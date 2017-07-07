Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Что происходит с погодой. Глобальное потепление или ледниковый период

20:19. 7 июля 2017 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:

Одни учёные предсказывают Земле глобальное потепление, таяние ледников и затопление целых континентов, другие обещают ледниковый период, но, судя по всему, стоит ожидать всего и сразу. Погода сошла с ума, в марте уже можно купаться, в мае идёт снег, а в июне ночные заморозки гробят урожай. Что происходит с погодой и правда ли, что в этих аномалиях замешан человек?

Метки: природные аномалии, смена полюсов земли, таяние ледников
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
История афёры «Глобальное потепление»
... ошибкой. Теория о рукотворном глобальном потеплении утверждает, что главная проблема – углекислый газ...на мысль о том, что сегодняшнее потепление происходит не из-за парниковых ...испытать совершенно новый способ прогнозирования погоды. Несмотря на всю мощь ...
Главный эколог США заявил о неверии в глобальное потепление
... С глобальным потеплением он не согласен, а как насчет глобального изменения климата? И что... такое климат? Это слово что в себя включает? Погоду... вообще происходят изменения? Жили-жили и на тебе. Говорили же что изменения...
ЭЛЬ-НИНЬО НАГРЕЛСЯ ГЛОБАЛЬНО
...на огромной части Тихого океана происходит повышение температуры воды. В ...районах Австралии наблюдаются обратные процессы: погода становится теплой и сухой, ...теперь мы знаем, что, если из-за глобального потепления тенденция увеличения активности Эль...
Что они там распыляют? Химиотрассы и химтрейлы
...меры. Когда люди осознают, что происходит, они задают ещё более важный... для управления нашей погодой. Геоинженеры утверждают, что они работают только ... широко развенчанной теории глобального потепления. Очевидным является то, что химиотрассы / геоинженерия ...
Антироссийский Антициклон - Кто нас заказал этим летом?
...Все же эти игры с погодой происходят на одном маленьком шарике,.... Первые стали подозревать, что с погодой происходит что-то подозрительно неладное. И...характера, что происходит изменение климата, смещение полюсов, парниковый эффект, глобальное потепление и ...
Об обществе, природе и нетрадиционном оружии
... государственной тайной. Стало очевидно, что на погоду можно влиять. Даже такие уже... заявил, что к 2025 году США научатся полностью подчинять погоду и изменять... происходили всегда, и это нормальное явление. А мы ведём речь о глобальном потеплении...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>