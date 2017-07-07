Минтруд хочет увеличить квоту для иностранных работников к ЧМ-2018

Министерство труда России выступило с предложением увеличить квоту на иностранных работников на 22%, чтобы пригласить в столицу больше турецких специалистов для подготовки объектов к чемпионату мира по футболу-2018. Отрывки из соответствующего проекта постановления правительства публикует агентство «Интерфакс».

«Предлагается увеличить потребность [в привлечении иностранных работников, прибывающих в РФ по визе] на 2017 год до 216 181 человека, включая резерв потребности в размере 30% от потребности субъектов Российской Федерации, что составляет 49 888 человек», — говорится в документе.

В министерстве потребность в изменениях объяснили тем, что в начале июня во исполнение указа президента России были отменены ограничения на въезд в страну турецких рабочих, в то время как квота осталась прежней.