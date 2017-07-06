Вазген Авагян. Власть и экономическая стратегия: мы долго плыли, а куда – не знали…

В Совете Федерации обсудили доклад Временной комиссии по мониторингу экономического развития. По словам зампреда Совфеда Евгения Бушмина, который провёл мероприятие, «цель – предложить альтернативные подходы в решении социально-экономических задач государственного масштаба».

А ведь представитель власти должен иметь стратегический план, уже когда баллотируется на пост: его за то и избирают, что он предлагает видение будущего, с которым согласно большинство:

«Если вы окажете мне доверие, то я сделаю вот это, вот это и вот это... Избавлю вас от того и того». Это и называется «предвыборная программа». Сперва ей обзаводятся, а потом уже идут властвовать!

Как же так получилось, что вы все, господа, давно уж избраны, многие не первый раз – и вы у экспертов со стороны спрашиваете, что бы нам такого с обществом сделать? Экскурсовод спрашивает у прохожих: как пройти по маршруту?

Власть с обескураживающей откровенностью говорит, что не знает, как быть, не имеет образа будущего и привлекает экспертов, чтобы они нарисовали его эскизы.

Эксперты, слов нет, нужны – но чтобы решать технические вопросы избранного курса, а не пролагать курс.

Ведь ныне действующая модель отношений похожа на то, как если бы капитан собрал матросов и стал с ними совещаться, куда плыть.

Навигатор прокладывает оптимальный маршрут до цели, назначенной водителем, и абсурдно было бы, если бы водитель попросил навигатор определить цель поездки…

Эксперты уже разработали несколько стратегий экономического развития. Они были сделаны Правительством РФ, Столыпинским клубом и Центром стратегических разработок. К работе подключился и Совет Федерации, подготовив свой доклад. Все эти прожекты были направлены в Администрацию Президента и Правительство РФ, Российский институт стратегических исследований и ЦСР.

Бумаги гуляют по кругу, и замыкаются на ЦСР, на Кудрине, стратегию которого можно выразить двумя словами: «никакой стратегии!»

Нормально полагать, что экономика – это организация производства полезных вещей (продуктов). Кудрин же (и, похоже, искренне) сообща с целым легионом ельцинских выкормышей считает, что экономика есть движение долларов США.

Когда вы понимаете так экономику – приостановка притока долларов будет для вас означать «неминуемую катастрофу» и «отсутствие экономики». Ибо откуда же ей взяться? Долларов не дают, вот экономики и нет…

В итоге единственной «стратегией» этих высокопоставленных экспертов (людей с большими карманами и маленькими головами) становится выклянчивание долларов. Доллары выклянчивают в виде кредитов (особенно популярно это на Украине), в виде «инвестиций», методом компрадорских предложений: «купите дорогую натуру за дешёвый номинал – лишь бы он был долларовым», и т.п.

Так Кудрин и ЦСР уподобляются Кощею, который яйцо со своей смертью передал другому человеку. Сперва другу, а потом поссорились – и тот стал врагом; а по мне, так и другу такие вещи давать нельзя, при себе держать нужно!

Получается в кудринской «стратегии», что благосклонность или неблагосклонность обладателей доллара США – синонимы роста или упадка экономики России.

Это не очень по нраву нормальным, «отечественно-ориентированным» бюрократам, но по признанию зампреда Совфеда Евгения Бушмина, они просто не знают, что делать: «Внешние и внутренние вызовы требуют от всех уровней и ветвей власти выработки новых подходов к стратегическому вектору развития нашей страны…»

Получается, вызовы уже есть, а ответы на них только готовятся, и когда созреют – неизвестно… Вместо того, чтобы сформулировать стратегическое задание и дать его исполнителям, верховная власть пытается собрать стратегию по кусочкам – от исполнителей.

Во все времена Генштаб решает, какой город штурмовать, а лейтенант или капитан – не обсуждают стратегию, а ищут тактические возможности побыстрее её осуществить. Нам же предлагается уникальная модель, когда Генштаб для определения стратегических линий наступления собирает «заявки с мест»… Это очень серьёзно подрывает принцип единоначалия, при котором тактика отдана исполнителям, но стратегия – только и исключительно воле главнокомандующего.

Власть уже три или четыре года, без лишнего афиширования, пытается запустить механизмы Госплана. Того самого, которого целая группа нобелевских лауреатов по экономике в коллективном письме Ельцину умоляла не разрушать, как одно из величайших достижений цивилизации…

Власть пытается – а Госплан не запускается. Потому что ломать – не строить. То, что сломано за пару лет – восстановить порой и десятилетия не хватает...

Нет того, что у автомобилистов называется «сцеплением»: генералы составляют планы, выделяют колоссальные деньги – всё это поступает в регионы, где тонет как в болоте.

Планы не выполняются (или выполняются очковтирательски), работу заменяет демагогическая кампанейщина и коррупционная компанейщина (это разные термины).

Механизма контроля за выполнением спущенных сверху планов нет: в итоге если советский план был законом (об этом даже плакаты печатали) – российский план суть есть бумажка с ориентирами и пожеланиями, вроде тоста за столом…

Отсюда и разговоры про необходимость организовать стратегическое планирование, взаимоувязанное на уровне федеральных и региональных властей. Сделать то, что нужно было сделать не вчера, а позавчера и в позапрошлом году!

Законодатели говорят о «необходимости переориентации налоговой политики с фискальных целей на регулирование экономики и обеспечение конкурентоспособности страны». Эту цель планируется достичь за счёт проведения «структурированной, конкретной научно-технической и инновационной политики, ориентированной на технологическое лидерство, подкреплённое необходимыми ресурсами».

В этом направлении продолжает работу Временная комиссия Совфеда по мониторингу экономического развития. Бог её в помощь, а главное – «волшебного пендаля», чтобы не растягивала процесс до бесконечности…

Планы войны обычно готовятся до войны. Россия же ведёт не первый год сложнейшую, сопоставимую со Второй мировой гибридную войну – и при этом всё ещё «собирает материалы для составления планов мобилизации». Если так дальше пойдёт, то мобилизовывать будет некому, некого и незачем…

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110477/19363/-