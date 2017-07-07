Кто бьёт по Сталину? Николай Стариков

Концептуал СМИ Как относятся к историческим личностям в России и на Западе?

Почему в Китае и на Западе говорят о бывших лидерах государств, как об исторических личностях; кто заинтересован в искажении российской истории; почему Ленин скучный и сложный; почему надо перечитать работу Сталина “Марксизм и национальный вопрос” и как этот материал связан с ситуацией на Украине; можно ли говорить о том, что Сталин и Путин похожи – об этом и многом другом в программе Точка Зрения рассуждает историк, писатель и лидер партии “Великое Отечество” Николай Стариков.

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