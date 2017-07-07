Более 40% россиян считают сталинские репрессии вынужденной мерой

Концептуал СМИ Как люди сейчас оценивают события 1937 года?

Подавляющее большинство россиян знают о сталинских репрессиях, при этом часть из них считают, что они были вынужденной мерой для сохранения порядка в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Понятие «сталинские репрессии» в нашей стране знакомо подавляющему большинству (90%), однако существует определённая зависимость знания от возраста, а также уровня образования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что молодёжь от 18 до 24 лет (76%) и респонденты с образованием ниже среднего (70%) меньше осведомлены о репрессиях, чем люди зрелого возраста (94—96% от 45 лет) и обучавшиеся в вузах (94%).

При этом подчёркивается, что 43% опрошенных, которые слышали о репрессиях, склонны соглашаться с мнением, что без осуществления репрессий невозможно было сохранить порядок в стране.

Категорически осуждают репрессии 49% респондентов.

Ранее проведённый опрос показал, что половина россиян положительно относятся к действиям Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны.

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