правда, ему пришлось высаживаться не у Пергама или Эфеса, а в Иллирии, так как Митридат уже вторгся на Балканы. Пользуясь поддержкой бедняков и среднего класса, он сумел очистить от римского влияния значительную часть Греции и даже вторгся в римскую провинцию Македония. Римский наместник ничего не смог сделать — его войско было разбито, и только прибытие Суллы с подкреплениями (с ним прибыла целая армия силой в 5 легионов) давало шанс удержать Македонию.

Первая Митридатова война. Действия в 87−86 гг. Война на Балканах Кампания 87 года развернулась вокруг борьбы Суллы с Афинами — взятие этого крупнейшего города Греции и культурной столицы Средиземноморья могло прочно обеспечить тылы римлян, лишив при этом Митридата самого сильного союзника на Балканах. Митридат не сумел вовремя доставить подкрепления в город, так как Сулла серией молниеносных ударов прошел из Иллирии в Фессалию и далее на юг и отсек город от своего могучего союзника. Посланная Митридатом армия, несмотря на локальные успехи, деблокировать город не смогла.

Луций Корнелий Сулла

Сулла теперь грозил перечеркнуть все успехи Митридата на Балканах, но из Рима пришли неутешительные вести — враги полководца объявили его вне закона, сожгли его дом и приговорили аристократа к смерти заочно. Однако, плоды мариевой реформы уже были заметны: армия осталась покорна своему полководцу, так что он мог продолжить войну, деньги ему ссудили греческие святилища.

Тем не менее ситуация на фронте осложнилась вторжением митридатовой армии в Македонию: это угрожало тылам и базам Суллы, так что ему нужно было действовать максимально оперативно. Сулла со своим штабом сумели добыть ценные сведения о слабом месте афинских укреплений, так что вскоре город был взят и все силы, что были задействованы в осаде, теперь могли быть применены на поле боя. Сразу после умиротворения Афин Сулла двинулся на север — стремясь навязать сражение понтийской армии. Полководцы Митридата Архелай и Таксил, соединив силы, решили принять бой у Херонеи, где Филипп Македонский некогда одержал верх над соединенной греческой армией.