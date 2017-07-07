Лавров рассказал об итогах встречи Путина и Трампа (ВИДЕО)

Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Лавров назвал переговоры лидеров двух стран конструктивными и отметил, что они подтвердили настрой Путина и Трампа на взаимовыгодные договоренности.

«Действительно, была очень продолжительная и конкретная встреча.

Мое ощущение, что подтвердилось, что президенты и российский и американский движимы, прежде всего, национальными интересами своих стран и понимают эти интересы в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать конфронтационные сценарии, не пытаться проблемы создавать на ровном месте», — заявил он.

В частности, по словам министра, президенты обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также выразили готовность объявить с полудня 9 июля перемирие на юго-западе Сирии в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда.

Трамп, сообщил Лавров, заявил Путину, что кампания по обсуждению «вмешательства» России в выборы в США приобретает странный характер. Он также рассказал, что президенты условились ускорить процедуры по назначению новых послов.

Переговоры двух лидеров продлились свыше двух часов. Перед их началом Путин отметил важность личных встреч для обсуждения важнейших тем.

Трамп в свою очередь заявил, что для него честь вести переговоры с Путиным, и выразил мнение, что Москву и Вашингтон «впереди ждут позитивные события».

Ранее Белый дом заявлял, что встреча двух президентов продлится два часа, а в Кремле отмечали, что несмотря на ограниченность по времени, Путин и Трамп смогут обсудить широкий круг вопросов, включая ситуацию в Сирии, на Украине, Корейском полуострове и вопросы двусторонних отношений.

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