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Более 40% россиян считают сталинские репрессии вынужденной мерой

12:13. 7 июля 2017 Просмотров - 72 Один комментарий Опубликовал:

Как люди сейчас оценивают события 1937 года?

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Подавляющее большинство россиян знают о сталинских репрессиях, при этом часть из них считают, что они были вынужденной мерой для сохранения порядка в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Понятие «сталинские репрессии» в нашей стране знакомо подавляющему большинству (90%), однако существует определённая зависимость знания от возраста, а также уровня образования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что молодёжь от 18 до 24 лет (76%) и респонденты с образованием ниже среднего (70%) меньше осведомлены о репрессиях, чем люди зрелого возраста (94—96% от 45 лет) и обучавшиеся в вузах (94%).

При этом подчёркивается, что 43% опрошенных, которые слышали о репрессиях, склонны соглашаться с мнением, что без осуществления репрессий невозможно было сохранить порядок в стране.

Категорически осуждают репрессии 49% респондентов.

Ранее проведённый опрос показал, что половина россиян положительно относятся к действиям Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны.

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Так говорил Сталин. Беседы с вождём, Гусев Анатолий

Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933−1937 гг., Жуков Ю.Н.

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Russia Today

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 980 812
    Yuri 7 июля 2017 в 13:31 Ссылка Пометить
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    Большинство людей никогда не изучали этот исторический период, так чтобы составить свое собственное неискаженное мнение.
    Прежде всего стоит обратить внимание, что официальная история и в СССР и в России всегда выставляет Сталина как человека единолично имеющего неограниченную власть. Т.е. его созданный образ практически тождественен злому богу.
    Однако власть всегда осуществляется группировками, борющимися за долю этой власти.
    Основные репрессии осуществлялись в 20-х и начале 30-х годов. И неоднократно сопровождались крестьянскими восстаниями, подавляемых с особой жестокостью. О них мало говорят, практически ничего. В это время Сталин не имел достаточно власти. Власть к нему стала приходить постепенно, только после высылки Троцкого. Зато ее имели те кого потом и репрессировали в 37-м, и о ком теперь льются крокодильи слезы.
    А те кого не репресировали, в 56-м и убрали Сталина, взяв курс на разрушение СССР.
    Манипуляция сознанием никогда не останавливается, где то приврут, где то недоскажут, смотришь и вот уже белый пушистый стал страшным и ужасным.

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