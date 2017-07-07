G-20 в карикатуре

Западной цивилизации угрожают экстремистски настроенные неуравновешенные лидеры.

На фоне подготовки к открывающейся сегодня встречи G-20, где все в первую очередь ожидают встречи Трампа с Путиным, традиционно наблюдается раздолье для политических карикатуристов.Вполне очевидно, что главное внимание уделяется Трампу, как "лидеру свободного мира". Но тут мало что поменялось – его как травили со времен неожиданной победы на выборах, так и продолжают травить. Чем больше он стремится показать свою независимость от России, тем сильнее его в этом подозревают, изображая его как невежественного и малообразованного человека, который пляшет под дудку Кремля на фоне всеобщего кризиса "свободного мира", разгула "плохих парней" и отхода Америки от своих принципов.Новый облик "страны равных возможностей и всеобщей толерантности". Трамп и его избиратели.Дойка скелета "связей Трампа с Россией" как символ провалившихся попыток импичмента.Но Путин все равно управляет.А Трамп и Тиллерсон пляшут под известно чью дудку.Владимир, давно хотел сказать – респект тебе.Тут вполне прямая отсылка к известному либеральному тезису, что Трамп такой же враг прессы как и Путин.Международные отношения – фото в овальном кабинете с русскими, новые идеи по свободе прессы от Турции и новая модель для лидерства из Северной Кореи.Новый облик свободы.Отдельной темой на фоне подготовки к G20 идет война Трампа с CNN и кампания с призывом запретить Трампу комментировать политику в Твиттере и вообще закрыть свой аккаунт.Тема сравнения Трампа с Гитлером уже полгода как в мэйнстриме в "демократической прессе".Международная политика Трампа.На фоне этой внутриполитической возни со своими политическими оппонентами, для Трампа возникла проблема Северной Кореи, которую он себе создал на ровном месте и которая очевидно будет подниматься как на G20, так и в дальнейших отношениях США с РФ и Китаем.Китай радостно хлопает в ладоши, наблюдая свару Трампа с Кимом.Трамп пытается рассказать скучающим лидерам 20-ки про "опасного и непредсказуемого" Ким Чен Ына.Председатель Си и его "Подарок Западу". Намек на недавнее заявление Ким Чен Ына про то, что помимо МБР, у него есть и другие подарки для "американских ублюдков". С легким китайским акцентом.Сама встреча подается как проходящая с повышенными мерами безопасности ввиду протестов глобалистов и "лидеры свободного и несвободного мира" скрываются за стеной щитов.В ходе вчерашних протестов антиглобалистов – пострадало несколько десятков гражданских и 76 полицейских.Гамбургер из полицейских.Уборная под прикрытием.Европа на фоне встречи демонстрируется погрязшей в серьезном внутреннем кризисе, где отдельной нитью проходит кризис в Великобритании, где правительство Терезы Мэй находится под угрозой отставки спровоцированного в том числе катастрофичным пожаром в Гренфелл Тауэр, где погибли десятки лондонцев, а правительство пыталось это скрыть. Не обошлось и без темы признания Германией однополых браков.Вместо радужного Белого Дома при Обаме, радужный Рейхстаг при Меркель.Загон лисиц.Эта башня поставила практически несмываемое пятно на репутации Мэй.Магическое денежное дерево. Моральное банкротство приносит неплохие барыши.Помощь пострадавшим.Борис Джонсон примеряет костюм премьер-министра.План по запуску франко-германского локомотива.Британия выглядит как отрезанный ломоть, который уже не будут уговаривать остаться любой ценой.Самого Трампа в Европе встречают достаточно прохладно с большим недоверием.Намек на судьбу Людовика XVI и Марии-Антуанетты.Трампу поминают его решение о выходе из соглашения о климате.Славословия полякам отнюдь не всех убедили в искренности Трампа.Мы не совершим ошибку.Но впрочем достаточно обо мне.Не обошли внимание и внешность Трампа.А так же его пристрастие к Твиттеру.Вот на эту цель нужно гадить.Так как многие не понимают, чего можно ожидать от Трампа на G20, проявляются опасения, что всем будут заправлять "плохие парни" – Трамп, Путин и Эрдоган, которые на заглавной картинке в куртках "Адские лидеры" едут в Германию.Меркель встречает высоких гостей в Гамбурге.У плохих парней своя любовь.Европейцы лузеры. Мне нравятся победители…как Путин.Меркель стоит с переходящим факелом и лентой "Лидер свободного мира".Выбор Эрдогана, который все чаще омрачает отношения Брюсселя и Анкары, особенно после провала военного переворота.Ну и главная тема – давно ожидающаяся встреча Трампа и Путина, от которой с одной стороны ждут многого, а с другой стороны – не ждут ничего, так как внешняя политика больших государств вещь достаточно инерционная, чтобы ее можно было поменять по желанию отдельного человека, даже если он президент США. Тем не менее, определенное окно возможностей сохраняется, но ему недолго осталось.Все ждут крепкого, но мало что решающего рукопожатия, не снимающего ключевых проблем в отношениях США и РФ.Ждут перетягивания каната с узлами украинской и сирийской войны. Но что примечательно, тема Украины практически не всплывает в карикатуре. Если от Сирии и ждут каких-то небольших подвижек, от от темы украинской войны не ждут ничего.Ненавистники Трампа ждут, что тут он наконец докажет их правоту – Путин обхитрит Трампа и уболтает его отдать фигуральную Аляску.Ожидается дипломатическая битва за судьбу Сирии и Асада, решающие раунды скорее всего пройдут в совсем других местах.Пожарный шланг скорее всего не понадобится. Встреча пройдет в узком кругу – Путин, Трамп, Лавров, Тиллерсон + переводчики.Но в первую очередь, это конечно первая встреча лицом к лицу, где за дипломатичными улыбками скрывается напряжение идущего конфликта, который должна сгладить, но скорее всего не сгладит предстоящая встреча.

Источник: colonelcassad.livejournal.com