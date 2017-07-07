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“Известия”: из-за холодного лета цены на овощи выросли в 1,5 раза

04:05. 7 июля 2017 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал:

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Цены на сезонные овощи увеличились более чем в 1,5 раза из-за аномально холодного лета. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза и документ "Обзор ценовой ситуации на агропродовольственном рынке", который имеется в распоряжении издания.

"В текущем сезоне ввиду неблагоприятных погодных условий [не только на территории России] цены на основные виды овощей выше прошлогоднего уровня. В текущем сезоне превышение цен на картофель над прошлогодними связано в большей степени со снижением его урожая в прошлом году. Также это могло произойти в связи с удорожанием импортной продукции нового урожая, который ввозится в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья", - сообщили изданию в пресс-службе ведомства.
 
По данным обзора, стоимость белокочанной капусты увеличилась на 73,8% - до 46,9 рублей, картофеля на 56,6% - до 44,8 рублей, репчатого лука на 28,3% - до 40 рублей, а моркови на 8,6% - до 45 рублей.
При этом стоимость томатов и огурцов в 2017 году снизилась по сравнению с показателями прошлого года на 15,1% до 119,6 рублей и 4,4% до 81,3 рубля соответственно, отмечается в обзоре.
 
Накануне глава Минэкономразвия Максим Орешкин сообщил, что ведомство прогнозирует снижение цен на овощную продукцию в РФ в июле - августе с появлением нового урожая. По его словам, рост стоимости овощей в России связан с холодной весной и холодным летом.
Метки: Жизнь, Новости, политика, Россия, экономика
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