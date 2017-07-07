Главная » История, Мировоззрение, Политика

Кто бьёт по Сталину? Николай Стариков

15:01. 7 июля 2017 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:

Как относятся к историческим личностям в России и на Западе?

Почему в Китае и на Западе говорят о бывших лидерах государств, как об исторических личностях; кто заинтересован в искажении российской истории; почему Ленин скучный и сложный; почему надо перечитать работу Сталина “Марксизм и национальный вопрос” и как этот материал связан с ситуацией на Украине; можно ли говорить о том, что Сталин и Путин похожи – об этом и многом другом в программе Точка Зрения рассуждает историк, писатель и лидер партии “Великое Отечество” Николай Стариков.

=================================================================================

Рекомендуем:

Сталин. Вспоминаем вместе (мягкая обложка), Стариков Николай Викторович

Кто заставил Гитлера напасть на Сталина (твёрдый переплёт), Стариков Николай Викторович

=================================================================================

Pravda.ru

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...свою «специализацию» - бьёт по зрению, вызывает ...пропагандист и  политик Николай  Стариков после выборов президента ...СССР и восстановления  нарушенного Сталиным «нового мирового порядка» ...спрашивали и спрашивают (кто - с улыбочкой, кто – сопереживая): «...
ЕС предлагает Молдове и Украине прыгнуть с парашютной вышки… без парашюта
...со всеми теми, кто ополчился против неё? Николай Стариков: Вопрос, конечно,...только дубинку, которой она бьёт то в одно, то...то, что прирастил товарищ Сталин.   Он сдал и Прибалтийские...в отношении национальных  меньшинств? Николай Стариков: В любой политике, ...
Александр Дугин в гостях у ПВО
... об истории вообще. Об этом Николай Стариков много пишет — об истории, историю..., вот, кто-то вмешивается — со стороны кажется скандал: мужчина бьёт женщину. А... нет? Невозможно установить кто по-настоящему его отец Сталина. Поэтому здесь такой...
Как масоны убивали Пушкина
...боко задуматься всем, кто думает вступать в ...директивах указывали: “Оставьте стариков и взрослых, идите ... Как государственный деятель Николай Первый настолько выше ...века в СССР при Сталине. В данном же ..., которая довольно сильно бьёт по современности… Пушкин ...
Пушкин и масоны
...глубоко задуматься всем, кто думает вступать в...директивах указывали: “Оставьте стариков и взрослых, идите ... Как государственный деятель Николай Первый настолько выше ...века в СССР при Сталине. В данном же ... которая довольно сильно бьёт по современности… Пушкин ...
Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн
... беда начало», стоит почитать Николая Семёновича Лескова «Владычий суд...да и по карману бьёт). Пускай поживут и ... кто развалом СССР воспользовался.» (http://www.kp.ru/daily) Стариков...автономию соглашаться предлагали при Сталине, теперь предложения возможно ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>