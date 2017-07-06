В Китае найдены загадочные захоронения

Китайские археологи изумлены результатами раскопок древних погребений.

В могильных склепах возрастом не менее 5 тысяч лет китайцы натолкнулись на очень непохожих на себя людей. Ростом они были около двух метров, и, судя по параметрам скелетов, обладали большой силой. Как отмечает газета «People’s daily» их рост совершенно не соответствует представлениям о том, как выглядели предки современных китайцев в те времена.

Ученые нашли крупное поселение этих великанов — 104 дома, 20 мест для жертвоприношений и 205 могил. Они относятся к развитой цивилизации эпохи позднего неолита, располагавшейся на берегах Желтой реки.

Загадочные люди владели гончарными навыками, вели развитое земледелие и разводили скот. На черепах некоторых из погребенных гигантов найдены проломы, что истолковывается как результат схваток за власть среди возглавлявшей племя элиты или же они пали в битвах с вытеснявшими их с плодородных земель пришельцами.