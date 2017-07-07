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Минтруд хочет увеличить квоту для иностранных работников к ЧМ-2018

03:56. 7 июля 2017 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:

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Министерство труда России выступило с предложением увеличить квоту на иностранных работников на 22%, чтобы пригласить в столицу больше турецких специалистов для подготовки объектов к чемпионату мира по футболу-2018. Отрывки из соответствующего проекта постановления правительства публикует агентство «Интерфакс».
 
«Предлагается увеличить потребность [в привлечении иностранных работников, прибывающих в РФ по визе] на 2017 год до 216 181 человека, включая резерв потребности в размере 30% от потребности субъектов Российской Федерации, что составляет 49 888 человек», — говорится в документе.
 
В министерстве потребность в изменениях объяснили тем, что в начале июня во исполнение указа президента России были отменены ограничения на въезд в страну турецких рабочих, в то время как квота осталась прежней.
Метки: Жизнь, Новости, Россия, экономика
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