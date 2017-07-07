Что происходит с погодой. Глобальное потепление или ледниковый период

Одни учёные предсказывают Земле глобальное потепление, таяние ледников и затопление целых континентов, другие обещают ледниковый период, но, судя по всему, стоит ожидать всего и сразу. Погода сошла с ума, в марте уже можно купаться, в мае идёт снег, а в июне ночные заморозки гробят урожай. Что происходит с погодой и правда ли, что в этих аномалиях замешан человек?