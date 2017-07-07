Миллион бутылок в минуту: мировое загрязнение пластиком

Годовое потребление пластиковых бутылок к 2021 году превысит полтриллиона, что значительно опережает деятельность по их переработке и ставит под угрозу океаны, береговые линии и окружающую среду в целом

Каждую минуту по всему миру покупается миллион пластиковых бутылок, и к 2021 году их число увеличится ещё на 20%, что приведёт к экологическому кризису столь же серьёзному, как и изменение климата.





Новые данные, полученные Guardian, свидетельствуют о росте использования пластиковых бутылок, более полутриллиона которых будут продаваться ежегодно к концу десятилетия.

Спрос, эквивалентный примерно 20 000 единиц в секунду, обусловлен популярностью бутилированной воды и распространением западной, урбанизированной культуры перекуса «на ходу» в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2016 году по всему миру было продано более 480 млрд пластиковых бутылок, по сравнению с примерно 300 млрд. десятилетие назад. Если их сложить вместе, они будут простираться на расстояние более чем полпути к солнцу. К 2021 году это чисто увеличится до 583,3 млрд. в год, согласно самым последним оценкам глобального отчёта по экспорту Euromonitor International.

Большинство пластиковых бутылок, используемых для безалкогольных напитков и воды, изготовлены из полиэтилентерефталата (Pet), который активно перерабатывается. Но по мере того, как их использование растёт во всем мире, усилия по сбору и переработке оказываются недостаточными.

Люди производят почти 20 тыс. пластиковых бутылок в секунду

Меньше половины бутылок, купленных в 2016 году, были утилизированы, и только 7% собранных были превращены в новые. Вместо этого большинство пластиковых бутылок оказываются на свалке или в океане.

Согласно исследованию Фонда Эллен МакАртур, в Мировой океан ежегодно попадают от 5 до 13 миллионов тонн пластика, и к 2050 году океан будет содержать больше пластика по весу, чем рыбы.

Эксперты предупреждают, что это уже оказывает влияние на нашу пищевую цепочку.

Учёные из Университета Гента в Бельгии недавно подсчитали, что люди, которые питаются морепродуктами, потребляют до 11 000 крошечных кусочков пластика каждый год. В августе прошлого года результаты исследования, проведённого Университетом Плимута, свидетельствовали, что пластик был обнаружен у каждой третьей рыбы, пойманной в Великобритании, включая треску, пикшу, скумбрию и моллюсок. В прошлом году Европейский орган по безопасности пищевых продуктов призвал к проведению срочных исследований, ссылаясь на растущую обеспокоенность в отношении здоровья человека и безопасности пищевых продуктов «с учётом возможности загрязнения пластиком съедобных тканей промысловых рыб».

Дэйм Эллен Макартур, яхтсменка совершившая кругосветное путешествие, проводит кампанию по поощрению экономики повторного использования, в которой пластиковые бутылки заново используются, заправляются и перерабатываются, а не используются один раз и выбрасываются.

«Переход на реальную экономику повторного использования для пластмасс — это огромная возможность закрыть петлю, сэкономить миллиарды долларов и отделить производство пластмасс от потребления ископаемого топлива», — сказала она.

Хьюго Тагхольм, из группы Surfers Against Sewage, рассказал, что эти цифры разрушительны. «Кризис загрязнения пластмассы соперничает с угрозой изменения климата, поскольку он загрязняет все природные системы и все большее число организмов на планете Земля.

«Современная наука показывает, что пластмассы не могут быть успешно встроены в пищевую цепь. Там, где они попадают в пищу, они несут токсины, которые затем оказываются в наших тарелках». Surfers Against Sewage проводят кампанию за внесение возвращаемой схемы депозитов в Великобритании как способ поощрения повторного использования.

Тагхольм добавляет: «Несмотря на то, что за последние 20 лет производство одноразового пластика резко возросло, системы для сдерживания, контроля, повторного использования и переработки просто не успевали за ним».

В Великобритании ежедневно используются 38,5 миллиона пластиковых бутылок — только немногим более половины их перерабатывают, а более 16 миллионов выбрасывают на свалку, сжигают или выкидывают в окружающую среду и океаны каждый день.

«Производство пластика удвоится в ближайшие 20 лет и учетверится к 2050 году, поэтому настало время действовать» — говорит Тагхольм.

Растёт озабоченность по поводу воздействия загрязнения пластмасс на Мировой океан. В прошлом месяце учёные обнаружили почти 18 тонн пластика на одном из самых отдалённых островов в мире — необитаемом коралловом атолле в южной части Тихого океана.

Другое исследование удалённых арктических берегов показало, что они также сильно загрязнены пластиком, несмотря на небольшую местную людскую популяцию. И ранее на этой неделе учёные предупредили, что пластиковые бутылки и другая упаковка загрязняют некоторые из самых красивых пляжей Великобритании и отдалённого побережья, ставя под угрозу выживание дикой природы.

Большинство пластиковых бутылок, используемых во всем мире, по словам Розмари Дауни, руководителя отдела упаковки Euromonitor и одного из мировых экспертов в производстве пластиковых бутылок, предназначены для питьевой воды.

Китай отвечает за большую часть роста спроса. По её словам, потребление китайским обществом бутилированной воды составляет почти четверть от мирового.

«Это важная страна для понимания роста глобальных продаж пластиковых бутылок, и спрос там продолжает расти», — сказал Дауни.

В 2015 году потребители в Китае купили 68,4 млрд бутылок воды, а в 2016 году этот показатель увиличился до 73,8, на 5,4 млрд.

«Это увеличение обусловлено ростом урбанизации» — говорит Дауни. «Существует стремление к здоровому образу жизни, и есть постоянные опасения по поводу загрязнения подземных вод и качества водопроводной воды, что способствует увеличению использования воды в бутылках» — рассказала учёный. Индия и Индонезия также демонстрируют значительный рост.

Пластиковые бутылки являются основным видом использования материала, впервые популяризированного в 1940-х годах. Большая часть произведённого с тех пор пластика все ещё существует, нефтехимическое соединение требует сотен лет для разложения.

Количество пластика, произведенного за год, грубо сопоставимо с массой всего человечества

Основные бренды напитков производят наибольшее количество пластиковых бутылок. Согласно анализу, проведённому компанией «Greenpeace», Coca-Cola производит более 100 млрд. пластиковых бутылок каждый год — или 3,400 в секунду, после того как компания отказалась публично раскрывать своё глобальное использование пластика. По данным Greenpeace, топ шесть компаний по производству напитков в мире используют в среднем около 6,6% переработанных бутылок в своей продукции. Треть из них не ставят цели увеличить использование переработанного пластика, и ни одна компания не стремится использовать 100% такого пластика в своём глобальном производстве.

Пластиковые бутылки для питья могут быть изготовлены из 100% переработанного пластика, известного как RPet, и активисты требуют от брендов с большим количеством напитков радикально увеличить количество переработанного пластика в своих бутылках. Но бренды враждебно относятся к использованию RPet по косметическим соображениям, потому что они хотят, чтобы их продукция была из блестящей, прозрачной пластмассы, по словам Стива Моргана из Recoup в Великобритании.

По свидетельству комитета Палаты общин, Британская федерация пластмасс (БФП), признала, что изготовление бутылок из 100% переработанного пластика требует на 75% меньше энергии, чем создание новых пластиковых бутылок. Но БФП заявила, что бренды нельзя вынуждать увеличивать количество бутылок из переработки. «Переработанный контент … может составлять до 100%, однако это решение должно быть принято брендами на основе множества факторов», — заявил Филипп Лоу, генеральный директор БФП.

Промышленность также сопротивляется любым налогам или сборам, направленным на снижение спроса на одноразовые пластиковые бутылки — например, пятипенсовому налогу на полиэтиленовые пакеты, что имеет своей целью уменьшение использования полиэтиленовых пакетов на 80%.

Coca-Cola заявила, что по-прежнему изучает данные Greenpeace о глобальном использовании пластмасс. Пресс-секретарь компании заявила: «В глобальном масштабе мы продолжаем увеличивать использование переработанного пластика в странах, где это возможно и разрешено. Мы продолжаем расширять использование RPet на рынках, где это возможно и одобрено для использования в пищевой промышленности – это 44 страны из более чем 200, в которых мы работаем».

Она согласилась, что пластиковые бутылки могут быть изготовлены на 100 процентов из переработанного пластика, но отметила, что пока такого пластика недостаточно.

«Поэтому, если мы хотим увеличить количество переработанного пластика в наших бутылках, необходимы новые экономические подходы» — заявила она.

По мнению Greenpeace топ-6 компаний по производству напитков должны делать больше для увеличения количества бутылок из переработанного пластика. «Во время недавней экспедиции Гринпис, изучающей загрязнение отдалённых берегов Шотландии пластиком, мы нашли пластиковые бутылки почти везде, куда бы мы ни пошли», — заявила Луиза Кассон, активистка «Greenpeace».

«Индустрия безалкогольных напитков должна уменьшить выбросы пластика».

Оригинал: TheGuardian

перевод

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com