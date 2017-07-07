Дебют «Снайпера» в Сирии: У «Абрамсов» нет шансов

Ракета выстреливается из гладкоствольной танковой пушки калибра 125 мм. Наведение на цель осуществляется при помощи лазерного луча. При этом стрельба может выполняться в движении на скорости до 30 км/ч. Скорость цели может находиться в пределах до 70 км/ч.

Дальность стрельбы — 5000 м. Это дает танку значительное преимущество перед противником в танковой дуэли, если тот не имеет ракетного вооружения и ведет огонь подкалиберными снарядами. Их максимальная дальность не превышает 3−3,5 км. То есть Т-72 или иной танк, оснащенный ТРК «Рефлекс», сближаясь с противником, может его обстреливать на протяжении 1,5−2 км, не встречая огневого сопротивления. К таким «безракетным» танкам относится, например, американский «Абрамс».

Ракета выталкивается из ствола специальным метательным устройством, играющим роль выстрела, придавая ей скорость в 400 м/с. После выхода ракеты из ствола отбрасывается поддон, защищающий фотоприемник, раскрывается оперение и включается маршевый двигатель. Причем двигатель расположен ближе к передней части ракеты, чтобы пламя из сопел не препятствовало нормальной работе фотоприемника, реагирующего на наводящий лазерный луч.

В комплект «Рефлекса-М» входит управляемый снаряд 9М119Ф1. Это не ракета, а именно снаряд, наведение его на цель осуществляется точно таким же, лазерным, способом. И коррекция полета происходит также при помощи аэродинамических рулей. Снаряд осколочно-фугасный. Его максимальная дальность полета — 3−3,5 км. Но он имеет определенное преимущество по сравнению с ракетой: поскольку у него нет маршевого двигателя, то его нельзя засечь приборами, фиксирующими тепловое и ультрафиолетовое излучение летящего боеприпаса.

Но главное достоинство 9М119Ф1 — почти трехкратное увеличение эффективности. Это достигнуто за счет того, что отсек, предназначенный для двигателя, начинен взрывчатым веществом. При этом второй заряд подрывается с задержкой по отношению к первому, это повышает и фугасный, и осколочный эффекты. Такое инженерное решение привело к тому, что снаряд уничтожает живую силу (в том числе и в средствах индивидуальной бронезащиты) в радиусе 20−25 м. Также происходит поражение легкобронированной техники.

Ракеты и снаряд «Рефлекса» могут использоваться не только в танках, имеющих гладкоствольную пушку калибра 125 мм, но и в самоходных, а также в буксируемых артиллерийских установках.

Куда большие результаты достигаются, если увеличить калибр орудия до 152 мм. Такая возможность существует в самоходных гаубицах «Мста» и «Коалиция-СВ». Перспективный танк Т-14 на платформе «Армата», готовящийся к серийному производству, могут оснащать не только 125-мм пушкой, но и 152-мм. В этом случае Т-14 будет запускать «пушечным методом» ПТУР «Корнет», также разработанный КБ приборостроения.

Дальность «Корнета» в два раза выше — 10 км. И в случае встречи с американским танком, который прикрывает БТР с ПТРК «Джавелин», выигрыш по дальности стрельбы у «россиянина» будет громадный. Потому что «Джавелин» имеет дальность, не превышающую 2,5 км.

У «Корнета», по сравнению с «Рефлексом», выше и бронепробиваемость под динамической защитой — 1300−1400 мм. Этого более чем достаточно, чтобы продырявить фронтальную проекцию башни любого танка мира. Наведение на цель такое же, как и у «Рефлекса», по лазерному лучу.

Как было сказано выше, тандемная БЧ ракеты служит для того, чтобы преодолевать динамическую защиту брони. Однако «Корнет», в отличие от «Джавелина», способен прорывать при этом дополнительно еще и активную защиту танка, которая представляет собой автоматический отстрел подлетающего боеприпаса гранатой или иными средствами. Для этого российский ПТРК имеет возможность производить парный пуск ракет, которые управляются одним лазерным лучом. Первая ракета пробивает активную защиту, «погибая» при этом, а вторая устремляется к танковой броне. В ПТРК «Джавелин» такая стрельба невозможна даже теоретически, поскольку вторая ракета не способна «видеть» танк из-за первой. Дело в том, что американская ракета имеет инфракрасную ГСН, в связи с чем вторую ракету будет ослеплять работающий двигатель первой.

Помимо противотанковой ракеты в комплект «Корнета» входят осколочно-фугасная и термобарическая ракеты.

Большинство иностранных противотанковых ракет запускается при помощи специализированной пусковой установки и не предназначены для стрельбы ими из танковой пушки. Поэтому рассматривать американский «Джавелин» нет смысла.

Еще одна особенность западных ракет, использующихся в танках, — все они противотанковые, то есть тандемные кумулятивные. Среди них, в отличие от «Рефлекса» и «Корнета», нет осколочно-фугасных и термобарических.

Превзошли «Рефлекс», но не дотянули до «Корнета» в Израиле, где в танке «Меркава» используется ракета Lahat калибра 120 мм. Она имеет полуактивную лазерную ГСН, то есть цель подсвечивается лазерным лучом, и ГСН захватывает его отражение. При этом подсветка может осуществляться как из танка, так и с беспилотника. Дальность ракеты — 8 км. При этом атака на танк осуществляется сверху, где он менее защищен. Однако бронепробиваемость у ракеты не столь высока — 800 мм гомогенной брони.

Большой интерес представляют два южнокорейских управляемых снаряда (без реактивного двигателя), имеющие ИК ГСН, — 120 мм и 155 мм. Первый улетает на 5 км, второй на 8 км. Но в танке используется только 120 мм снаряд. Снаряд летит по баллистической траектории, достигая в высшей точке отметки в 350 м. Сведений о бронепробиваемости нет.

И, наконец, французы в этом десятилетии собираются оснастить свой танк «Леклерк» управляемым снарядом Polynege калибра 120 мм. Без ракетного двигателя он улетает на 8 км, поднимаясь при этом на высоту 650 м. Снаряд интересен тем, что он использует две системы наведения на цель, в процессе стрельбы выбирается одна из них. Либо работает инфракрасная ГСН, либо полуактивная ГСН, требующая лазерной подсветки цели.

Владимир Тучков

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